Startschuss für die Wanda Diamond League 2025: Sportdeutschland.TV überträgt erstmals alle Events - Auftakt am 26. April in Xiamen

Die Königsklasse der Leichtathletik kehrt zurück - und erstmals ist Sportdeutschland.TV mittendrin: Am 26. April beginnt die Wanda Diamond League 2025 mit dem Auftaktmeeting im chinesischen Xiamen. Der Online-Sportsender überträgt alle 15 Meetings der weltweit renommierten Serie live und on demand - davon mindestens zehn exklusiv.

Die Wanda Diamond League steht wie kaum ein anderes Format für internationale Leichtathletik der Spitzenklasse. Für Sportdeutschland.TV ist die umfassende Übertragung ein Meilenstein - und für Fans in Deutschland der Zugang zu einer der faszinierendsten Sportserien des Jahres.

Übertragung aus dem eigenen Studio - mit starkem On-Air-Team

Die Liveübertragungen erfolgen direkt aus dem modernen Sportdeutschland.TV-Studio. Bereits beim Auftaktmeeting führen zwei aktive Top-Athletinnen durch den Abend: Linn Kleine, Mittel- und Langstreckenläuferin mit internationaler Erfahrung, und Catiana Pscherer, Spezialistin über 400m Hürden und langjährig im Spitzensport aktiv. Beide bringen nicht nur Fachwissen, sondern auch aktuelle Perspektiven direkt aus der Welt der Aktiven mit - eine Nähe, die Zuschauer:innen begeistert.

Im Laufe der Saison erweitert sich das Team vor der Kamera:

Florian Schuster - Sportjournalist mit Leichtathletik-Schwerpunkt

Max Thorwirth - aktiver Mittelstreckenläufer und mehrfacher Deutscher Meister

Niko Kappel - Paralympics-Sieger und beliebter Experte im Bereich Para-Leichtathletik

Maximilian Kluth - aktiver Weitspringer und 400m-Läufer

Das Team macht die Diamond League auf allen Plattformen zum multimedialen Erlebnis - mit Analysen, Hintergründen und Emotionen aus erster Hand.

Weltstar und Laureus Awards Gewinner Armand Duplantis im Einsatz

Die weltbesten Athletinnen und Athleten messen sich in der Wanda Diamond League. Mit dabei beim Saison-Opener: Armand Duplantis. Der Weltrekordhalter im Hochsprung und Leichtathletik-Superstar wurde unter der Woche noch bei den Laureus Awards als Weltsportler des Jahres ausgezeichnet, am 26. April ist er live auf Sportdeutschland.TV zu sehen.

Im Hochsprung ist ebenfalls die Elite im Einsatz! Yaroslava Mahuchikh ist die aktuelle Weltranglistenerste und einer der Stars der Szene. Mit ihr messen werden sich gleich zwei deutsche Hochspringerinnen: Christina Honsel und Imke Onnen. Mareike Steinacker vervollständigt das deutsche Trio beim Saisonstart der Wanda Diamond League. Die 33-Jährige ist aktuell die Sechstplatzierte in der Weltrangliste. Hochspannung und Spitzensport ist garantiert beim ersten Meeting des Jahres in der Wanda Diamond League. Auf Sportdeutschland.TV gibt es alles zu sehen, was das Leichtathletik-Herz begehrt.

Alle Events in nur einem Pass - kein Abo und keine Folgezahlungen

Für Fans gibt es alle Events im Einzelabruf für jeweils 5,00 EUR. Wer kein Meeting verpassen möchte, kann den Eventpass für 60,00 EUR buchen und erhält damit Zugang zu allen 36 Events aus Diamond League, Continental Tour Gold und Indoor Tour Gold.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter: https://aktionen.sportdeutschland.tv/diamond-league

