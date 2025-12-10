BookBeat GmbH

Von Rebecca Yarros bis Tahsim Durgun: die meistgehörten Hörbücher im Jahr 2025

Das Hörbuch-Jahr nähert sich dem Ende und BookBeat gibt wieder einen Einblick, welche im Jahr 2025 erschienenen Hörbücher am allermeisten gehört wurden. Die Charts basieren dabei auf den bei BookBeat gestreamten Stunden, geben also genau wieder, mit welchen Titeln die BookBeat-Kundinnen und Kunden tatsächlich die meiste Zeit verbracht haben. Die erfolgreichsten Genres sind Romance, Spannung und Fantasy.

Eine der erfolgreichsten Fantasy-Serien seit Jahren, Rebecca Yarros' Flammengeküsst-Mehrteiler, fand im Jahr 2025 einen weiteren Höhepunkt mit dem Teil "Onyx Storm", der zur meistgehörten Neuerscheinung des Jahres wurde. Aber auch Romane wie Jojo Moyes' "Zwischen Ende und Anfang" oder Susanne Abels "Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104" finden sich in den Top10 Charts.

Weiterhin sind Romance-Titel sehr stark auf den oberen Plätzen vertreten, das Genre wird geprägt von Serien deutschsprachiger Autorinnen-Stars wie Laura Kneidl, Lilly Lucas und Kyra Groh.

Erfolgreichstes Sachhörbuch ist Tahsim Durguns autobiographischer Bericht über den "Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft", wie der Untertitel von "Mama, bitte lern Deutsch" erläutert.

"2025 war wieder ein sehr vielfältiges Hörbuchjahr - der Trend zu Romance und insbesondere Romantasy, sowohl von deutschsprachigen als auch internationalen Autor*innen, bleibt dabei weiterhin stark. Im Sachbuchbereich feierten vor allem inspirierende Erfahrungsberichte von Influencer-Persönlichkeiten große Erfolge. Die deutschsprachigen Produktionen überzeugen durch eine außergewöhnliche Stimmenvielfalt - herausragende Vertonungen erleben wir nicht nur in Einzelbesetzungen, sondern auch in mehrstimmigen Ensemble-Aufnahmen", kommentiert Therese Korritter, Book Performance Specialist bei BookBeat.

Top 10 - Titel (Alle Kategorien)

Onyx Storm (Flammengeküsst-Reihe 3) - Rebecca Yarros Henry & Kate (The Darlington 1) - Laura Kneidl Alchemised - SenLinYu The Pumpkin Spice Latte Disaster (Lower Whilby 1) - Kyra Groh Das Haus im Wald (Atticus 1) - Mark Dawson This could be home (Hawaii Love 2) - Lilly Lucas Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104 - Susanne Abel Zwischen Ende und Anfang - Jojo Moyes "Mama, bitte lern Deutsch" - Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft - Tahsim Durgun Just for the Summer - Abby Jimenez

Top 10 - Sachbuch

"Mama, bitte lern Deutsch" - Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft - Tahsim Durgun NEMESIS' TÖCHTER - 3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt - Tara-Louise Wittwer Wiedersehen mit mir selbst zwischen Pizza und Aperol - Melanie Pignitter Liebe Leni, du bist ein Wunder - Warum meine Tochter mit einem halben Gehirn lebt - Vanessa Lock Organisch - Giulia Enders Nackt - Mein Leben zwischen den Zeilen - Jennifer Weist 50 Fragen, die das Leben leichter machen - Karin Kuschik Wenn die letzte Frau den Raum verlässt - Martin Speer, Vincent-Immanuel Herr Genial ernährt! - Klüger essen, entspannter genießen, besser leben - Dr. med. Yael Adler Where to Next. Meine Reise zurück ins Leben - Jil Eileen Füngeling

Top 10 - Autor*innen

Rebecca Yarros Sarah J. Maas Lilly Lucas Kyra Groh Lena Kiefer Laura Kneidl Kerstin Gier Mark Dawson Colleen Hoover Mona Kasten

Top 10 - Sprecher*innen

Dagmar Bittner Sarah Dorsel Nina-Carissima Schönrock Yesim Meisheit Vanida Karun Leonie Landa Louis Friedemann Thiele Chantal Busse Hannah Schepmann Vincent Fallow

Die Top 10 Listen basieren auf der Anzahl der bei BookBeat in Deutschland gehörten Stunden im Jahr 2025 (Januar bis November). Datengrundlage sind bei den Titelcharts und den Sprecher*innen nur die im Jahr 2025 erschienenen Hörbücher, bei den Autor*innen alle verfügbaren Hörbücher.

