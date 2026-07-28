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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 31/26

Mainz (ots)

Woche 31/26

Mi., 29.7.

Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:

19.00     heute

19.20     Wetter   

19.25     Was nun, Herr Frei   (VPS 19.24/HD/UT)
          Fragen an den designierten Unionsfraktionschef
          von Bettina Schausten und Anne Gellinek
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 29. Juli 2026, 19.20 Uhr bis 29. Juli 2028

19.50     Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst   (HD/UT)
          Spurensuche hinter den Kulissen
          Film von Julia Disselmeyer
          (vom 4.1.2026)
          Deutschland 2025


(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.
"Neue Folgen: Duell der Gartenprofis" verschiebt sich auf So., 16.8.2026, 14.45 Uhr.)



Woche 34/26

So., 16.8.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

14.45     Neue Folgen
          Duell der Gartenprofis   (HD/UT)
          Moderation: Eva Brenner
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 29. Juli 2026, 06.00 Uhr bis 29. Juli 2031

(Die Wiederholung "Duell der Gartenprofis" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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