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ZDF-Programmänderung ab Woche 33/26

Mainz (ots)

Woche 33/26 Sa., 8.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Jung und glücklich auf dem Land Film von Rosalie Röhr Deutschland 2026 Im Streaming: 7. August 2026, 06.00 Uhr bis 7. August 2031 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 9.8., 5.00 Uhr beachten.) Woche 34/26 Sa., 15.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Jung und Schausteller Reisefieber im Blut Film von Hilmer Rolff Deutschland 2026 Im Streaming: 14. August 2026, 06.00 Uhr bis 14. August 2031 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 16.8., 5.00 Uhr beachten.) Woche 37/26 Mi., 9.9. 23.00 ZDFsportstudio UEFA Champions League Ligaphase, 1. Spieltag Bitte Ergänzung beachten: Experte: Hanno Balitsch Do., 10.9. 23.15 ZDFsportstudio UEFA Champions League Ligaphase, 1. Spieltag Bitte Ergänzung beachten: Experte: Hanno Balitsch

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