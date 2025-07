VinFast

Die Strategie hinter dem Europadebüt von VinFast VF 6

Paris (ots/PRNewswire)

Das beliebte B-Segment, traditionell ein dominierendes Segment im Autoverkauf, ist mit batterieelektrischen Fahrzeugen noch immer deutlich unterversorgt. Genau auf diesen vielversprechenden, aber bisher wenig beachteten Markt zielt VinFast mit seinem neuen VF 6 ab. Dank seines Fokus auf Zugänglichkeit und praktischen Innovationen ist dieser B-SUV in seinem Heimatmarkt bereits sehr erfolgreich.

Die Automobilwelt steuert unbestreitbar auf eine elektrische Zukunft zu. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass jedes vierte in diesem Jahr verkaufte Auto ein Elektroauto sein wird. Bis 2030 dürfte dieser Anteil am weltweiten Absatz auf mehr als 40 Prozent steigen.

Trotz einiger Hindernisse bleibt die Dynamik des Elektrofahrzeugmarkts robust und schafft die Voraussetzungen für eine Welle neuer Optionen für den Massenmarkt.

Dennoch bleibt ein bemerkenswertes Paradoxon bestehen. Das kompakte B-Segment, das 2023 mit 37 Prozent aller Autoverkäufe dominierte, hält am Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) lediglich einen Marktanteil von 17 Prozent. Im Gegensatz dazu konzentrieren die Automobilhersteller ihre Anstrengungen weitgehend auf die Produktion hochwertiger, größerer BEVs des D- und E-Segments und verlangsamen damit unbeabsichtigt den breiteren Übergang zur Elektromobilität für den Alltagsfahrer. Diese Diskrepanz deutet auf ein erhebliches, ungenutztes Potenzial im Bereich der städtischen Elektrofahrzeuge hin.

VinFasts kühne Vision für die fortschreitende Elektrifizierung

Genau diese Lücke will VinFast schließen. Geleitet von seiner Philosophie, „Elektrofahrzeuge für jedermann zugänglich zu machen", ist der vietnamesische Automobilhersteller strategisch positioniert, um die Elektromobilität zu demokratisieren.

Auf seinem Heimatmarkt hat der VinFast VF 6 bereits seine große Attraktivität unter Beweis gestellt. Dieses B-SUV hat sich schnell einen Namen gemacht und sich mit über 7.300 verkauften Einheiten in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 den Spitzenplatz in seinem Segment in Vietnam gesichert.

Dieser entscheidende Vorsprung gegenüber etablierten Wettbewerbern unterstreicht die klare Marktnachfrage nach kompakten, effizienten und gut ausgestatteten Elektrofahrzeugen. Händler berichten von einem anhaltenden und wachsenden Interesse am VF 6, vor allem aufgrund der attraktiven Anschaffungskosten und der beeindruckenden Betriebskosteneinsparungen.

Konzipiert für die europäische Stadtlandschaft

Während der VinFast mit dem VF 6 seine europäische Markteinführung vorbereitet, geht seine Attraktivität über seine wirtschaftlichen Vorteile hinaus. Das moderne und unverwechselbare Design des Fahrzeugs mit seinen schlanken Konturen ist speziell auf eine jüngere, zukunftsorientierte Zielgruppe zugeschnitten. Besitzer beschreiben den VF 6 oft als „Liebe auf den ersten Blick" und schätzen seine ästhetische Harmonie und seine stadttauglichen Abmessungen.

Über die Ästhetik hinaus integriert der VF 6 eine Reihe intelligenter Technologien, die das Fahrerlebnis verbessern. Ein markanter 12,9-Zoll-Infotainment-Bildschirm mit integriertem virtuellen Assistenten dient als zentrale Steuerung. Funktionen wie Klimaautomatik, ein Soundsystem mit sechs Lautsprechern, eine 360-Grad-Kamera und innovative Annehmlichkeiten wie Sitzkühlung und Fahrzeugfernbedienung tragen zu einem Premium-Gefühl bei.

Die Möglichkeit, die Klimaanlage per Fernzugriff über eine Smartphone-App zu aktivieren – eine willkommene Funktion zum Vorkühlen des Fahrzeuginnenraums im städtischen Umfeld – unterstreicht das durchdachte Design des Fahrzeugs für die Alltagstauglichkeit.

Dynamische Leistung trifft auf Stabilität

Der VF 6 macht keine Kompromisse bei der Leistung. Sein Elektroantrieb liefert beeindruckende 201 PS und 310 Nm Drehmoment (Plus-Version) und lässt damit viele benzinbetriebene Konkurrenten seiner Klasse schnell hinter sich.

Darüber hinaus sorgt die Mehrlenker-Aufhängung, eine Seltenheit in diesem Segment, für eine bemerkenswert ruhige und sichere Fahrt bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen. Besitzer loben häufig das robuste Fahrwerk des VF 6 und seine außergewöhnliche Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten. Das bei Elektrofahrzeugen charakteristische, sofort verfügbare Drehmoment sorgt für eine reaktionsschnelle Beschleunigung – ein deutlicher Gegensatz zur typischen Verzögerung bei herkömmlichen Benzinfahrzeugen.

Mit seiner Kombination aus überzeugender Wirtschaftlichkeit, einem fesselnden Fahrerlebnis sowie fortschrittlichem Design und Technologie wird der VinFast VF 6 Europas Straßen maßgeblich prägen. Er markiert einen strategischen Schritt, um nachhaltige und intelligente Mobilität einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

https://www.transportenvironment.org/articles/europes-bev-market-defies-odds-but-more-affordable-models-needed

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2724868/VF_6_blue.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-strategie-hinter-dem-europadebut-von-vinfast-vf-6-302498249.html

Original-Content von: VinFast, übermittelt durch news aktuell