Einladung zur Pressekonferenz: Neustart auf der Schiene: Forderungen von Jürgen Resch und Claus Weselsky an den neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder

Berlin (ots) - Der neue SPD-Bundesumweltminister Carsten Schneider nimmt heute an der Nationalen Meereskonferenz in Berlin teil - einen Tag nach Amtsantritt und nachdem klar ist, dass unter anderem die Posten der Sonderbeauftragten für Meeres- sowie Klimaschutz in der Bundesregierung zukünftig wegfallen. Dies ...

mehr