VINFAST KOOPERIERT MIT PLUGSURFING: AUSBAU DER NAHTLOSEN LADEINFRAKSTRUKTUR IN EUROPA

Partnerschaft mit Plugsurfing ermöglicht VinFast-Kunden Zugang zum größten Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Europa: über eine Million öffentliche Ladepunkte in 24 Ländern.

Verbesserung der allgemeinen Nutzungseffizienz und Erhöhung der Anzahl an verfügbaren Ladestationen für VinFast-Fahrer.

Zusammenarbeit unterstreicht VinFasts Engagement auf dem europäischen Markt

VinFast, der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Plugsurfing bekannt, einem führenden europäischen Anbieter von Ladediensten für Elektrofahrzeuge. Diese Zusammenarbeit ermöglicht VinFast-Kunden über die VinFast-App den Zugriff auf ein Netzwerk von über einer Million öffentlichen Ladepunkten in 24 Ländern. Sie bietet ein nahtloses und komfortables Ladeerlebnis in ganz Europa.

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung hat Plugsurfing ein breites Netzwerk an Ladepartnern aufgebaut. Es ermöglicht über zwei Millionen Nutzern den Zugang zum größten Netzwerk an Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Europa. In den wichtigsten Märkten von VinFast – Deutschland, Frankreich und den Niederlanden – umfasst das Netzwerk mehr als 550.000 Ladepunkte.

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten Besitzer der Modelle VinFast VF 6 und VF 8 kostenlos neue Ladekarten. Um die Kontinuität zu gewährleisten und alle angesammelten Vorteile zu erhalten, werden Ladeverlauf und Kontostände übertragen und bleiben unverändert.

Diese Partnerschaft adressiert eine der größten Herausforderungen des europäischen Elektrofahrzeugmarktes: die fragmentierte Ladeinfrastruktur, die oft mehrere Anbieter und eigenständige Plattformen umfasst. Die Vereinbarung unterstreicht VinFasts Engagement, Verbraucher beim Umstieg auf grüne Mobilität zu unterstützen und markiert einen wichtigen Meilenstein in der europäischen Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Le Ngoc Chi, die CEO von VinFast Europe, betont: „Die kundenorientierte Philosophie prägt jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit von VinFast – und die neue Partnerschaft ist eine natürliche Erweiterung dieses Engagements. Durch die Zusammenarbeit mit Plugsurfing erweitern wir nicht nur unser Ladenetz, sondern verbessern auch den Komfort und das Gesamterlebnis für unsere Kunden und beschleunigen so den Umstieg auf Elektrofahrzeuge in Europa weiter."

Sofia Diakhate, COO von Plugsurfing, erklärt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit VinFast, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft mit Elektrofahrzeugen in Europa zu gestalten. Plugsurfing entwickelt sein Netzwerk kontinuierlich weiter, um ein zuverlässigeres und zugänglicheres Ladeerlebnis zu bieten und unterstützt gleichzeitig aktiv die Expansion von VinFast auf dem gesamten Kontinent."

In Europa vertreibt VinFast derzeit zwei smarte E-Modelle: den VF 6 (B-Segment) und den VF 8 (D-Segment). Für den europäischen Markt wird derzeit eine attraktive Produktpalette entwickelt. Das Unternehmen erweitert zudem gezielt sein Händler- und Vertriebsnetz in Frankreich, Deutschland und ganz Europa sowie sein flächendeckendes Aftersales-Netzwerk mit renommierten Dienstleistern wie ATU (Deutschland), Norauto (Frankreich), LKQ (Niederlande) und Fixico. In den Märkten sind hochwertige Reparatur- und Wartungsdienste verfügbar. VinFast bekräftigt so sein Engagement für langfristiges und nachhaltiges Wachstum auf dem europäischen Kontinent.

Über Europa hinaus erweitert VinFast seine globale Präsenz auch in Märkten wie Indonesien, Philippinen, Indien, dem Nahen Osten und Nordamerika. Damit unterstreicht das Unternehmen seine globale Strategie, den Übergang zu nachhaltiger Mobilität weltweit zu beschleunigen.

Über VinFast

VinFast (NASDAQ: VFS), eine Tochtergesellschaft der Vingroup JSC, einem der größten Mischkonzerne Vietnams, ist ein reiner Hersteller von Elektrofahrzeugen mit dem Ziel, Elektrofahrzeuge für alle zugänglich zu machen. Das Produktportfolio von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen SUVs, E-Scootern und E-Bussen. VinFast startet derzeit seine nächste Wachstumsphase durch den schnellen Ausbau seines weltweiten Vertriebs- und Händlernetzes und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Fokus auf Schlüsselmärkte in Nordamerika, Europa und Asien.

