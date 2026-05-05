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"Er ist in den Gletscher gefallen ..." Start der 2. Staffel der ARD-Dokuserie "In höchster Not" morgen in der ARD Mediathek

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München (ots)

"Er ist in den Gletscher gefallen ... er ist da reingefallen ..." Es sind Einsätze, die im Gedächtnis bleiben. Am Berg kann sich die Lage in Sekunden drehen - wenn das Wetter umschlägt, kann aus einem Routineeinsatz schnell ein Großeinsatz werden.

Toni Vogg Senior von der Bergwacht Grainau weiß: "Wenn du den nicht holst bei schlechtem Wetter oder in der Nacht, dann stirbt der da oben."

Die zweite Staffel der erfolgreichen ARD-Dokuserie "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" rückt noch näher heran: an die Einsätze, an die Entscheidungen, an die ehrenamtlichen Retterinnen und Retter. Mit der Bergwacht Bad Reichenhall kommen außerdem neue Perspektiven hinzu - und neue Geschichten aus einem Ehrenamt im Wandel. Denn die Bedingungen im Gebirge verändern sich spürbar.

"Dieses Jahr ist wirklich anders - es war ein Rekordjahr bei den Einsatzzahlen. (...) Tendenz steigend", Andreas Pischl, Bergwacht Grainau.

Rettungsmanöver in atemberaubender Kulisse: Was in Staffel 1 noch als extrem galt, wird nun zur neuen Realität: Gletschereis wird durch steigende Temperaturen immer unberechenbarer, plötzliche Wetterumschwünge im Hochgebirge nehmen zu. Die äußeren Bedingungen verändern sich sichtbar - und beeinflussen jede Entscheidung im Einsatz. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Einsatzkräfte: mehr Notrufe, komplexere Lagen und oft nur Sekunden für weitreichende Entscheidungen. Rettungsszenarien, die selbst erfahrene Kräfte an ihre Grenzen bringen.

Produktion und Veröffentlichung

"In höchster Not - Bergretter im Einsatz" ist eine Produktion von Timeline Production ("Bergfreundinnen - Alpenüberquerung", "Tief im Fels - Überleben am Untersberg") im Auftrag des Bayerischen Rundfunks für die ARD Mediathek. Die Dokuserie zählt zu den aufwändigsten Doku-Produktionen für die ARD Mediathek; gedreht wurde teils unter Extrembedingungen mit Bodycams und 360-Grad-Kameras. Staffel 1 wurde seit ihrer Veröffentlichung am 9. April 2025 mehr als 7 Millionen Mal abgerufen (Views Global, Basis: AGF-Zensus-Daten, April 2025 bis heute, Stand: 28.04.2026).

Die acht neuen Folgen werden in Doppelfolgen jeweils mittwochs in der ARD Mediathek veröffentlicht:

6. Mai 2026: Folgen 1 + 2

13. Mai 2026: Folgen 3 + 4

20. Mai 2026: Folgen 5 + 6

27. Mai 2026: Folgen 7 + 8

Die ersten beiden Folgen werden zudem am 18. Mai ab 21:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Weitere Infos und Hintergründe zur zweiten Staffel im Pressedossier.

Fotos: www.br-foto.de

E-Mail: bildmanagement@br.de

Folge 1 steht akkreditierten Journalistinnen und Journalisten zur Vorabsichtung im digitalen Vorführraum des Presseservice und dem des BR bereit.

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