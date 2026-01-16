Lidl

Lidl auf der Grünen Woche 2026: Bewusste Ernährung und Bio im Fokus

Wenn sich die Tore der Berliner Messehallen öffnen, steht die Zukunft der Ernährung im Mittelpunkt: Vom 16. bis 25. Januar 2026 lädt die Grüne Woche dazu ein, die Vielfalt der Land- und Ernährungswirtschaft zu entdecken. In diesem Jahr feiert die Traditionsmesse ihr 100-jähriges Jubiläum - ein besonderer Meilenstein, den Lidl in Deutschland zum Anlass nimmt, den Dialog mit Erzeugern und Partnern weiter zu vertiefen. Zusammen mit Bioland präsentiert sich der Lebensmitteleinzelhändler an einem Gemeinschaftsstand in Halle 22 am Stand 152 und rückt dabei die Bedeutung heimischer Bio-Produkte sowie eine zukunftsfähige, bewusste Ernährung in den Fokus. Neben dem fachlichen Austausch wird die Vielfalt des Bioland-Sortiments für Besucher direkt erlebbar: Am Sonntag, Mittwoch und Samstag finden jeweils am Nachmittag 30-minütige Show-Cooking-Events statt, bei denen Profi-Bioköche unter anderem Bioland-Räuchertofu von Lidl kreativ zubereiten.

Zum Auftakt der Messe lädt Lidl gemeinsam mit dem Forum Moderne Landwirtschaft (FML) zu einem fachlichen Austausch für geladene Gäste ein. Unter dem Titel "Zukunft der Ernährung" beleuchten Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG und Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forums Moderne Landwirtschaft, wie gesunde Ernährung, Tierwohl und Regionalität die Transformation der Branche vorantreiben können. Das Get-Together findet am Freitag um 16:30 Uhr am ErlebnisBauernhof in Halle 3.2 statt und bietet Raum, den Dialog mit Erzeugern und Partnern weiter zu vertiefen.

"Die Grüne Woche blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück und ist heute wichtiger denn je als Ort für einen offenen und konstruktiven Dialog über die Zukunft unserer Lebensmittel und Ernährung. Wir möchten diesen Rahmen nutzen und zugleich an unserem Gemeinschaftsstand mit Bioland zeigen, wie wir hochwertige Bio-Qualität für die Breite der Gesellschaft zugänglich machen können", erklärt Christoph Graf.

Bio und Regionalität im Fokus

Ein zentrales Anliegen für Lidl ist es, Kunden eine klare Orientierung beim Einkauf zu geben. Dieses Engagement zeigt sich insbesondere in der seit 2018 bestehenden engen Kooperation mit Bioland. Durch diese Partnerschaft verschafft Lidl der wachsenden Zahl an Verbrauchern, die Bio-Lebensmittel bevorzugen, Zugang zu hochwertigen Produkten, die ausschließlich aus Deutschland und Südtirol stammen. Aktuell führt Lidl nahezu 200 Bioland-Artikel im Sortiment. Damit unterstützt der Lebensmitteleinzelhändler aktiv die regionale Landwirtschaft und ökologische Standards, die deutlich über die gesetzlichen EU-Bio-Vorgaben hinausgehen.

Der Ausbau des Bio-Angebots zählt zu den Hauptzielen von Lidl in Deutschland, weshalb das Sortiment - bestehend aus Listung, Aktion und Saisonware - mittlerweile auf über 950 Bio-Artikel erweitert wurde. Dabei ergänzen sich Bio-Qualität und Regionalität sinnvoll. Seit vielen Jahren fördert der Lebensmitteleinzelhändler gezielt die zukunftsfähige Entwicklung heimischer Erzeuger, um das Bewusstsein für regional erzeugte Produkte zu stärken und kurze Lieferwege zu fördern.

