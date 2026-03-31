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Applaus, Applaus zum Bandjubiläum: Dokumentation "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" und Podcast

Ab 28. Mai in der ARD Mediathek und in ARD Sounds

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München (ots)

Freundschaft, Loyalität und das Herz in der Hand: Längst gehören die Songs der Independent-Popstars Sportfreunde Stiller zum Soundtrack einer ganzen Generation. 2026 ist das 30-jährige Bandjubiläum und das Sommermärchen mit dem Riesenhit "'54, '74, '90, 2006" ist 20 Jahre her.

Der Dokumentarfilm "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" und der Podcast "1LIVE Ikonen: Sportfreunde Stiller" erzählen ineinandergreifend die Geschichte der Indie-Rock-Band, die nach vielen Erfolgen, aber auch Krisen und dem Beinahe-Aus der Band vor einem besonderen Jahr steht.

"Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" begleitet die drei Musiker Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof bei Proben und Aufnahmen zu ihrem neuen Album in Spanien, bei aktuellen Konzerten auf und hinter der Bühne und in privaten Momenten. Nach 30 Jahren stehen sie an einem Wendepunkt: Erstmals produzieren sie ihr nächstes Album selbst, ohne große Plattenfirma, und planen gleichzeitig ihr Jubiläumsjahr. Mit Erinnerungen unterschiedlicher Weggefährten erzählt die Doku ihren Weg von der Münchner Vorstadt über die WM-Hymne und dem musikalischen Höhepunkt "MTV Unplugged in New York" bis heute. Sie beleuchtet auch Krisen, Entfremdung, Stillstand und zeigt eine Band mit Integrität und Haltung, die versucht, sich neu zu finden.

"Die Doku gibt einen sehr speziellen Einblick in unsere Dynamik als Band und in unser Verständnis, wie wir uns in der Musikwelt bewegen wollen. Sie offenbart unser Geheimnis der Band-Chemie und die unverwüstliche Erkenntnis, dass Humor die größte Waffe in vielen Kämpfen ist", so die Sportfreunde Stiller über den Film.

In sechs Folgen des Podcasts "1LIVE Ikonen: Sportfreunde Stiller" erzählen die drei Bandmitglieder der Host Franziska Niesar von ihrem Aufstieg in der deutschsprachigen Musikszene, aber auch davon, wie sie sich dabei fast verloren hätten. Befreundete Musikstars wie "The Subways" und "Heinz aus Wien" berichten von den verschiedenen Etappen ihrer Karriere.

"Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" ist eine Produktion der Berlin Producers Media GmbH in Zusammenarbeit mit der Florida Factual GmbH im Auftrag des BR, von ARD Kultur und dem Saarländischen Rundfunk für die ARD. Die Redaktion haben Martin Kowalczyk und Helge Freund (beide BR), Kristian Costa-Zahn und Franciscus Wenner (beide ARD Kultur) sowie Kerstin Woldt und Martin Schindel (beide SR). Die Produzentin ist Sybille Koller. Das Drehbuch stammt von Thorsten Berrar, der auch Regie führte.

Der sechsteilige Storytelling-Podcast "1LIVE Ikonen: Sportfreunde Stiller" ist eine Produktionvon Bayern 2 Zündfunk für den Feed "Ikonen" von 1LIVE/WDR. Storytelling und Redaktion liegen bei Eva Deinert (BR), Produzent ist Thomas Mehringer (BR) zusammen mit Jochen Schliemann (WDR). Gehostet wird von Franziska Niesar (1LIVE/WDR).

Die Dokumentation "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" ist ab Donnerstag, 28. Mai 2026, in der ARD Mediathek und am Mittwoch, 10. Juni 2026, um 22:00 Uhr im BR Fernsehen zu sehen.

Die sechs Folgen des Podcasts "1LIVE Ikonen: Sportfreunde Stiller" sind ab Donnerstag, 28. Mai 2026, in ARD Sounds erhältlich.

Ab Donnerstag, 28. Mai 2026, ist in der ARD Mediathek zudem die WDR Rockpalast- Aufzeichnung des Live-Konzerts der "Sportfreunde Stiller" in Köln vom 11. Mai 2026 zu sehen.

"Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" wird zusammen mit der Vorstellung des Podcasts am 18. Mai 2026 auf dem DOK.fest in München in Anwesenheit der Sportfreunde Stiller gezeigt.

Bildmaterial zur Dokumentation erhalten akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter www.ard-foto.de und über www.br-foto.de sowie per E-Mail an bildmanagement@br.de.

Das Pressedossier ist über diesen Link verfügbar: https://pressekits.daserste.de/sportfreunde-stiller-mit-dem-herz-in-der-hand

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