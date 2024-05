Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG auf der re:publica 2024

Neue Studie - 30 konkrete Anwendungsfälle: Wie wollen wir Künstliche Intelligenz für die Demokratie nutzen?

Berlin (ots)

Im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit haben Dr. Nikolai Horn und Matthieu Binder (beide iRights.Lab) in einer Publikation untersucht, wie KI die Demokratie stärken kann.

Die Publikation beleuchtet realistisch die konkreten Potenziale von KI-Systemen zur Stärkung demokratischer Prozesse. Welche Tools werden bereits genutzt? Was kann Deutschland von anderen Ländern lernen, die diese Technologien erfolgreich einsetzen?

Dreißig konkrete Tools, die weltweit im Einsatz sind, werden untersucht. Eine Auswahl:

Pol.is erfasst, analysiert und versteht in Echtzeit Meinungen in großen Gruppen. Die Plattform stellt übereinstimmende, unterschiedliche und zumindest konsensfähige Aussagen der vermeintlich unterschiedlichen Pole heraus. Estland - Bürokratt ist ein Kommunikationsassistenz-System, das Bürgerinnen und Bürgern in Estland ermöglichen soll, Informationen der Verwaltung zentralisiert abzurufen und Behördenvorgänge leichter zu erledigen. ZAC NRW - Die Ermittlungssoftware der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in NRW unterstützt seit 2019 bei der Vorermittlung und Datenauswertung gegen die Verbreitung von kinderpornographischen Inhalten im Internet.

Die Publikation betont: Nicht alles, was KI kann, ist in einer Demokratie auch erwünscht. Was wünschenswert ist, müssen wir als Gesellschaft diskutieren. Es gibt viele allgemeine Debatten über KI. Was fehlt, ist ein klarer Fokus auf konkrete Anwendungsfälle. Mit diesem Gutachten wollen wir diese Debatte anregen.

Die Studie wird heute, am 27. Mai 2024, auf der re:publica 2024 in Berlin vorgestellt.

Sabine Leutheusser Schnarrenberger, stv. Vorstandsvorsitzende der Stiftung, diskutiert mit Ann-Cathrin Riedel und Dr. Nikolai Horn.

Wo: re:publica, STATION Berlin

Wann: 15:00-15:30 Uhr

Die Studie ist hier auf Deutsch und hier auf Englisch online verfügbar.

