Joyn zeigt die OSCAR®-Verleihung 2025

Steven Gätjen macht Interviews auf dem Red Carpet

Unterföhring (ots)

13. Februar 2025. Joyn zeigt die 97. OSCAR®-Verleihung am 2. März 2025 aus dem Dolby® Theatre Ovation Hollywood. Auch in diesem Jahr wird Joyn, der Superstreamer der ProSiebenSat.1 Media SE, den Red Carpet der 97. OSCAR®-Verleihung live und in voller Länge übertragen. Steven Gätjen bringt den Hollywood-Glamour ab 22:30 Uhr vom Roten Teppich vor dem Dolby® Theatre Ovation Hollywood nach Deutschland - exklusiv und live auf Joyn.

Steven Gätjen: "Die OSCARS sind ein ganz besonderer Ort und für mich jedes Jahr aufs Neue ein absolutes Highlight: Glamour, große Emotionen und viele Überraschungen. Ich freue mich darauf, den Zauber der 97. OSCARS® nach Deutschland zu holen."

Parallel zu Joyn überträgt ProSieben ab 23:45 Uhr am Sonntag, 2. März 2025, zum 27. Mal in Folge die OSCARS® live im Free-TV.

Steven Gätjen und Content-Creator Paulomuc alias Paul Luca Fischer präsentieren schon ab Montag, 24. Februar 2025, auf den Social-Media- Plattformen der Sendergruppe spannende Hintergründe und exklusive Insider-Infos zu der glamourösen Verleihung und dem Mythos OSCAR®-Stadt Los Angeles.

Moderiert werden die 97. OSCARS® zum ersten Mal von EMMY®-Gewinner, Fernsehmoderator, Autor, Produzent und Comedian Conan O`Brien.

Die 97. OSCARS® auf Joyn und ProSieben:

Sonntag, 2. März 2025

22:30 Uhr: Übertragung des Red Carpet und der OSCARS® live auf Joyn

23:45 Uhr: OSCAR®-Countdown - live vom Red Carpet auf ProSieben

01:00 Uhr: "97. OSCARS® - live aus L.A."

Montag, 3. März 2025

17:00 Uhr: OSCAR®-Highlights 2025 auf ProSieben

