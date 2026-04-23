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Die Toten Hosen - Das letzte Album

Doku ab 20.5. in der ARD Mediathek und am 23.5 im Ersten

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Mainz (ots)

Doku über Die Toten Hosen und ihr finales Studio-Kapitel / 90 Minuten ab 20. Mai 2026 in der ARD Mediathek und am 23. Mai im Ersten

Eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands quartiert sich über Monate als Männer-WG in einer Art Jugendherberge ein, um ihr letztes Album für ihre Fans auf der ganzen Welt zu produzieren. Campino, Andi, Breiti und Kuddel komponieren und texten an ihrem musikalischen Nachlass. Der preisgekrönte Regisseur Eric Friedler durfte die Band so nah wie nie zuvor über zwei Jahre begleiten und schafft mit seinem 90-minütigen Dokumentarfilm ein ungeschminktes Porträt der Toten Hosen "Die Toten Hosen - Das letzte Album" ist ab 20. Mai 2026 in der ARD Mediathek abrufbar und wird am 23. Mai um 23:25 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Das letzte Studioalbum

"Die Vorstellung, das ist das letzte Mal, dass wir ein Album machen, das ist schon etwas Besonderes", hebt Bassist Andi Meurer die Tragweite des Vorhabens hervor. Doch der Weg dorthin ist steinig: Songs werden geschrieben und wieder verworfen, stets auf der Suche nach dem Besten. Für Gitarrist Michael "Breiti" Breitkopf ist das Abschotten der Band wichtig: "Es ist ein Prozess des endlosen Ausprobierens. Man kann auch auf nichts aufbauen oder zurückgreifen, weil mit jeder Idee, jedem Lied fängt man wieder bei Null an und es war schon immer so, dass wir uns selber überlisten mussten, um eine Atmosphäre zu schaffen, wo man möglichst gut an Ideen kommt." Immer geht es in den Texten auch um politische Haltung. Für die Band, deren Wurzeln in der Punk-Szene der 80er Jahre liegen, eine Frage der Ehre.

Die Toten Hosen hautnah: Freundschaft, Reibung, Rock'n'Roll

Noch nie hat die Band einen derart intensiven Blick in den Maschinenraum ihrer Kreativität zugelassen. Entstanden sind einzigartige Momente voller Kreativität, Emotion, Freundschaft und Rock'n'Roll. Die Musiker schonen sich nicht bei ihrer Studioarbeit, der Druck ist hoch, es kommt auch zu Reibungen. "Vielleicht brennt es in mir am meisten, diese Frage, wie man was mit Würde zu Ende bringt", gesteht Campino offen. Gitarrist Kuddel ist nicht glücklich, dass es das letzte reguläre Studioalbum ist: "Ich hätte mich nicht so entschieden."

Was bleibt!

Das Filmteam ist auch hinter den Kulissen einer Europatournee dabei. Für Gitarrist Kuddel ganz besondere Momente: "Das muss man sich bewusst machen, dass es eben immer das letzte Konzert sein kann. Und je älter Du wirst, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher." In dieser hoch emotionalen und bilderstarken Doku setzen sich Die Toten Hosen ein filmisches und musikalisches Denkmal.

Die Toten Hosen - Das letzte Album

Die Doku "Die Toten Hosen - Das letzte Album" ist eine Produktion von Eco Documentaries und Autor Eric Friedler in Zusammenarbeit mit SWR und NDR für die ARD Mediathek. 90 Minuten, ab 20. Mai 2026 in der ARD Mediathek und am 23. Mai 2026 um 23:25 Uhr (nach DFB-Pokalfinale) im Ersten. Schon am 19. Mai ist der Film vorab in ausgewählten deutschen Kinos zu sehen.

Weitere Informationen und kostenloses Bildmaterial unter http://swr.li/die-toten-hosen-das-letzte-album

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