Lidl

Lidl ist offizieller Frische-Partner der EHF Männer Handball-EM 2026 und fördert eine gesündere und nachhaltigere Ernährung

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Lidl freut sich, seine Partnerschaft mit der EHF Männer Handball-EM 2026 bekanntzugeben, einem der wichtigsten Handballturniere der Welt. Das internationale Spitzenturnier findet vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Insgesamt 24 Nationen kämpfen um den Europameistertitel. Die Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein im langjährigen Engagement von Lidl für den Sport sowie für einen aktiven und gesunden Lebensstil.

Als einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler Europas übernimmt Lidl Verantwortung für die Gesundheit seiner Kunden, Mitarbeiter und der Gesellschaft. Ernährung und körperliche Aktivitäten sind dabei wesentliche Säulen eines gesunden Lebensstils. Das wachsende Portfolio an Sport-Partnerschaften bietet für Lidl die ideale Gelegenheit, um dieses Zusammenspiel zu verdeutlichen.

"Unsere Partnerschaft mit der EHF Männer Handball-EM 2026 spiegelt das wider, was uns als #teamlidl auszeichnet: Nur wenn wir zusammenarbeiten, erzielen wir die besten Ergebnisse. Ob in der Arena oder am Arbeitsplatz, wir möchten Menschen dazu inspirieren, aktiv zu bleiben, sich ausgewogen zu ernähren und sich als ein Teil von etwas Größerem zu fühlen. Mit unserer Strategie für bewusste Ernährung gehen wir konsequent Schritte in Richtung eines gesünderen und nachhaltigeren Lebensstils, etwa durch den Ausbau unseres Angebots an pflanzenbasierten Lebensmitteln und Vollkornprodukten", sagt Alexander Lafery, Leiter Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

Das Engagement von Lidl für eine bewusste Ernährung ist fest in der internationalen CSR-Strategie verankert. Der Lebensmitteleinzelhändler richtet seine Produktpalette an der wissenschaftlich fundierten Planetary Health Diet (PHD) aus und erweitert sein Angebot an pflanzlichen Produkten kontinuierlich. "Diese Maßnahmen unterstützen zudem das Net-Zero-Ziel von Lidl, die Treibhausgasemissionen bis 2050 so weit wie möglich gegen null zu reduzieren."

Ein wichtiges Highlight im Rahmen der EHF Männer Handball-EM 2026 ist das Lidl Kids Team. Die Initiative hat sich bereits bei internationalen Fußball-Partnerschaften wie der UEFA Europa Conference League(TM) und der UEFA EURO 2024(TM) bewährt. Junge Handballfans zwischen 10 und 14 Jahren erhalten die einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit den Profispielern auf das Spielfeld zu laufen und an den Spieltagen gesunde Lebensmittel von Lidl zu genießen.

Darüber hinaus wird Lidl während des Turniers das Lidl Youth Camp umsetzen, das auf dem erfolgreichen Konzept der UEFA Women's EURO 2025(TM) aufbaut. Das Camp vereint Sport, Lernen und praktische Erfahrungen und möchte junge Menschen zwischen 13 und 14 Jahren dazu motivieren, aktiv zu bleiben, sich gesund zu ernähren und zu erkennen, wie wichtig Bewegung im Alltag ist. Mit dabei sind die Handballlegenden Uwe Gensheimer (Deutschland), Nikola Karabatic (Frankreich), Jesper Nøddesbo (Dänemark) und Ljubomir Vranjes (Schweden). Auf den Lidl-Plattformen begleiten Sportkommentator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld und Content-Creatorin Josefine Schneiders das Turnier. Mit dem Lidl Fan Van sind sie bei ausgewählten Spielen vor Ort und liefern zudem spannende Einblicke in das Lidl Youth Camp.

"Nachdem der erste Sponsoringvertrag bereits für die EHF EURO der Männer 2018 unterzeichnet wurde, blicken wir auf mehrere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen Lidl und der Europäischen Handballföderation zurück. Dies unterstreicht die Stärke der Europameisterschaften als leistungsstarke Plattform für unsere Sponsoren und Partner. Das Engagement von Lidl hilft uns dabei, die Begeisterung für unseren Sport zu Fans und Familien in ganz Europa zu tragen. Mit Initiativen wie dem 'Lidl Kids Team' und dem 'Lidl Youth Camp' spielt Lidl eine wichtige Rolle dabei, die nächste Generation von Spielern und Anhängern zu inspirieren", so Martin Hausleitner, Generalsekretär der Europäischen Handballföderation (EHF).

Auch abseits des Spielfelds schafft Lidl unvergessliche Momente: Durch Ticket-Verlosungen erhalten Kunden und Mitarbeiter die Möglichkeit, die Top-Spiele des Turniers live zu erleben. Ein besonderes Highlight der Markenaktivierung ist die Lidl Frische-Lounge, die Gästen eine erstklassige Sicht auf das Spielfeld sowie eine Auswahl an frischen Lebensmitteln aus dem Lidl-Sortiment bietet.

Mit der Partnerschaft zur EHF Männer Handball-EM 2026 baut Lidl sein Engagement für Sport für alle, bewusste Ernährung und Nachhaltigkeit konsequent weiter aus und unterstützt Menschen jeden Alters dabei, ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell