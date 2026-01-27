SWR Streaming-Tipps für Februar 2026 / Die Februar-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR

ARD Mediathek

"Es beginnt" ab 6. Februar in der ARD Audiothek

Der preisgekrönte Trauerrefrain von Anja Utler dokumentiert die existenzielle Krise unserer Zeit poetisch: In 209 von ihr selbst gelesenen Haikus und einem Essay setzt sich die Schriftstellerin in diesem Hörbuch mit der Trauer auseinander, die Russlands Angriff auf die Ukraine in ihr auslöst. Sie zeigt, wie Verluste von Lebewesen, Lebensräumen und Gerechtigkeit unsere Gegenwart prägen. 2024 wurde der Band "Es beginnt" mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet.

Warum anhören?

Anja Utlers Lesung plädiert mit poetischer Kraft und eindringlicher Tiefe für ein radikales Erforschen der Gefühle, die der erschütternde Krieg in der Ukraine auslöst.

Wo zu finden?

Hörbuch in vier Folgen ab 6. Februar in der ARD Audiothek.

Neue Staffel "Die Notärztin" ab 17. Februar in der ARD Mediathek

Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) ist für 13 neue Folgen zurück in der Hauptfeuerwache Mannheim. Mit medizinischem Sachverstand, Hingabe und in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwache geht es für die Notärztin um existentielle Notfälle und herausfordernde soziale Situationen, um Zusammenhalt und Menschlichkeit. Die Retter müssen blitzschnell Situationen beurteilen und sind dabei vor Fehleinschätzungen nicht gefeit. Und nicht zuletzt gilt es, das private Leben nicht in den Sog des beruflichen geraten zu lassen.

Warum anschauen?

Die Serie fesselt mit authentischen Rettungsdienstgeschichten, die eng mit den persönlichen Entwicklungen der Figuren verwoben sind.

Wo zu finden:

Folgen 1 bis 7 ab 17. Februar, Folgen 8 bis 13 ab 7. April in der ARD Mediathek. Ausstrahlung ab 24. Februar immer dienstags 20:15 Uhr im Ersten.

"ARD Crime Time: Rosa Riese - Jagd auf ein Phantom" ab 23. Februar in der ARD Mediathek

Ein Serienmörder versetzt die Region Potsdam zur Wendezeit in Angst: Tagsüber, im Schatten der brandenburgischen Wälder, tötet er Frauen und vergeht sich an ihnen. Der Täter wird bekannt als "Rosa Riese" - wegen seiner Körpergröße und weil er rosafarbene Damenunterwäsche trägt. Gemeinsam mit "ARD Crime Time" begibt sich die Kriminalbuchautorin Sophie Sumburane auf Spurensuche in die Vergangenheit ihrer Heimat. Berichte von Zeitzeug:innen, Ermittler:innen und Reporter:innen lassen ein Bild entstehen, das ebenso viel über den Täter wie über den gesellschaftlichen Umbruch jener Zeit verrät.

Warum anschauen?

Eine weitere spannende Ausgabe der Reihe "ARD Crime Time", die einen realen Fall aus der Zeit während der Wende aufgreift.

Wo zu finden?

Ab 23. Februar in der ARD Mediathek und am gleichen Abend um 23:35 Uhr im Ersten.

"Die Abnehmspritze - Schlank um jeden Preis?" ab 2. März in der Audiothek

Die Abnehmspritze gilt als medizinischer Durchbruch zur effektiven Behandlung von Adipositas. Sie hat eine Debatte über Gesundheit und Schönheitsideale entfacht, während die Wissenschaft grundlegende Fragen noch beantworten muss. Denn: Längst sind nicht alle Nebenwirkungen und Langzeitfolgen erforscht. In fünf Folgen will der Podcast herausfinden: Was ist über Wirkung und Nebenwirkungen der Spritze bekannt? Wie geht es Menschen, die die Spritze nehmen? Warum entscheiden sich andere dagegen?

Warum reinhören?

Für alle, die sich fragen, wie Ozempic und Co. unsere Welt verändern.

Wo zu finden?

Podcast in fünf Folgen ab 2. März in der ARD Audiothek.

