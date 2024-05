ZDFinfo

100. Folge der ZDFinfo-Reihe "Ermittler!"

Die Dokureihe "Ermittler!" begleitet seit Juni 2018 Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung spektakulärer Fälle. Die 100. Folge "Ermittler! Trügerische Sicherheit" ist schon jetzt in der ZDFmediathek verfügbar. ZDFinfo zeigt den Film von Stefan Ummenhofer und Ralf Döbele als Erstausstrahlung am Mittwoch, 15. Mai 2024, 18.00 Uhr.

In der "Ermittler!"-Folge "Trügerische Sicherheit" geht es um die ungewöhnliche Häufung von Todesfällen am Wiener Klinikum Lainz – tatsächlich wurden hier zahlreiche Patienten umgebracht. In einem weiteren Fall steht ein Bankenerpresser im Fokus, der den Behörden in Baden-Württemberg immer wieder zu schaffen machte. Der Täter kam mit einer angeblichen Bombe in die Kreditinstitute. Thema ist auch der brutale Mord an einer Frau in der Tiefgarage eines Offenburger Kaufhauses. . Die Spur des Täters führte nach Frankreich.

Zahlen und Fakten

Die "Ermittler!"-Folgen erreichen in ZDFinfo im Schnitt 0,172 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind 2,2 Prozent Marktanteil. 2024 liegt der Marktanteil bei durchschnittlich 3,5 Prozent und damit deutlich über dem ZDFinfo Senderschnitt von aktuell 1,8 Prozent. Dabei schauen im Schnitt 57 Prozent Frauen und 43 Prozent Männern zu, bei ZDFinfo gesamt sind es 40 Prozent Frauen und 60 Prozent Männer. Mit insgesamt 16,37 Millionen Views sind die "Ermittler!" ein wichtiger Bestandteil der ZDFinfo-Dokus in der ZDFmediathek.

Erfolgreichste Folgen

In der ZDFmediathek ist die Folge "Ermittler! Der Feind in deiner Nähe" (Onlinestellung: 1. August2022) mit über 436.000 Views am erfolgreichsten. Das Video platziert sich unter allen bislang veröffentlichten Abrufvideos von ZDFinfo Dokus unter den TOP 50. Linear ist die publikumsstärkste Ausgabe bei allen Zuschauenden ab 3 Jahre mit 0,531 Millionen (4,2 Prozent Marktanteil) die Wiederholung von "Ermittler! Schwarzes Schweden"(21. April 2022, 23.10 Uhr). Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Erstausstrahlung von "Ermittler! Mädchen im Fadenkreuz" (29. Juni 2020, 11.50 Uhr) mit 0,181 Millionen sogar einen Marktanteil von 9,4 Prozent.

Die Reihe wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

