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Galaktische Romanze: ARD-Serie im Weltall "Stardust Hotel" mit Vanessa Loibl, David Brizzi und der Stimme von Detlev Buck

Ab 22. Mai in der ARD Mediathek

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München (ots)

Willkommen in der Zukunft! Zwischen verlassenen Sternensystemen und einem heruntergekommenen Luxushotel im All entfaltet sich eine ungewöhnliche Geschichte voller Witz, Gefühl und intergalaktischer Turbulenzen. In der Weite des Universums prallen Ordnung und Chaos, Mensch und Maschine - und nicht zuletzt unerwartete Gefühle - aufeinander. Die Menschheit ist in den Weltraum ausgewandert, die Erde nur noch eine unbewohnbare Erinnerung und im verblichenen Grandhotel "Stardust" ist das 22. Jahrhundert stehengeblieben. Bis die Ankunft der neuen Besitzerin Nia (Vanessa Loibl) Bewegung in den Kasten und seine Belegschaft rund um den Chef-Concierge und Androiden Adam (David Brizzi) bringt. Während Nia daran arbeitet, das Hotel so aufzuhübschen, dass der Verkauf ihre Schulden deckt, beabsichtigt Adam die Standards hochzuhalten, und beide versuchen, die gegenseitige Anziehung zu ignorieren ...

In durchgehenden Rollen sind, neben Vanessa Loibl und David Brizzi, Silke Sollfrank, Tomomi Themann, Sabine Vitua und Roland Bonjour zu sehen, und Detlev Buck spricht mit ruppigem Charme den Serviceroboter "Smartie". In Episodenrollen checken u. a. Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Sara Fazilat, Taneshia Abt, Hendrik von Bültzingslöwen, Marie Nasemann, Daniel Zillmann, Anna Böttcher und Fridolin Sandmeyer u. a.als Gästeim "Stardust" ein. Die Idee stammt von Sebastian Egert, die Drehbücher schrieben Headautorin Valentina Brüning, Thomas Mielmann und Vivien Hoppe. Regie führten Simon Ostermann und Elsa van Damke.

Die siebenteilige Serie ist ab Freitag, 22. Mai 2026 in der ARD Mediathek zu sehen.

Inhalt: Nia, heimatlos und bis über beide Ohren verschuldet, erbt unerwartet das "Stardust", ein Grand Hotel im Weltall. Was die Lösung all ihrer Probleme zu sein scheint, entpuppt sich allerdings als heruntergekommener Problemfall. Und die Belegschaft empfängt Nia nicht gerade mit offenen Armen. Um mit einem schnellen Verkauf des Hotels ihren drängenden Gläubiger loszuwerden, muss Nia den Kasten erst mal in Schuss bringen. Sie überzeugt Adam und die Crew, das veraltete Grand Hotel gemeinsam mit ihr in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, um endlich wieder Gäste ins Haus zu bringen. Dass es schnell gehen muss, damit das Kaufangebot nicht erlischt, verschweigt Nia lieber. Denn für die Angestellten Yakumi und Eks, für Dauergast Vero Sue und sogar für den Androiden Adam ist das Hotel ihr Zuhause. Ganz abgesehen davon, dass Nia Gefühle für Adam entwickelt. Überhaupt meldet sich mit der Zeit ein Nia eigentlich fremdes Gefühl der familiären Zusammengehörigkeit zu der schrägen Mischung aus Menschen, Androiden und sonstigen Zwischenwesen im Sternenstaubhotel.

"Stardust Hotel" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion (Produzent:in Benedict Brandt und Wiebke Andresen) im Auftrag des SWR (Redakteur:in Katharina Dufner und Simon Riedl) für die ARD.

Die Pressemappe erhalten Sie über diesen Link: https://pressekits.ard.de/startdust-hotel. Die Ansichtsfolgen erhalten akkreditierte Journalist:innen im ARD Presseportal (Akkreditierung unter https://programmpresse-login.ard.de/login).

Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de.

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