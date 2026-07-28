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ZDF-Programmänderung ab Woche 31/26

Mainz (ots)

Woche 31/26 Mi., 29.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 Was nun, Herr Frei (VPS 19.24/HD/UT) Fragen an den designierten Unionsfraktionschef von Bettina Schausten und Anne Gellinek Deutschland 2026 Im Streaming: 29. Juli 2026, 19.20 Uhr bis 29. Juli 2028 19.50 Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst (HD/UT) Spurensuche hinter den Kulissen Film von Julia Disselmeyer (vom 4.1.2026) Deutschland 2025 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Neue Folgen: Duell der Gartenprofis" verschiebt sich auf So., 16.8.2026, 14.45 Uhr.) Woche 34/26 So., 16.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 14.45 Neue Folgen Duell der Gartenprofis (HD/UT) Moderation: Eva Brenner Deutschland 2026 Im Streaming: 29. Juli 2026, 06.00 Uhr bis 29. Juli 2031 (Die Wiederholung "Duell der Gartenprofis" entfällt.)

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