ARD Mediathek

ARD Mediathek - Die Highlights im April 2026

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

ardmediathek.de team.recherche: Kings of Scam - Wer klickt, verliert (BR) Doku-Serie, Deutschland 2026 (3 x 30 Min.) Ab 1. April 2026 | für ein Jahr | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung (Folge 1): 1. April 2026 | 22:50 Uhr | Das Erste Mit einer Nachricht wie dieser fängt es an: "Das DHL-Paket ist im Lager angekommen und kann aufgrund unvollständiger Adressangaben nicht zugestellt werden. Bitte bestätigen Sie Ihre Adresse im Link innerhalb von 12 Stunden." Diese so harmlos klingende Benachrichtigung ist der Einstieg in eine groß angelegte Betrugsmasche: Smishing. Hunderttausenden Menschen werden so jedes Jahr sensible Daten gestohlen, ihre Kreditkarten-Daten werden abgefischt. Jeden kann es treffen. Die Doku-Serie taucht tief ein in eine bisher unbekannte Welt - es geht um Milliardenbeträge, Luxus-Lifestyle und eine Software namens Magic Cat. Das team.recherche macht sich auf die Suche nach den mutmaßlichen Tätern und gibt Einblick in ein kriminelles Netzwerk. Die Spuren führen die Investigativreporter:innen in eine interne Telegram-Gruppe und von dort nach China, Thailand und in die USA. Tatort: Unvergänglich (BR) Zweiteiliger Krimi, Deutschland 2026 (2 x 90 Min.) Ab 5. und 6. April 2026 | für ein Jahr | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 5. und 6. April 2026 | 20:15 Uhr | Das Erste Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) stehen nach 35 gemeinsamen Dienstjahren kurz vor der Rente. Bis zu ihrer Verabschiedung sind es noch vier Tage, als eine weibliche Leiche in einem städtischen Betriebsraum tief unter Erde gefunden wird - bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wer war die Tote? Und wie sollen sie innerhalb weniger Tage einen Fall aufklären, bei dem sie zunächst nicht einmal das Opfer identifizieren können? Müssen sie sich mit einem ungelösten Fall aus dem Dienst verabschieden? Mit Hilfe der Fallanalytikerin Christine Lerch (Lisa Wagner) analysieren sie kniffligen Faktenlage. Schließlich überschreiten Batic und Leitmayr sogar ihre dienstlichen Grenzen und finden heraus, dass ein mörderisches Phantom unbemerkt durch Münchner Mietwohnungen schleicht. Niemand scheint sicher, nicht einmal die Ermittler. Nach 100 Fällen verabschieden sich die Kult-Ermittler Batic und Leitmayr an Ostern mit einer spannenden Doppelfolge! Die begleitende Dokumentation "Batic und Leitmayr - Die Zwei vom Tatort sagen Servus" wirft einen unterhaltsamen Blick zurück und spricht mit Weggefährten wie Michael Fitz, Lisa Wagner oder Dominik Graf. Grönemeyer - Alles bleibt anders (WDR/NDR) Dokumentarfilm, Deutschland 2026 (90 Min.) Ab 8. April 2026 | für ein Jahr | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 13. April 2026 | 20:15 Uhr | Das Erste Mit ikonischen Songs wie "Bochum", "Flugzeuge im Bauch", "Mensch", "Männer" oder der Fußball-WM-Hymne "Zeit, dass sich was dreht" hat Herbert Grönemeyer den Soundtrack mehrerer Generationen geprägt und bewiesen, dass Relevanz kein Verfallsdatum kennt. Seit Jahrzehnten gelingt es ihm wie kaum einem anderen Künstler, sich immer wieder neu zu erfinden und ein Millionenpublikum zu begeistern. Anlässlich seines 70. Geburtstags zeichnet die Dokumentation ein vielschichtiges und nahes Porträt des erfolgreichen deutschen Musikers. Der Film begibt sich auf die Suche nach dem Geheimnis dieser einzigartigen Karriere und macht den Menschen Grönemeyer spürbar. Es gibt unter anderem Begegnungen mit Toni Kroos, Anke Engelke, seiner engen Freundin Nina Hoss sowie der Musikerin Paula Hartmann. Erstmals geben zwei enge Vertraute aus dem Arbeitsumfeld Grönemeyers intime Einblicke: seine langjährige Managerin Claudia Kaloff und sein Bodyguard und Tourmanager Ingo Mertens. Praxis mit Meerblick (ARD Degeto Film) Film-Reihe, Deutschland 2026 (6 x 90 Min.) Ab 8. April 2026 | für ein Jahr | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 10. April 2026 | freitags um 20:15 Uhr | Das Erste Goodbye Norwegen, Moin Rügen! Inselärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) kehrt von ihrer Auszeit nach der geplatzten Hochzeit zurück und wird sofort gefordert: mit medizinischen Notfällen, aber auch Patient:innen, deren körperliche Symptome Ausdruck seelischer Belastungen sind. Die aktuellen Fälle greifen Themen wie mentale Gesundheit, Überforderung und gesellschaftlichen Erwartungsdruck auf. Neben der Praxis rückt auch die Familie wieder in den Mittelpunkt: Für Nora wird es persönlicher denn je. Sohn Kai steht unter enormem Leistungsdruck - mit dramatischen Folgen. In der fünften Staffel geht es um Mut, Verletzlichkeit und die Kunst, immer wieder neu anzufangen. Nicht zuletzt wird auch Nora sich wieder auf Neues einlassen. Sternstunde der Mörder (ARD Degeto Film) Historische Serie, Deutschland 2025 (4 x 45 Min.) Ab 29. März 2026 | für drei Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 3. April 2026 | ab 20:15 Uhr | Das Erste Prag im März 1945: Die alliierten Befreier rücken näher, noch herrschen aber die deutschen Besatzer über die Stadt. Nach dem Mord an einer deutschen Offizierswitwe übernehmen Hauptkommissar Beran (Karel Dobrý) und seine "rechte Hand" Jan Morava (Jonas Nay) den Fall, der strenger Geheimhaltung unterliegt. Denn NS-Befehlshaber Meckerle (Devid Striesow) wittert einen subversiven Akt des Widerstands. Unter den wachsamen Augen des Gestapomanns Buback (Nicholas Ofczarek) tritt Morava eine heikle Mission an. Als weitere Frauen ermordet werden, stellen die Ermittler dem Serientäter eine Falle. Meckerle macht ihnen jedoch einen fatalen Strich durch die Rechnung und das Morden geht weiter. Schließlich kommen Morava und Buback einem Verdächtigen auf die Spur. Doch das Ende des Krieges und das Zusammenbrechen der öffentlichen Ordnung überschatten ihre Ermittlungen. Um ein Blutbad zu verhindern, lässt Buback sich auf eine riskante Mission ein. Historische Serie nach dem gleichnamigen Roman von Pavel Kohout. Schloss Einstein, Staffel 29 (MDR) Kinder-Serie, Deutschland 2026 (25 x 25 Min.) Ab 4. April 2026 | alle Folgen | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: Ab 6. März 2026 | täglich um 14:35 Uhr | KiKA Für die Einsteinerinnen und Einsteiner beginnt das neue Schuljahr mit einem besonderen Highlight: den "Einstein Games". Doch mitten im Spaß sorgt eine unerwartete Nachricht für einen abrupten Stimmungswechsel. Gleich mehrere neue Gesichter wirbeln das Internat durcheinander: Dilara, Luis, Milo, Anh Thi und Aurelia bringen frische Impulse, Humor und Fantasie in den Schulalltag - und lösen bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern reichlich Gefühlschaos aus. Ob in der Schulband, im neuen Club NEON oder beim Pen-&-Paper-Spiel: Es gibt Streit, neue Freundschaften und das Liebeskarussell dreht sich schneller denn je. Money Maker: Céline Flores Willers - Von Miss Universe zur LinkedIn-Unternehmerin (SWR) Dokumentation, Deutschland 2026 (30 Min.) Ab 7. April 2026 | für zwei Jahre | in der ARD Mediathek LinkedIn ist mit weltweit 900 Millionen Nutzern in den vergangenen Jahren zur wichtigsten beruflichen Plattform geworden. Und Céline Flores Willers hat daraus ein Millionen-Business gemacht. Die 32-Jährige hat es schon früh ins Rampenlicht gezogen: Als Jugendliche nimmt sie an Miss-Wahlen teil, wird sogar Miss Universe Germany. Während ihres Studiums postet sie Videos ihres Werkstudentinnen-Jobs bei Ernst & Young auf LinkedIn und erzielt damit hohe Reichweiten. Schnell erkennt sie, welches Potential die Plattform bietet. Seitdem geht es steil bergauf. Sie managed die LinkedIn Profile etlicher CEOs, hilft ihnen, sich selbst und ihr Unternehmen im selbst gewählten Licht erscheinen zu lassen. Mittlerweile hat sie ihr eigenes Unternehmen - und macht damit Millionenumsätze. Der Film zeigt ihre beispiellose Karriere, aber auch, wie steinig ihr Weg war. Und wie schnell man in dieser Millionen-Community einen Shitstorm auslösen kann. Die Carolin Kebekus Show (WDR) Comedy-Show, Deutschland 2026 (7 x 30 Min.) Ab 9. April 2026 | für zwei Jahre | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: Ab 9. April 2026 | 23:35 Uhr | Das Erste DCKS is back! Deutschlands erfolgreichste Komikerin, Carolin Kebekus, ist zurück! Am 9. April startet die erste von sieben neuen Folgen der preisgekrönten "Carolin Kebekus Show". Geboten wird ein einzigartiger Mix aus Stand-Up, Musik, Sketchen, humorvollen Aktionen mit fantastischen Gästen und jeder Menge Gags. Ein buntes, unterhaltsames Programm, in dessen Mittelpunkt Carolins Humor und ihre klare Haltung stehen. Es wird witzig, überraschend, persönlich, meinungsstark und vor allem sehr, sehr lustig! Die Folgen werden donnerstags um 19:30 Uhr in der ARD Mediathek veröffentlicht und um 23.35 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Im Herbst eine weitere Staffel mit weiteren sieben Folgen. Y-Kollektiv (BR/WDR) Reportagen, Deutschland 2026 (20-45 Min.) Immer montags | für zwei Jahre | in der ARD Mediathek Ab 13. April 2026: Ohne Jawline kein Mann? (AT) (BR) Einige Männer tun alles für DAS männliche Schönheitsideal: die harte, kantige Kieferlinie, die sogenannte Jawline. Während manche bis zu 20.000 Euro für eine Operation zahlen oder in die Türkei fliegen, um sich dort billiger den Unterkiefer aufsägen und neu zusammensetzen zu lassen, gibt es noch eine dritte, extremere Fraktion: Bonesmashing - mit einem Hammer auf den eigenen Kiefer einschlagen. Reporter Phillip Syvarth begleitet Männer, die sich für ein Schönheitsideal sogar Knochen brechen, in der Hoffnung, dass er mit mehr Kante zusammenwächst. Ab 20. April 2026: Wehrdienst reloaded - Schöne, neue Bundeswehr? (WDR) Alles neu bei der Bundeswehr? Seit Januar 2026 bekommen alle 18-Jährigen Post von der Bundesregierung - einen Fragebogen zum neuen Wehrdienst. Männer müssen, Frauen können antworten. So sollen mehr Freiwillige angeworben werden. Reporter Frederik Fleig begleitet am Standort Parow drei junge Rekruten: Lucius aus Berlin, Helena aus Potsdam und Jan aus Bayern. Warum haben sie sich freiwillig zum Wehrdienst gemeldet? Und wie geht es ihnen dabei? Außerdem trifft er auf einer Demo Schüler:innen, gerade nicht zum Bund wollen, und er besucht die Eröffnung eines neuen "Innovationszentrums" der Bundeswehr in Erding. Tschernobyl 86: Der Super-GAU (RBB/NDR/SWR/BR/MDR/Radio Bremen/WDR) Dokumentarfilm (90 Min.) Ab 13. April 2026 | für ein Jahr | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 13. April 2026 | 23:05 Uhr | Das Erste Am 26. April 1986 explodiert Block 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl. Ein Super-GAU mitten im Kalten Krieg, niemand hat damit gerechnet. Das Sowjetsystem verschweigt den Ernst der Lage. Eine radioaktive Wolke breitet sich nach Westen Richtung Deutschland aus, es droht ein Fallout. Die DDR verharmlost, ein Informationsoverkill führt in der BRD zu immer mehr Angst. 40 Jahre danach erzählt Tschernobyl 86, wie die Menschen versuchen, mit der Nuklearkatastrophe fertig zu werden. Die Bilder von damals wirken erschreckend aktuell: Wieder verlaufen Grenzen und Konflikte zwischen Ost und West, wieder ist der Krieg zurück in Europa, belauern sich Atommächte gegenseitig und rüsten gegeneinander auf. Tschernobyl 86 von Volker Heise beruht zu 100 Prozent auf Archivbildern und erzählt mit Fernsehaufnahmen von damals und dokumentarischem Originalmaterial einen wahren Thriller ab dem Moment der Explosion. Night Sleeper (ARD Degeto Film) Thriller-Serie, Großbritannien 2024 (6 x 60 Min.) Ab 17. April 2026 | für 30 Tage | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 17. April 2026 | ab 23:55 Uhr | Das Erste Ein Hacker bringt den "Night Sleeper" von London nach Glasgow in seine Gewalt. Wie von Geisterhand gesteuert, rast der Schnellzug durch die Nacht. Während die Cyberexpertin Abby (Alexandra Roach) im Einsatzzentrum versucht, mit Unterstützung ihres Mentors "Pev" (David Threlfall) die Kontrolle über Zug und Gleisanlage zurückzugewinnen, ist der geheimnisvolle "Driver" immer einen Schritt voraus. Er fordert Lösegeld - und bestraft jeden Versuch, ihn auszuschalten! An Bord riskieren der Ex-Detective Joe (Joe Cole) und andere Passagiere ihr Leben, um den Zug selbst zu stoppen. Während der Driver das Tempo erhöht, bleibt immer weniger Zeit, eine Katastrophe zu verhindern. Inside Fußball - Das Spiel um die Macht (WDR) Sport-Doku-Serie (3 x 30 Min.) Ab 18. April 2026 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: t.b.a. | Das Erste Die Bundesliga und der europäische Klubfußball stehen am Wendepunkt: Globale Investoren, neue Eigentümermodelle und milliardenschwere Transfers verändern die Machtverhältnisse grundlegend. Die Saison 2025/2026 mit den Wechseln von Florian Wirtz zu FC Liverpool und Nick Woltemade zu Newcastle United statt zum FC Bayern München zeigt exemplarisch, wie stark die englische Premier League die Bundesliga unter Druck setzt. Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen eines globalisierten Geschäfts - von Deutschland über England und Spanien bis in die USA und nach Saudi-Arabien. Zu Wort kommen unter anderem Axel Hellmann und Markus Krösche von Eintracht Frankfurt sowie weitere Entscheider aus dem deutschen Fußball. Auch internationale Investoren geben exklusive Einblicke ihre Strategien. Eine spannende Doku-Serie über Geld, Macht und die Zukunft eines Spiels, in dem es längst um finanzielle Netzwerke und Renditeerwartungen geht. J.D. Vance - Der Mann nach Trump (SWR) Dokumentarfilm, Deutschland 2026 (75 Min.) Ab 21. April 2026 | für drei Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: t.b.a. | Das Erste Der Film entfaltet sich wie ein psychologischer Thriller, er erzählt die Geschichte von J.D. Vance und wie er zum zweitmächtigsten Politiker der USA aufstieg. Middletown, Ohio ist der Ort, aus dem J.D. Vance seine Stärke, seine Widerstandskraft und seinen Rachedurst zieht: Hier wuchs er bei seinen Großeltern auf, weil sich seine drogenabhängige Mutter nicht um ihn kümmern konnte. In Yale fühlte er sich zunächst verloren, bevor er Denker entdeckte, die ihn tief beeinflussten und er seine spätere Frau Usha kennenlernte. Sein Weg führte ihn auch vom Atheismus zum katholischen Glauben. In einer Mischung aus Archivausschnitten seiner öffentlichen Auftritte, privaten Fotos und Interviews mit Menschen, die ihn kennen, begleitet und geprägt haben, entsteht das beunruhigende Bild eines Menschen, der von ganz unten kommt, es mit viel Ehrgeiz und ideologischen Wandlungen geschafft hat, in die Elite aufzusteigen und der noch weiter nach oben strebt. Welcome to Frankfurt (HR) Doku-Serie, Deutschland 2026, (4 x 30 Min.) Ab 22. April 2026 | für fünf Jahre | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 26. April 2026 | sonntags, 19:00 Uhr | hr Fernsehen "Welcome to Frankfurt" begleitet sieben Menschen, die in Frankfurt einen Neuanfang wagen. Zwischen Nachtleben, Umzug mit Kindern, Obdachlosigkeit, Bankenwelt, Altersheim und vom Trittbrett des Müllabfuhrwagens zeigt die Serie, wie unterschiedlich Ankommen sein kann - und wie sehr Frankfurt selbst eine Hauptrolle dabei spielt. Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal (ARD Degeto Film) Krimi-Reihe, (2 x 90 Min.) Ab 20. April 2026 | für ein Jahr | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 23. und 25. April 2026 | 20:15 Uhr | Das Erste Fans der beliebten Krimireihe Lost in Fuseta dürfen sich über eine Fortsetzung freuen: Gleich zwei rätselhafte Morde beschäftigen Leander (Jan Krauter), Graciana (Eva Meckbach) und Carlos (Daniel Christensen): Kurz hintereinander werden in Fuseta und Tavira ein deutscher Aussteiger und eine alleinstehende Lehrerin ermordet. Das Ermittlertrio steht vor einem Rätsel, da weder ein Motiv noch ein Zusammenhang zwischen den Morden erkennbar ist. Schließlich ist es ihr spanischstämmiger Kollege Miguel Duarte (Anton Weil), der eine Verbindung zu zwei ungelösten Mordfällen in Spanien herstellt und einen Serienmörder hinter den Taten vermutet. Ein Fall, der nicht nur die Ermittler in tödliche Gefahr bringt - sondern auch die Menschen, die ihnen am meisten bedeuten. Animalia (BR) Spielfilm, Frankreich/Belgien 2023 (123 Min.) Ab 24. April 2026 | für 30 Tage | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 24. April 2026 | 0:35 Uhr | BR Fernsehen In der nahen Zukunft verwandeln sich immer mehr Menschen in seltsame, teilweise aggressive Mischwesen aus Tier und Mensch. Während Ärzte und Wissenschaftler nach Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten suchen, werden die Betroffenen in Frankreich in sogenannten "Zentren" untergebracht. Dazu gehört auch die Mutter von Émile (Paul Kircher). Doch auf dem Weg zu einem solchen Zentrum gelingt ihr zusammen mit weiteren Mischwesen die Flucht. Die Polizistin Julia (Adèle Exarchopoulos) hilft Èmile und seinem Vater Francois (Romain Duris) bei der Suche nach der Entflohenen. Origineller, vielfach ausgezeichneter Mix aus Fantasy, Near future und Coming of age-Drama, in dem vor allem Jungstar Paul Kircher ("Der Gymnasiast") beeindruckt. Deutsche Erstausstrahlung. Weltspiegel Doku: Italiens Jugend im Knast? (BR) Dokumentation (45 Min.) Ab 26. April 2026 | für zwei Jahre | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 27. April 2026 | 23:35 Uhr | Das Erste Regelmäßig kommt es in den großen Haftanstalten in Rom, Mailand und Neapel zu Aufständen. Denn Italiens Gefängnisse sind massiv überfüllt, die Zustände katastrophal. Im Schnitt nimmt sich alle drei Tage ein Häftling das Leben. 2025 waren erstmals auch die Jugendhaftanstalten überfüllt. Die rechte Regierung Giorgia Melonis verfolgt eine harte Law-and-Order-Politik, hat neue Straftatbestände eingeführt und das Strafmaß für bestehende Delikte erhöht. Fachleute kritisieren, die Gefängnisse dienten weniger dem Strafvollzug als vielmehr der Verwahrung und dem Verbergen anders nicht lösbarer sozialer Probleme. Korrespondentin Verena Schälter versucht, einen Einblick in die Welt hinter den Gefängnismauern zu gewinnen. Sie trifft jugendliche Straftäter, spricht mit Menschen, deren Angehörige sich in Haft das Leben genommen haben, und begleitet einen Gefängnispfarrer, der für bessere Zustände kämpft. Holy Mary - Wer glaubt an Marienerscheinungen? (BR) Dokumentation, Deutschland 2026 (40 Min.) Ab 28. April 2026 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 1. Mai 2026 | 09:15 Uhr | BR Fernsehen Marienerscheinungen - für die einen ein Hoffnungszeichen, für die anderen Aberglaube und religiöses Marketing. Die Doku begleitet den gläubigen Familienvater Dominic und seine beiden Töchter auf einen Roadtrip mit dem Campingbus: 1.300 Kilometer von Rheinland-Pfalz nach Lourdes, einem der bekanntesten Marienwallfahrtsorte der Welt. Dort will Dominic seinen Töchtern zeigen, warum Lourdes ihn seit seiner Kindheit nicht loslässt. In Medjugorje, Bosnien-Herzegowina, soll Maria den Seherinnen und Sehern jeden Tag erscheinen. Auf Social Media werden Erfahrungsberichte geteilt und zum Jugendfestival kommen rund 70.000 Menschen aus der ganzen Welt. Die Doku begleitet die Studentin Lea zu diesem Event. Religionswissenschaftlerin Nicole Bauer ordnet die Geschehnisse ein. Sie erklärt, wie die katholische Kirche versucht, die Echtheit der Erscheinungen zu prüfen. Wie kann sie auf die Gläubigen zugehen, ohne sich mit einem vermeintlich naiven Wunderglauben angreifbar zu machen? ARD Crime Time: Gefangen, Betäubt, Entführt! Die unglaubliche Geschichte der Chloe Ayling (AT) (SWR) True-Crime-Reihe (3 x 30 Min.) Ab 29. April 2026 | in der ARD Mediathek ARD Crime Time und die BBC starten eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Die ARD Mediathek zeigt exklusiv eine der erfolgreichsten True Crime-Doku-Serien der BBC mit neuen packenden Inhalten für den deutschen Markt. Den Anfang macht die englische Originalversion "Chloe Ayling - My Unbelievable Kidnapping" um die "unglaubliche Entführung" des 20-jährigen Models während eines Shootings in Mailand. Die junge Frau sollte als Sexsklavin im Darknet verkauft werden. Nach sechs Tagen schafft sie es, freizukommen. Ihr Entführer wird verurteilt. Doch schon bald werden Zweifel an ihrer Version laut. Wer ist in dieser spektakulären Geschichte Opfer oder Täter:in? _______________ ardmediathek.de

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell