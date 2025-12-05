Stephanie Müller-Spirra nimmt Sie künftig mit auf Reisen bei „Wunderschön!“

WDR Westdeutscher Rundfunk

Ein neues Gesicht im Moderationsteam der Reisesendung „Wunderschön!“: Stephanie Müller-Spirra wird ab 2026 mehrere Folgen der beliebten Reportagereihe moderieren. Im Wechsel mit Tamina Kallert, Judith Rakers, Ramon Babazadeh und André Gatzke entführt die Moderatorin die Zuschauerinnen und Zuschauer an attraktive deutsche und vor allem europäische Reiseziele.

Müller-Spirra zählt seit Januar 2019 zu den Moderatorinnen der Sportschau. Hier wird sie im Februar 2026 zusammen mit Esther Sedlaczek die Hauptmoderation von den Olympischen Winterspielen in Italien übernehmen. Seit März 2022 präsentiert sie zusammen mit drei weiteren Hauptmoderatoren „MDR um vier“ im Programm des Mitteldeutschen Rundfunks. Und wer bei der Fußball-EM 2024 lange genug wach blieb, kennt Müller-Spirra auch vom EM-Kneipenquiz der Sportschau. Am 05.12. ist sie zu Gast in der Sendung „Riverboat“ im MDR Fernsehen (22:00 Uhr).

Mit „Wunderschön!“ geht Müller-Spirra jetzt neue Wege. So führt sie die Zuschauerinnen und Zuschauer im kommenden Jahr nach Marokko (Erstausstrahlung im Juli 2026), nach Budapest und an den Plattensee, an die Feldberger Seen (beide im Spätsommer), nach Istrien und an die Kvarner Bucht (Spätsommer oder Herbstferien) sowie nach Slowenien (Herbst). „Hier bin ich geritten, geflogen, durch Höhlen gewandert und Rad gefahren“, berichtet Müller-Spirra von ihren Erlebnissen beim Dreh.

Der WDR produziert die Reisereportage „Wunderschön!" bereits seit 2008, ab 2026 ist das Format ein Kooperationsprojekt von WDR, MDR und SWR – letzterer ist bereits seit längerem Kooperationspartner. „Wunderschön!“ ist Sehnsuchtsfernsehen für touristisches Reisen. Im Mittelpunkt stehen traumhafte Landschaften, Menschen, die in der Region verwurzelt sind und kulturelle sowie kulinarische Highlights. Die Sendung wird in der Regel sonntags um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen ausgestrahlt. MDR und SWR senden „Wunderschön!“ staffelweise auf ihren Reisesendeplätzen (So, 20:15 bzw. Fr, 20:15 Uhr). Alle verfügbaren Folgen von „Wunderschön!“ finden Sie darüber hinaus auch in der ARD Mediathek sowie auf ARD Reisen bei YouTube.

