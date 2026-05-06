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Spahn bei „maischberger“: Unionfraktionschef gegen eine Aussetzung der Diäten-Erhöhung

Berlin (ots)

Der Fraktionsvorsitzende der Union, Jens Spahn (CDU), hält nichts davon, die Diäten-Erhöhung für Bundestagsabgeordnete auszusetzen. "Wir haben ein guten, funktionieren Mechanismus, an dem ich festhalten möchte", sagt Spahn in der ARD-Talksendung "maischberger", die heute um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Nach diesem Mechanismus sei "bei der Bezahlung der Abgeordneten, der Lohn und Rentenentwicklung zu folgen", erläutert Spahn.

Der CDU-Politiker, der seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestags ist, argumentiert, die Bezahlung als Abgeordneter müsse "insgesamt auch so sein, dass es attraktiv ist, sich dort auch zu engagieren."

Spahns Parteifreund und Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, hatte in der "maischberger"-Sendung am 29. April 2026 zum Vorschlag der Linken, die Diätenerhöhung auszusetzen gesagt: "Finde ich richtig. Oder dass Abgeordnete selbst in die Rentenkasse einzahlen oder dass man an die Beihilfe geht. Eins von diesen drei Punkten muss mindestens kommen."

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

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