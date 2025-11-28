WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Lokalzeit live startet Weltrekordversuch: Größte Weihnachtspolonaise mit der Band Kasalla

Köln (ots)

In Gevelsberg möchte der WDR gemeinsam mit den Menschen vor Ort einen Weltrekord in der Kategorie „Größte kostümierte Weihnachtspolonaise der Welt“ aufstellen. Am Ennepebogen soll die Weihnachtspolonaise ihre Runden drehen und braucht für den Weltrekord mindestens 1.200 kostümierte Teilnehmende.

Zu sehen ist das alles in der 90-minütigen Lokalzeit live am Freitag, den 05. Dezember 2025, um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen. Moderatorin Anne Willmes meldet sich live vor märchenhafter Schlosskulisse vom Adventstraum auf Schloss Grünewald und zeigt die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW. Mit dabei ist auch Moderatorin Steffi Neu vom WDR2-Weihnachtswunder. Moderatorin Sandra Quellmann behält derweil den Weltrekordversuch am Ennepebogen in Gevelsberg im Blick.

Die Kölner Band Kasalla spielt am Abend ein kostenloses Konzert und liefert die Musik für die Polonaise. „Wir lieben es, wenn Musik Menschen verbindet, und genau das wollen wir auch in Gevelsberg schaffen: Ein warmes, gemeinsames Gefühl, das bis ins Wohnzimmer durchs Fernsehen trägt“, so die kölsche Band. Auch die Band Jamstation wird den Weltrekordversuch musikalisch begleiten

Teilnahme am Weltrekordversuch

Mitmachen beim Weltrekordversuch kann jeder, der weihnachtlich kostümiert ist: Als kostümiert gilt, wer mindestens drei verschiedene weihnachtliche Kostümteile trägt, darunter mindestens zwei weihnachtliche Accessoires und ein weihnachtliches Kleidungsstück. Sobald sich die letzten Teilnehmenden der Polonaise angeschlossen haben, muss diese drei Minuten geschlossen weiterlaufen, um den Rekord zu erzielen.

Die offizielle Abnahme des Weltrekords erfolgt durch Olaf Kuchenbecker, oberster Rekordrichter beim Rekord-Institut für Deutschland.

Die WDR „Lokalzeit live – der Westen im Weihnachtsfieber“: Freitag, 05. Dezember 2025, von 20:15 – 21:45 Uhr im WDR Fernsehen und live im Stream auf wdr.de.

