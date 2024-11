DOSB New Media GmbH

Handball-EM der Frauen 2024: Alle Spiele LIVE, EXKLUSIV & KOSTENLOS auf Sportdeutschland.TV

München (ots)

Traditionell beschließt ein Handball-Großturnier der Frauen das Jahr auf Sportdeutschland.TV. Vom 28.11. bis zum 15.12.2024 ist die EHF Handball-EM der Frauen aus Österreich, Ungarn und der Schweiz live, exklusiv und kostenlos beim Sport-Streaminganbieter aus München zu sehen. Auf den Kommentatoren-Plätzen nimmt ein gewohntes Team Platz, alle Handball-Fans dürfen jedoch gespannt sein auf diverse Überraschungsgäste aus der Welt des Sports.

Übertragungskonzept und Modell

Alle 65 Spiele der Handball-EM der Frauen werden beginnend mit dem 28.11.2024 kostenlos auf Sportdeutschland.TV zu sehen sein. Alle Partien mit deutscher Beteiligung werden aus einem TV-Studio in Krefeld begleitet, ab der Hauptrunde dürfen sich alle Handball-Fans auf weitere kommentierte Spiele freuen. Neben der gewohnten Übertragung wird es für die Fans spannende Show-Elemente geben, die sie noch näher an der Handball-EM teilhaben lassen.

Alle Spiele der EM sind im Nachgang als Video-on-Demand verfügbar. Außerdem bietet der Online-Sender auf seinem YouTube-Kanal Highlight-Zusammenschnitte aller Partien an. Sportdeutschland.TV bietet damit ein umfassendes und umfangreiches Handball-Erlebnis und übertragt das Großereignis in noch nie dagewesener Form.

Eingespieltes und beliebtes Kommentartoren-Duo

Begleitet werden die Spiele von einem auf Sportdeutschland.TV bekanntem Duo. Handball-Kommentator Tobias Schimon ist im Doppelpack mit Expertin und Ex-Nationalspielern Ina Großmann im Einsatz. Das Duo hat bereits die letzten Großturniere der DHB-Frauen begleitet und erfreut sich unter allen Handball-Fans großer Beliebtheit. Des Weiteren dürfen sich alle Zuschauerinnen und Zuschauer der Übertragungen auf diverse Überraschungsgäste freuen.

Alle Spiele kostenlos auf allen Geräten

Das Besondere für alle Handball-Fans: Die komplette Europameisterschaft ist kostenlos beim Sport-Streaminganbieter zu sehen. So wird das komplette Turnier mit allen Spielen, allen Shows und allen Highlights zugänglich für die gesamte Fanbase und Zuschauerschaft in Sportdeutschland.

Die Handball-EM der Frauen 2024 auf Sportdeutschland.TV ist ausschließlich in Deutschland empfangbar. Nutzer:innen können die Handball-EM auf ihrem PC via Browser, in der Smartphone-App (Android und iOS), oder per Smart-TV-App auf ihrem Fernsehgerät verfolgen.

Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:

29. November 2024, 20:30 Uhr: Deutschland vs. Ukraine

01. Dezember 2024, 18:00 Uhr: Deutschland vs. Niederlande

03. Dezember 2024, 20:30 Uhr: Deutschland vs. Island

Alle weiteren Infos finden Sie unter: https://aktionen.sportdeutschland.tv/handball-em-frauen

