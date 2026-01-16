Lidl

Aus Liebe zum Deutschen Wein: Lidl startet Wettbewerb für heimische Weinbranche

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Gemeinsam mit dem Deutschen Weininstitut (DWI) sucht Lidl zukunftsweisende Weinkonzepte, um Kreativität und Vielfalt im Regal neu zu definieren

Lidl in Deutschland und das Deutsche Weininstitut (DWI) starten heute eine vielversprechende Initiative für die Zukunft der heimischen Weinwirtschaft. Unter dem Motto "Aus Liebe zum deutschen Wein" können sich Weinbaubetriebe (Genossenschaft, Weinkellerei, Weingut, Sonstige) ab sofort bis zum 28. Februar 2026 für den Lidl-Weinwettbewerb bewerben. Das Ziel ist klar: Die besten und innovativsten Konzepte sollen ihren Platz in den Lidl-Regalen finden und Erzeugern die Chance auf eine strategisch langfristige, faire Partnerschaft bieten.

Deutschland: Weinland der Filigranität und Vielfalt

Deutschland ist ein Weinland mit einem weltweit unverwechselbaren Profil. Die nördliche Lage und das spezielle "Cool Climate" sind dabei der entscheidende Faktor: Die vergleichsweise kühlen Temperaturen und die lange Reifezeit der Trauben bis in den Spätherbst verleihen den Weinen ihre weltweit geschätzte Frische, ausgeprägte Frucht und feine Mineralität. Diese einzigartige Stilistik, geprägt durch die unterschiedlichen Terroirs der 13 Anbaugebiete, möchte Lidl mit dem Wettbewerb hervorheben und innovative Konzepte fördern, die den deutschen Weinbau neu interpretieren.

Herausforderung als Chance: Verlässliche Abnahme für heimischen Wein

Die deutsche Weinbranche steht aktuell vor einer komplexen Bewährungsprobe. Veränderte Konsumgewohnheiten der Verbraucher führen insbesondere im Handel zu Absatzrückgängen. Gleichzeitig sorgte die besondere Wetterlage beim Jahrgang 2025 für außergewöhnliche Qualitäten. Die Weine versprechen eine besondere Aromatik, die nun ihren Platz am Markt suchen. Genau hier setzt Lidl an und wandelt die Herausforderung in eine Chance: Wir bieten eine konkrete Lösung für die angespannte Marktlage, indem wir als leistungsstarker und fairer Partner den Weinabsatz fördern und so die Lager der Betriebe entlasten.

Mit dem Wettbewerb setzt Lidl ein klares Zeichen der Solidarität und Verantwortung. "Aus Liebe zum deutschen Wein" bedeutet für den Lebensmitteleinzelhändler, gerade jetzt als verlässlicher und fairer Partner aufzutreten. "Wir verstehen uns als langfristiger Partner der heimischen Winzer. Vor allem in Jahren mit herausfordernden Marktbedingungen ist es entscheidend, Absatzwege zu sichern und gemeinsam nach vorn zu schauen", sagt Arne Wiest, Leiter Einkauf Food der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Wir bieten qualitätsorientierten Winzern - auch Betrieben mit kleineren Rebflächen - nicht nur eine Bühne, sondern eine langfristige Perspektive. Wir suchen nach Produkten, die beste Qualität zum bestmöglichen Preis bieten und gleichzeitig eine authentische Geschichte hinter dem Wein erzählen."

Innovation: Von ausgefallener Cuvée bis zu kreativen Nachhaltigkeitskonzepten

Gesucht werden zukunftsweisende Konzepte aus den Kategorien Rot, Weiß, Rosé, Schaum-/Perlwein sowie alkoholfreie Alternativen. Die Sieger werden anhand eines Kriterienkatalogs ausgewählt. Neben dem Geschmacksprofil sind die Gestaltung (Flasche, Etikett) sowie der authentische Charakter und das innovative Konzept und Auftreten der Weinbaubetriebe (Genossenschaft, Weinkellerei, Weingut, Sonstige) entscheidend. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Lidl und das DWI suchen Konzepte unter anderem aus folgenden Bereichen:

Neue Geschmacksprofile: Kreative Cuvées oder der Einsatz besonderer Rebsorten, die das klassische Profil ergänzen.

Kreative Cuvées oder der Einsatz besonderer Rebsorten, die das klassische Profil ergänzen. Robuste Rebsorten: außergewöhnliche Rebsorten, die mit den sich veränderten klimatischen Bedingungen besser zurechtkommen.

außergewöhnliche Rebsorten, die mit den sich veränderten klimatischen Bedingungen besser zurechtkommen. Nachhaltiger Anbau: Konzepte, die durch besonders umweltschonende Methoden überzeugen, wie etwa der verstärkte Einsatz von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (PIWIs), die den Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren.

Konzepte, die durch besonders umweltschonende Methoden überzeugen, wie etwa der verstärkte Einsatz von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (PIWIs), die den Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren. Regionale Entdeckungen: Weine aus speziellen Lagen oder Terroirs, die die Besonderheit ihrer Herkunft unterstreichen.

Live-Pitch mit hochkarätiger Jury

Der Weg ins Regal ist als transparenter Auswahlprozess gestaltet. Nach Ende der Bewerbungsphase treffen Experten von Lidl und dem DWI eine Vorauswahl. Die vielversprechendsten Kandidaten werden im Frühjahr 2026 zu einem finalen Pitch-Event eingeladen. Dort präsentieren die Weinerzeuger ihre Weine und Geschäftskonzepte persönlich einer hochkarätigen Fachjury, die anschließend die Gewinner kürt.

Starke Allianz für die Zukunft

Das Deutsche Weininstitut begleitet den Wettbewerb, um die Sichtbarkeit deutscher Weine im Handel nachhaltig zu stärken. "Die deutsche Weinszene ist dynamisch und lebendig. Der Wettbewerb ist eine perfekte Bühne, um der Kreativität unserer Weinerzeuger Ausdruck zu verleihen", erklärt Melanie Broyé-Engelkes, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts. "Wir freuen uns auf spannende Konzepte, die Lust auf deutschen Wein machen und auch neue Zielgruppen für unsere besonderen Qualitäten begeistern."

Engagement und Marktzugang

Lidl in Deutschland engagiert sich bereits seit Längerem mit gezielten Projekten für die heimische Weinwirtschaft, wie etwa mit der Initiative zur Unterstützung junger Winzer, die dem Nachwuchs eine prominente Verkaufsfläche bietet (mehr Informationen: Lidl Junge Winzer).

Der Wein-Wettbewerb ist nicht nur eine konsequente Fortsetzung des Engagements heimischer Produzenten. Das Projekt ist außerdem Teil des übergreifenden Ansatzes von Lidl, innovative Start-ups und Erzeuger in das Sortiment zu integrieren - und damit eine "Plattform für Pioniere" zu schaffen. Dazu zählt auch die parallel laufende Suche nach der besten veganen Käse-Alternative, bei der Lidl gemeinsam mit Partnern den Wandel zu einer zukunftsfähigen Ernährung aktiv mitgestaltet und jungen Unternehmen den Marktzutritt erleichtert.

Bewerbung und weitere Informationen: Interessierte Weinbaubetriebe (Genossenschaft, Weinkellerei, Weingut, Sonstige) finden alle Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular ab sofort online unter www.deutscheweine.de/lidl.

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell