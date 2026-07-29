ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 2. August 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Mainz (ots)
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 2. August 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Es ist "Rock im Garten"-Zeit! Kiwi präsentiert einen rockigen "Fernsehgarten" mit Themen wie Extremhindernislauf, Metal Yoga, Moorbaden und Leben im Nightliner. Gäste: DORO, Nazareth, Bülent Ceylan, Kissin' Dynamite, Xandria, Brother Firetribe, Angus McSix, Evil Jared × Krogi, HOKKA, Ralf Zacherl und Magdalena Brzeska.
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