FENIX360 sammelt über 50.000 USD für Creative Visions bei ausverkauftem Benefizevent

New York City

Eine Nacht außergewöhnlicher Indie-Talente inspiriert den Start einer globalen Showcase-Reihe in New York

Am 31. Januar 2025 versammelten sich unabhängige Künstler, Branchenführer, Investoren und Musikliebhaber im ausverkauften Chelsea Table & Stage zu einem außergewöhnlichen Abend. Fire Aid NYC, veranstaltet von FENIX360, erzielte über 50.000 USD für Creative Visions, eine gemeinnützige Organisation, die Künstler, Filmemacher und Musiker dabei unterstützt, mit ihren Geschichten gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben.

Der Erlös des Abends fließt in die #CreateConnectCare-Initiative, die Jugendliche und Lehrkräfte in Kalifornien nach den verheerenden Bränden unterstützt. Durch kreative Ausdrucksformen hilft sie bei der Traumabewältigung und dem Wiederaufbau. Das Dan Eldon Center for Creative Activism, Heimat von Creative Visions, überstand die jüngsten Brände in Los Angeles und bleibt ein bedeutendes Zentrum für kreativen Aktivismus und Heilung.

Doch die Wirkung dieser Veranstaltung geht weit über die finanzielle Unterstützung hinaus - sie markiert den Beginn einer Bewegung, die die Indie-Musikszene nachhaltig verändern wird.

Der Start des FENIX360 Monthly Global Indie Showcase

Neben dem finanziellen Erfolg war Fire Aid NYC auch der Auftakt eines visionären Projekts: dem FENIX360 Monthly Global Indie Showcase. Ab März wird FENIX360 jeden letzten Mittwoch im Monat eine handverlesene Auswahl außergewöhnlicher Indie-Künstler aus aller Welt nach New York bringen.

Diese Künstler erhalten eine Plattform, um ihre Musik vor Branchenexperten, Investoren und einem US-amerikanischen Publikum zu präsentieren - eine Chance, die Karrieren verändern kann.

Sandy Monteiro, CEO von FENIX360 Asia, betonte die nachhaltige Bedeutung des Events:

"Diese Veranstaltung war nicht nur eine Feier außergewöhnlicher Talente, sondern auch ein Treffpunkt für Künstler, Branchenführer und Investoren, die unsere Vision einer kreativen Revolution teilen. Die Energie im Raum war elektrisierend - viele der gestern geknüpften Kontakte haben bereits ihre Unterstützung für unsere Mission zugesagt."

Allan Klepfisz, Group CEO von FENIX360, unterstrich die transformative Kraft der Plattform:

"Unsere Erwartungen waren hoch - und sie wurden übertroffen. Die Begeisterung der Künstler, die unglaubliche Atmosphäre eines ausverkauften Hauses und die überwältigende Unterstützung aus der Branche bestätigen, dass wir etwas Revolutionäres geschaffen haben. Die Musikindustrie braucht eine Plattform, die Künstler nicht ausnutzt, sondern sie stärkt und ihre Kreativität in den Mittelpunkt stellt."

FENIX360: Eine Plattform mit nachhaltiger Wirkung

FENIX360 ist mehr als eine digitale Plattform - es ist ein neues Ökosystem, das sicherstellt, dass Musiker, bildende Künstler und Content Creators tatsächlich von ihrer Arbeit profitieren. Während traditionelle Plattformen Reichweite begrenzen, die Monetarisierung erschweren und einen Großteil der Einnahmen einbehalten, gibt FENIX360 die Kontrolle zurück an die Künstler.

Die Veranstaltung präsentierte die bahnbrechenden FENIX360-Tools, die Künstler durch direkte Fan-Interaktion und nachhaltige Einnahmequellen unterstützen. Mit einem anpassbaren digitalen Ökosystem, NFT-Funktionalitäten und integrierten Social-Media-Tools definiert FENIX360 die Verbindung zwischen Künstlern und ihrem Publikum völlig neu.

Doch das ist erst der Anfang. Mit der monatlichen Showcase-Reihe baut FENIX360 eine globale Community unabhängiger Künstler auf - ein Netzwerk, das kreative Freiheit, wirtschaftliche Nachhaltigkeit und neue Möglichkeiten für Künstler weltweit vereint.

Über FENIX360

FENIX360 revolutioniert die Creator Economy, indem es Künstlern eine Plattform bietet, die ihnen durch direkte Interaktion mit Fans und innovative Monetarisierungsmöglichkeiten mehr Kontrolle über ihre Karriere gibt. Weitere Informationen auf www.fenix360.com.

Über Creative Visions

Creative Visions ist eine UN-akkreditierte Non-Profit-Organisation, die Künstler, Filmemacher und Medienschaffende unterstützt, die durch ihre Geschichten gesellschaftliche Veränderungen inspirieren. Ihre Bildungsprogramme helfen Jugendlichen, Pädagogen und Changemakern, Medien, Kunst und Technologie für positive Transformationen zu nutzen. Mehr unter www.creativevisions.org.

