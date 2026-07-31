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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 33/26

Mainz (ots)

Woche 33/26

Sa., 8.8.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Jung und glücklich auf dem Land
          Film von Rosalie Röhr
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 7. August 2026, 06.00 Uhr bis 7. August 2031

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 9.8., 5.00 Uhr beachten.)



Woche 34/26

Sa., 15.8.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Jung und Schausteller
          Reisefieber im Blut
          Film von Hilmer Rolff
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 14. August 2026, 06.00 Uhr bis 14. August 2031

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 16.8., 5.00 Uhr beachten.)



Woche 37/26

Mi., 9.9.

23.00     ZDFsportstudio UEFA Champions League 
          Ligaphase, 1. Spieltag 
          Bitte Ergänzung beachten:
          Experte: Hanno Balitsch


Do., 10.9.

23.15     ZDFsportstudio UEFA Champions League 
          Ligaphase, 1. Spieltag
          Bitte Ergänzung beachten:
          Experte: Hanno Balitsch

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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