Spiele der PENNY DEL sind durch exklusive Kooperation mit Sportdeutschland.TV künftig auch für Fans im Ausland zu sehen

München (ots) - Sportdeutschland.TV und Sky einigen sich auf umfangreiche Kooperation - Sky erwirbt Sublizenz von DOSB New Media GmbH für die US Open Tennis Championships - US Open weiterhin vollumfänglich auf Sportdeutschland.TV zu sehen - DOSB New Media GmbH vereinbart Distributionspartnerschaft mit Rechteinhaber Sky und überträgt künftig alle ...

mehr