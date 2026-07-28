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Nach der Neuaufstellung der Union: "Was nun, Herr Frei?" im ZDF

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Mainz (ots)

Am Mittwoch soll Thorsten Frei als Nachfolger von Jens Spahn zum Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU gewählt werden. Kann die Neuaufstellung der Koalition in Berlin neuen Schwung geben? "Was nun, Herr Frei?" fragen am Mittwoch, 29. Juli 2026, 19.20 Uhr, ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek – an dem Tag, an dem der bisherige Kanzleramtschef zum Vorsitzenden der Unionsfraktion gewählt werden soll.

Im Mittelpunkt der Sendung steht die Neuaufstellung der Union nach dem Rücktritt ihres bisherigen Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn. Der Bundeskanzler hat die Gelegenheit für eine umfangreichere Kabinettsumbildung genutzt. Da die Umbesetzung des Verkehrsressorts nicht reibungslos verlief, sorgte der Neustart in den eigenen Reihen für Missmut statt für Aufbruchstimmung.

Der Führungswechsel an der Fraktionsspitze fällt in eine Zeit, in der das Reformpaket der Koalition kontrovers diskutiert wird. Die Regierung kämpft weiterhin mit schwachen Beliebtheitswerten in der Bevölkerung. Zugleich stehen im September drei Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin an. In den Umfragen liegt die Union zum Teil deutlich hinter der AfD.

Am Tag seiner Wahl muss sich der neue Unionsfraktionsvorsitzende im ZDF zentralen Fragen stellen: Kann er der Koalition neuen Schwung geben? Wie bringt er die schwarz-roten Reformen durch den Bundestag? Und gelingt der Union vor den Landtagswahlen im Herbst die Trendwende?

Info zu "Was nun, …?" im ZDF

Bei "Was nun, …?" im ZDF stehen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker seit mehr als 40 Jahren Rede und Antwort. Die erste Sendung lief im August 1985, damals moderiert von Klaus Bresser und Wolfgang Herles.

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