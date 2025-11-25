AOK-Bundesverband

Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz des AOK-Bundesverbandes und des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ): Neuer Public Health Index - Gesundheitsschutz im europäischen Vergleich

Berlin (ots)

Deutschland gibt für Gesundheit mehr Geld aus als jedes andere Land in der EU. Trotzdem ist die Lebenserwartung hierzulande unterdurchschnittlich. Gleichzeitig wissen wir: Rauchen, Alkoholkonsum, unausgewogene Ernährung und mangelnde Bewegung gelten als wesentliche Treiber für die Entstehung nichtübertragbarer Krankheiten wie Herzkreislauf, Krebs, Adipositas oder Diabetes. Diese verursachen viel Leid und beträchtliche volkswirtschaftliche Kosten. Wirksame Gegenmaßnahmen sind dringend nötig.

Wo aber steht Deutschland im internationalen Ranking bei der Förderung gesunder Verhaltensweisen, Eindämmung chronischer Erkrankungen und Umsetzung effektiver Präventionspolitik?

Antworten liefert der neue Public Health Index (PHI), ein Kooperationsprojekt des AOK-Bundesverbandes und des DKFZ. Der PHI vergleicht den Umsetzungsstand wissenschaftlicher Empfehlungen zur Unterstützung gesunder Lebensweisen in 18 europäischen Ländern in den Handlungsfeldern Tabak, Alkohol, Ernährung und Bewegung.

Wir stellen Ihnen die Ergebnisse des Rankings im Rahmen einer Pressekonferenz vor, am Donnerstag, den 4. Dezember 2025, von 9:30 - 10:30 Uhr im AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin.

Ihre Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen sind:

- Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes

- Oliver Huizinga, Abteilungsleiter Prävention im AOK-Bundesverband und Mitautor des PHI

- Prof. Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums

- Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer

Die hybride Pressekonferenz können Sie vor Ort oder im Livestream unter https://app.sli.do/event/ct2yiqueWguz3h8fG16wBn verfolgen und Ihre Fragen online stellen.

Wir bitten in beiden Fällen um Online-Anmeldung unter: https://www.aok.de/pp/bv/veranstaltung/pk-public-health-index

Original-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell