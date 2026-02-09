BookBeat GmbH

BookBeat-Gruppe meldet Umsatzwachstum von 13% auf 146 Millionen Euro und gesteigerte Rentabilität

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der Hörbuch-Streamingdienst BookBeat meldet für das Jahr 2025 einen starken Anstieg neuer zahlender Nutzer*innen. Der weltweite Umsatz stieg auf 146 Millionen Euro (1,54 Milliarden SEK). Dies entspricht einem Gesamtwachstum von 13 Prozent; bereinigt um Währungseffekte betrug das Wachstum 15 Prozent. Die Rentabilität der gesamten Gruppe verbesserte sich deutlich, und zum Jahresende zählte die Gruppe insgesamt über alle Märkte fast 1,2 Millionen zahlende Nutzer*innen. In Deutschland konnte BookBeat die bisher höchste Anzahl an Neukund*innen verzeichnen.

"2025 jährte sich der Launch von BookBeat auf dem schwedischen Markt zum zehnten Mal. Im Laufe des Jahres haben wir viele Schritte unternommen, die unseren Service, aber auch uns als Team und als Firma weiter vorangebracht haben. Unser Ziel ist eine langfristige und nachhaltige Entwicklung. Mit einem starken, bereinigten Wachstum von 15 Prozent, einem Umsatz von 146 Millionen Euro und einer deutlich verbesserten Rentabilität gehen wir gestärkt in das Jahr 2026", sagt Niclas Sandin, CEO von BookBeat.

Angetrieben durch eine steigende Zahl zahlender Nutzer*innen, erstreckt sich das Wachstum auf alle Kernmärkte der BookBeat-Gruppe. Finnland bleibt der größte BookBeat-Markt - hier zahlen mehr als 6 Prozent der Bevölkerung monatlich für das Abonnement. In Polen beeindruckt BookBeat durch einen neuen Rekord bei der Neukund*innen-Gewinnung. Ein weiteres Highlight ist Schweden, wo BookBeat zehn Jahre nach seiner Einführung einen neuen Höchststand bei den Neukund*innen erreichte. Auch Deutschland, Norwegen, Dänemark, die Niederlande und das Vereinigte Königreich verzeichnen in einem zunehmend von lokalen und globalen Akteuren umkämpften Markt weiterhin ein starkes Wachstum.

"Wir sind sehr glücklich, dass BookBeat in Deutschland alle bisherigen Rekorde bei der Neukund*innengewinnung bricht. Das zeigt, dass unser Streaming-Angebot und unser klarer Fokus auf Hörbücher beim deutschen Publikum wirklich gut ankommen. Wir freuen uns sehr darauf, unser Wachstum auf dem deutschen Markt auch im Jahr 2026 fortzusetzen", ergänzt Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH.

"Ganz zentral ist und bleibt es für uns, in einem zunehmend dynamischen Umfeld weiter zu wachsen, ob der Markt sich nun in einer frühen Phase oder schon in einer reiferen Phase befindet. Unser Ziel ist es, Hörbücher zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Alltags von immer mehr Menschen zu machen und den Gesamtmarkt zu vergrößern - und nicht, in einem Nullsummenspiel Geld zwischen Formaten und Dienstleistungen nur zu verschieben. Dass wir zehn Jahre nach unserer Gründung auf dem reifen schwedischen Markt noch immer Höchstleistungen erzielen und gleichzeitig Rekorde auf dem noch recht jungen polnischen Markt brechen können, ist ein starker Beleg dafür", erläutert Niclas Sandin.

Seit der Markteinführung im Jahr 2015 bis zum Jahr 2025 hat BookBeat insgesamt Vergütungen in Höhe von 417 Millionen Euro (4,4 Milliarden SEK) an Verlage und Autor*innen ausgezahlt.

"Unser klares Ziel ist es, BookBeat zum führenden Dienst für Hörbücher zu machen. Deshalb fließt der Großteil unserer Einnahmen zurück an die Verlage und Autor*innen, die all die Bücher geschaffen haben, von denen unsere Nutzer*innen nicht genug bekommen können und für die sie sowohl Zeit aufbringen als auch Geld ausgeben möchten", sagt Niclas Sandin.

Insgesamt verbrachten die Nutzer*innen in allen Märkten im Jahr 2025 fast 300 Millionen Stunden mit Hörbüchern und eBooks bei BookBeat.

Toplisten 2025: die drei meistgehörten Hörbücher und Autor*innen (alle Sprachen und Märkte zusammengenommen):

Bücher:

1. Onyx Storm - Rebecca Yarros

2. Gråterskan - Camilla Läckberg (Teil 12 der "Falck-Hedström"-Reihe)

3. Tinna - Satu Rämö (Teil 5 der "Hildur"-Reihe)

Autor*innen:

1. J. K. Rowling

2. Rebecca Yarros

3. Lucinda Riley

Original-Content von: BookBeat GmbH, übermittelt durch news aktuell