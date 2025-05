VinFast

Langfristige Perspektive: VinFast stärkt Position in Europa

Entgegen einigen Gerüchten, die einen Rückzug aus Europa kolportieren, baut der vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast die eigene Position in Europa aus.

VinFast bekräftigte in der Vergangenheit die Pläne, sich auf dem europäischen Markt zu etablieren und damit maßgeblich zur grünen Automobilwende auf dem Kontinent beizutragen. Dieses Engagement setzt der am US-Börsenindex Nasdaq notierte Automobilhersteller nun aktiv um.

Erst kürzlich gab VinFast Händlerverträge mit ASTRADA SIMVA, seinem ersten autorisierten Händler in Frankreich, und mit der Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG, seinem zweiten Partner dieser Art in Deutschland, bekannt.

Diese Vereinbarungen stellen eine wichtige Entwicklung in der globalen Strategie von VinFast dar, den Umsatz durch ein Händlermodell zu beschleunigen. Sie unterstreichen zudem die feste Entschlossenheit des Unternehmens, die Einführung von Elektrofahrzeugen in ganz Europa voranzutreiben.

Für nachhaltiges Wachstum: VinFast stellt auf effizientes Händlermodell um

Die Schachtschneider Automobile GmbH & Co. KG wird drei autorisierte VinFast-Händler-Showrooms in Deutschland betreiben. Dies schließt sich an die erfolgreiche Zusammenarbeit von VinFast mit dem Autohaus Hübsch an, in deren Rahmen bereits zwei Showrooms eröffnet wurden. ASTRADA SIMVA ist VinFasts erster offizieller Händler in Frankreich, mit Standort in Aix-en-Provence. Die Eröffnung ist für Juni 2025 geplant.

An allen VinFast-Händlerstandorten können europäische Verbraucher in das VinFast-Erlebnis eintauchen und das Design und die Funktionen der Elektrofahrzeuge VF 6 (B-Segment) und VF 8 (D-Segment) entdecken.

Potenzielle Käufer können sich bei Probefahrten selbst von der Leistung und Technologie der VinFast-Modelle überzeugen. Über den Verkauf hinaus fungieren diese autorisierten Händler als zentrale Anlaufstellen für einen zuverlässigen Kundendienst und gewährleisten Fahrzeugwartung und -reparaturen nach höchsten Standards. Kunden profitieren zudem von einem umfassenden Garantieservice und der Verfügbarkeit von Originalteilen, die die Langlebigkeit und optimale Leistung ihrer VinFast-Fahrzeuge garantieren.

VinFast konzentriert sich auf den weiteren Ausbau seines Händlernetzes in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Der Autohersteller plant zudem eine Expansion in andere europäische Märkte. Gleichzeitig will das Unternehmen sein Portfolio an intelligenten Elektrofahrzeugen erweitern und so sein langfristiges Engagement für europäische Verbraucher und die Zukunft der Elektromobilität auf dem Kontinent unterstreichen.

Aktueller Ausbau des Servicenetzes

Um eine attraktive Nutzererfahrung zu bieten und das Vertrauen in die Marke zu stärken, hat VinFast ein starkes Netzwerk von Kundendienstanbietern in ganz Europa aufgebaut.

Der vietnamesische E-Fahrzeughersteller setzt auf 22 Technikzentren, die strategisch über den gesamten Kontinent verteilt sind, darunter acht in Deutschland, zwölf in Frankreich und zwei in den Niederlanden.

Um diese Infrastruktur weiter zu stärken, gab VinFast kürzlich eine strategische Zusammenarbeit mit LKQ Netherlands bekannt. Ziel dieser Partnerschaft ist die Bereitstellung eines umfassenden und hochwertigen Kundendienst- und Wartungsnetzwerks speziell in den Niederlanden.

Die strategisch positionierten Servicezentren bieten ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Garantiereparaturen, Wartung von Hochspannungssystemen, Reifenservice und allgemeine Fahrzeugwartung.

Jede Einrichtung ist für die spezifischen Anforderungen der VinFast-Modelle VF 6 und VF 8 sowie aller zukünftigen Elektrofahrzeuge optimiert. Um etwaige Fahrzeugausfallzeiten zu minimieren und den Kundenkomfort zu maximieren, werden Ersatzteile in hoher Frequenz, bis zu fünfmal täglich, geliefert.

Fahrzeugfamilie wächst weiter

VinFast ist die Automobilsparte der Vingroup, Vietnams größtem privaten Multi-Industrie-Konglomerat. Vingroup ist seit 32 Jahren mit der Kernmission tätig „ein besseres Leben für alle zu schaffen".

Das vielfältige Portfolio der Vingroup umfasst Industrie und Technologie, Immobilien und Dienstleistungen sowie Sozialunternehmen. In allen Sektoren beweist die Vingroup stets Pioniergeist und treibt Veränderungen im inländischen Konsumverhalten voran.

VinFast kann die beträchtliche Finanzkraft und das umfangreiche Ökosystem der Vingroup nutzen und verschreibt sich einer zukunftsweisenden Vision für den globalen Übergang zur umweltfreundlichen Mobilität.

Als relativ neuer Marktteilnehmer engagiert sich VinFast besonders auf dem europäischen Markt langfristig für die Verbraucher. Die Geschäftsphilosophie ist kundenorientiert.

VinFast erkennt die großen Chancen und das starke Wachstumspotenzial in Europa. Das Unternehmen möchte sich fest etablieren, neue Werte für die Gesellschaft schaffen und gemeinsam mit europäischen Verbrauchern eine grünere Zukunft und nachhaltigere Entwicklung vorantreiben.

Der vietnamesische Automobilhersteller hat mit dem VF 6 und dem VF 8 bereits zwei moderne und elegante SUV-Modelle für europäische Kunden vorgestellt. Die Auslieferung des VF 8 läuft bereits, der VF 6 soll in Kürze folgen.

Mit Blick voraus plant VinFast, seine vielfältige Produktpalette aus dem eigenen Elektrofahrzeug-Ökosystem sukzessive auf dem europäischen Markt einzuführen.

