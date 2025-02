BookBeat GmbH

Erfolgsjahr für die BookBeat-Gruppe: 21 Prozent Wachstum, schwarze Zahlen und eine Million zahlende Nutzer*innen

Berlin

Für die BookBeat-Gruppe, einem der führenden Hörbuch-Streaming-Dienste, war 2024 das bisher erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte. Mit einem Wachstum von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr landete die BookBeat-Gruppe bei einem Umsatz von 1,36 Milliarden schwedische Kronen (SEK) (ca. 120 Millionen EUR). Zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahr 2015 konnte das Unternehmen auch ein positives EBITA-Ergebnis vorweisen. Im September wurde zudem das Ziel von einer Million zahlender Nutzer*innen pro Monat erreicht.

Der Großteil des 21-prozentigen Wachstums der BookBeat-Gruppe im Jahr 2024 war organisch, ein Beweis dafür, dass der Markt für Hörbuch-Streaming in den Kernmärkten des Unternehmens noch lange nicht gesättigt ist. Alle Kernmärkte, von denen Schweden, Finnland und Deutschland die größten sind, weisen ein mindestens zweistelliges Prozent-Wachstum auf. Auch wurde das Ziel erreicht, profitabel zu werden, das Unternehmen weist für das Gesamtjahr 2024 zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahr 2015 ein positives EBITA-Ergebnis und einen positiven Cashflow aus.

"Wir sind sehr stolz darauf, im Jahr 2024 in allen Kernmärkten mindestens zweistellig gewachsen zu sein, insgesamt 21 Prozent zuzulegen und BookBeat in die schwarzen Zahlen zu führen. Nach neun Jahren sind wir jetzt nicht nur ein Wachstumsunternehmen, sondern nun auch ein profitables Unternehmen, das weiterhin ein gutes Wachstum aufweist. Seit unserer Gründung haben wir noch nie solch große Schritte in einem einzigen Jahr gemacht", sagt Niclas Sandin, CEO von BookBeat AB in Stockholm.

Ein wichtiger Meilenstein war für die BookBeat-Gruppe im September 2024 das Überschreiten von einer Million zahlender Nutzer*innen pro Monat (am Ende des Jahres: 1.064.000). Durch Investitionen in lokale Marketingaktivitäten und die kontinuierliche Entwicklung der App und des Angebotes konnte in allen Kernmärkten ein starkes Wachstum bei den Neukund*innen verzeichnet werden.

Neben dem Meilenstein von einer Million zahlender Nutzer*innen wurde auch die historische Zahl von einer Milliarde gehörter und gelesener Stunden seit dem Beta-Start des Dienstes Ende 2015 erreicht.

"2015 hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir es in nur neun Jahren schaffen würden, dass Menschen in ganz Europa über eine Milliarde Stunden mit Hörbüchern und eBooks verbringen. Vor allem in einer Welt, in der viele Medienformate zunehmend um die Zeit und die Aufmerksamkeit der Menschen konkurrieren. Das ist ein Beweis dafür, dass Bücher hochrelevant sind und über digitale Formate mehr Menschen denn je erreichen können", fährt Niclas Sandin fort.

Die deutsche Gesellschaft BookBeat GmbH meldet ebenfalls beeindruckende Zahlen: fast 200 Millionen gehörte und gelesene Stunden seit dem Launch 2018, mehr als 27 Millionen gehörte Hörbücher und gelesene E-Books.

Kumuliert über alle Märkte hat BookBeat seit dem Start im Jahr 2015 bis Ende 2024 3,5 Milliarden SEK (ca. 309 Millionen EUR) an Erlösen an Verlage und Rechteinhaber*innen ausgezahlt. Die deutsche BookBeat GmbH allein hat in den letzten sieben Jahren seit dem Start 2018 mehr als 60 Millionen EUR Erlöse an deutsche Verlage ausgezahlt.

