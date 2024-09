Motor Presse Stuttgart, MOUNTAINBIKE

30 Jahre MOUNTAINBIKE: "Die Zukunft ist elektrisch."

Verkaufszahlen für E-MTBs wachsen auch in diesem Jahr weiter

Stuttgart, Deutschland (ots)

So kritisch die Szene einst auf motorisierte Mountainbikes geschaut hat: Sie haben den Markt erfolgreich erobert: "Allein 2023 wurden nach Schätzungen der Zweiradindustrie 819.000 E-Mountainbikes in Deutschland gekauft, das war noch mal mehr als in den Vorjahren", sagt André Schmidt, Redaktionsleiter des Magazins MOUNTAINBIKE. Die Verkaufszahlen des ersten Quartals 2024 deuten darauf hin, dass sich der Trend vorerst fortsetzt. "Inzwischen hat nur noch eins von zehn verkauften Mountainbikes keinen Motor mehr", sagt André Schmidt, der schon lange überzeugt ist: "Die Zukunft ist elektrisch."

Das Magazin MOUNTAINBIKE blickt in der heute erscheinenden Jubiläumsausgabe auf 30 bewegte Jahre MTB-Geschichte zurück - darunter auch die Zeit, in der die ersten Modelle mit E-Power auf den Markt kamen. "Wir waren früh davon überzeugt, dass sie nicht nur eine kurze Mode sein würden", sagt Redaktionsleiter André Schmidt. "Deshalb sind sie schon seit fast zehn Jahren fest ins Heft integriert." Zudem gibt es jährlich zwei Sonderhefte, die sich nur mit E-Mountainbikes beschäftigen.

