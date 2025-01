DOSB New Media GmbH

Die beste Leichtathletik-Liga der Welt: Sportdeutschland.TV sichert sich die Medienrechte an der Diamond League

München (ots)

Sportdeutschland.TV wird das neue Zuhause der Diamond League und damit verbunden auch die Plattform für die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten der Welt. Der Streaminganbieter zeigt ab sofort alle Events der hochklassigsten internationalen Leichtathletik-Liga, davon mindestens zehn exklusiv! Der Online-Sportsender erweitert das eigene Portfolio um eine der beliebtesten Sportarten Deutschlands mit einer großen und treuen Zuschauerschaft. Zugrunde liegt eine langfristige Vereinbarung zwischen der DOSB New Media GmbH und der Infront Sports und Media AG.

Sportdeutschland.TV baut die eigene Content-Vielfalt mit allen 15 Events der Diamond League weiter aus. Daraus resultiert noch mehr Top-Sport, noch mehr Weltklasse-Athlet:innen und noch mehr Reichweite durch die Nachverwertung auf den zuschauerstarken Social-Media-Kanälen. Neben der Diamond League hat sich der Sport-Streaminganbieter die Rechte an den 13 Gold-Events der Continental Tour und acht Gold-Events der Indoor Tour gesichert. Alle Stars der Leichtathletik versammeln sich auf Sportdeutschland.TV und bieten so ein Komplett-Paket für die zahlreichen Fans der Sportart.

"Die Diamond League ist die größte und wichtigste Leichtathletik-Liga, mit den besten Athletinnen und Athleten weltweit. Von daher sind wir sehr glücklich, dass wir dieses Top-Produkt zukünftig auf unserer Plattform zeigen können", so Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB NM. "In Kombination mit der Continental und Indoor Tour haben wir ein rundes Paket für alle Leichtathletik-Fans in Deutschland."

Den Startschuss für die Leichtathletik-Saison macht die Indoor Tour am 25. Januar, die Continental Tour hat ihr erstes Event am 29. März. Die Diamond League startet einen Monat später am 26. April. Den gesamten Sommer über gibt es somit Weltklasse-Leichtathletik auf Sportdeutschland.TV zu sehen, gipfelnd in den Finals am 27. und 28. August. Wie gewohnt gibt es alle Events einzeln und im Paket auf Sportdeutschland.TV zu buchen. Einzelne Events werden nur 5,00EUR erwerbbar sein. Der Eventpass inklusive aller 36 Events kostet 60,00EUR.

