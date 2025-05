DOSB New Media GmbH

Kickoff für die ERIMA GFL 2025: Sportdeutschland.TV überträgt erneut alle Spiele live und exklusiv

Die ERIMA German Football League (ERIMA GFL) geht in ihre nächste spannende Saison - und Sportdeutschland.TV ist wieder hautnah dabei! Ab dem 10. Mai 2025 zeigt die Sport-Streamingplattform alle Spiele der höchsten deutschen Football-Liga live und exklusiv. Bereits zum dritten Mal in Folge wird die komplette Saison - von der regulären Runde bis zu den Playoffs - auf Sportdeutschland.TV zu sehen sein. Lediglich der German Bowl bleibt hiervon ausgenommen.

American Football boomt in Deutschland - und die ERIMA GFL steht wie keine andere Liga für hochklassigen nationalen Football. Mit spannenden Spielen, packenden Rivalitäten und jeder Menge Action wird die Saison 2025 ein absolutes Highlight für alle Fans.

Alle Spiele. Alle Teams. Alle Emotionen.

Sportdeutschland.TV überträgt sämtliche Partien der ERIMA GFL 2025 im Livestream sowie im Anschluss als Video-on-Demand. Football-Fans verpassen damit kein einziges Play, keinen Touchdown und keine Entscheidung.

Wie gewohnt bietet die Plattform maximale Flexibilität:

All Access Pass: Alle Spiele der gesamten Saison live und on demand

Teampass: Alle Spiele eines Wunsch-Teams

PPV (Pay-per-View): Einzelne Spiele bequem flexibel buchen

Ob Hardcore-Fan oder Gelegenheitszuschauer: Mit den unterschiedlichen Angeboten erleben Zuschauer:innen die ERIMA GFL so individuell wie nie zuvor - und das ohne Abo und ohne versteckte Kosten.

Erstklassiger Saisonauftakt am 10. Mai 2025 - Rückkehr der Live-Konferenzen

Mit dem offiziellen Kickoff am 10. Mai beginnt die ERIMA GFL 2025 - und mit ihr kehren auch die beliebten Live-Konferenzen auf Sportdeutschland.TV zurück. An ausgewählten Spieltagen begleitet das Moderationsteam in Echtzeit das Geschehen auf mehreren Plätzen gleichzeitig und bringt so die ganze Spannung des Spieltags gebündelt auf die Bildschirme.

Zusätzlich stehen wie gewohnt alle Spiele im Einzelstream zur Verfügung - live und im Anschluss als Video-on-Demand. Auch Highlights und Zusammenfassungen sorgen dafür, dass kein Touchdown verpasst wird.

Alle Informationen, Spielpläne und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter: https://aktionen.sportdeutschland.tv/gfl

