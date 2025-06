VinFast

VinFast startet neues Vertriebsmodell durch strategische Partnerschaften mit Händlergruppen in Deutschland

Paris (ots/PRNewswire)

Schachtschneider Automobile und Autohaus Hübsch betreiben die ersten fünf deutschen VinFast-Händlerstandorte

Astrada Simva ist mit einem Showroom in Aux-en-Provence der erste französische VinFast-Handelspartner

Neue Partnerschaften mit europäischen Händlergruppen sind Teil der globalen Einführung des effizienten neuen Vertriebsmodells von VinFast

Die globale Einführung eines etablierten Händlermodells ist ein wichtiger Meilenstein für VinFasts Mission, umweltfreundliche Mobilität zu fördern. Die ersten drei europäischen Partnerschaften mit Schachtschneider Automobile und Autohaus Hübsch in Deutschland sowie Astrada Simva in Frankreich unterstreichen VinFasts anhaltendes Engagement auf den europäischen Märkten. Der globale Strategiewechsel unterstreicht zudem die beeindruckende Dynamik des vietnamesischen Herstellers: die europäische Präsenz ausbauen, Ressourcen optimieren und Kunden herausragende Produkte und Dienstleistungen bieten.

VinFast baut das Händlernetz in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sukzessive aus. In Deutschland wird Schachtschneider Automobile zunächst drei VinFast-Showrooms betreiben und Autohaus Hübsch an zwei Standorten vertreten sein. Astrada Simva wird seinen Showroom in Aux-En-Provence betreiben. Jeder Partner bietet neben zertifiziertem Kundendienst, Garantie und Originalteilen auch Probefahrten und Verkauf an.

Kunden in ganz Europa profitieren zudem von einem wachsenden Netz autorisierter Servicewerkstätten, das durch Partnerschaften mit renommierten Anbietern wie ATU (Deutschland), Norauto (Frankreich) und LKQ (Niederlande) für nahtlosen Support und Service sorgt.

„Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit VinFast und unterstützen diese vietnamesische Marke bei ihrer globalen grünen Revolution", so Renzo Schachtschneider, Geschäftsführer und Inhaber von Schachtschneider Automobile. „Wir glauben fest an das Potenzial von Elektrofahrzeugen und die Zukunft von VinFast auf dem europäischen Markt. Wir wollen durch unsere Zusammenarbeit einen Mehrwert schaffen und den Verbrauchern erstklassige Produkte und Dienstleistungen zum beiderseitigen Nutzen anbieten."

Das europäische Engagement von VinFast basiert auf drei Säulen: hochwertige Produkte, attraktive Preise und hervorragender Kundendienst. Diese Säulen waren entscheidend für das starke globale Wachstum von VinFast und werden nun in Europa mit dem stadtoptimierten B-Segment-Modell VF 6 und dem größeren, familienfreundlichen D-Segment-Modell VinFast VF 8 auf ganzer Linie umgesetzt.

VF 6 und VF 8: Entwickelt für europäische Fahrer

VinFast wurde erst vor acht Jahren gegründet und nutzt sein großes Werk in Haiphong, Vietnam, um seine globalen Elektrofahrzeug-Ambitionen zu verwirklichen. Sowohl der VF 6 als auch der VF 8, die in diesem hochmodernen Werk produziert werden, vereinen vietnamesische Fertigungskompetenz mit internationalem Design und Engineering der Spitzenklasse.

In Zusammenarbeit mit dem renommierten italienischen Designer Pininfarina hat VinFast den VF 8 mit luxuriöser Ästhetik für das Premiumsegment entworfen. Sein geräumiger und eleganter Innenraum spricht ein breiteres Käuferspektrum an und widerlegt die Vorstellung, dass High-End-Ausstattung mit einem unerschwinglichen Preis verbunden sein muss.

Der VF 8 eignet sich perfekt für Geschäfts- und Familienkunden. Er ist in Deutschland ab 48.490 Euro für die Eco-Version und 54.490 Euro für die Plus-Version erhältlich.

Der VF 8 ist mit einer 87,7-kWh-Batterie, einem 300-kW-Elektromotor und 620 Nm Drehmoment sowie Allradantrieb ausgestattet. Er bietet eine Reichweite von bis zu 471 Kilometern pro Ladung (WLTP-Standard). Die Plus-Version optimiert das Fahrerlebnis zusätzlich mit einem Head-up-Display (HUD), einem Panorama-Schiebedach sowie beheizten und kühlenden Sitzen.

VF 8-Besitzer heben häufig die fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme und intuitiven technischen Funktionen hervor – Elemente, die bei vergleichbar teuren Benzinfahrzeugen oft fehlen – und bestätigen damit den VF 8 als technologisch fortschrittliche Wahl.

Der VF 6 ist VinFasts Neuzugang in der beliebten Kompakt-SUV-Klasse und in Deutschland bereits ab 34.990 Euro erhältlich. Das frontgetriebene Elektrofahrzeug verfügt über eine 59,6-kWh-Batterie, beeindruckende Leistung mit umschaltbaren Fahrmodi und eine Reichweite von bis zu 410 Kilometern (WLTP-Standard). Der VF 6 bietet zudem ein Maß an Technologieintegration, das man sonst eher größeren, teureren Fahrzeugklassen zuschreibt, darunter 22 Fahrassistenz-Funktionen und eine Reihe von Ausstattungsmerkmalen, die in Fahrzeugen des B-Segments selten zu finden sind: Durchgehendes Panoramadach, Head-up-Display sowie beheizte und kühlende Sitze sind beim Plus-Modell optional erhältlich.

Vertrauen durch exzellenten Service

Ein Eckpfeiler der europäischen Strategie von VinFast sind die branchenführenden Garantiepakete. Der VF 8 bietet eine zehnjährige (oder über 200.000 Kilometer) Fahrzeuggarantie sowie eine zehnjährige Batteriegarantie ohne Kilometerbegrenzung. Der VF 6 ist durch eine klassenführende siebenjährige beziehungsweise 160.000 Kilometer lange Garantie geschützt, während die Batterie acht Jahre ohne Kilometerbegrenzung abgedeckt ist.

Dieser umfassende Schutz steht für sorgenfreies Fahren – und das bis zu einem ganzen Jahrzehnt. Die starke Batteriegarantie geht gezielt auf eines der Hauptanliegen potenzieller Elektrofahrzeugkäufer ein: die langfristige Zuverlässigkeit und die potenziellen Austauschkosten der Batterie. Die Garantie-Richtlinien von VinFast gelten als klarer Beweis für das tiefe Vertrauen des Unternehmens in die Qualität und Langlebigkeit seiner Produkte.

„Unsere auf drei Säulen basierende Wachstumsstrategie – Produkt, Kapazität, Märkte – wird unser Ziel, die Auslieferungen von 2024 bis 2025 zu verdoppeln, vorantreiben", betonte Thuy Le, die Vorstandsvorsitzende von VinFast, während einer Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen 2024. Sie fügte hinzu: „Unsere Mission ist einfach: Wir wollen Elektrofahrzeuge mit klareren Markensegmenten für verschiedene Anwendungsfälle zugänglich machen."

Als vietnamesisches Unternehmen mit einer relativ jungen Automobilindustrie hat VinFast seine Leistungsfähigkeit durch die für Vietnam typische Kreativität, Sorgfalt und harte Arbeit unter Beweis gestellt. Die Modelle VF 6 und VF 8 sind das Ergebnis tausender Stunden von harter Arbeit der engagierten Ingenieure.

Über VinFast

VinFast (NASDAQ: VFS), Tochtergesellschaft der Vingroup JSC, einem der größten vietnamesischen Mischkonzerne, ist ein reiner Hersteller von Elektrofahrzeugen mit dem Ziel, E-Mobilität für jedermann zugänglich zu machen.

Das Produktportfolio von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen SUV, E-Scootern und E-Bussen. VinFast startet derzeit seine nächste Wachstumsphase durch den schnellen Ausbau seines weltweiten Vertriebs- und Händlernetzes und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Fokus auf Schlüsselmärkte in Nordamerika, Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter https://vinfastauto.eu/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2714142/VinFast_VF_8_Plus.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vinfast-startet-neues-vertriebsmodell-durch-strategische-partnerschaften-mit-handlergruppen-in-deutschland-302485388.html

Original-Content von: VinFast, übermittelt durch news aktuell