Der Lidl-Warenkorb: Grundnahrungsmittel 2026 rund 10 Prozent günstiger als im Vorjahr

Bad Wimpfen (ots)

In der aktuellen Diskussion um die Lebenshaltungskosten setzt Lidl auf Fakten: Der Lidl-Warenkorb mit wesentlichen Grundnahrungsmitteln belegt, dass der tägliche Einkauf bei Lidl in 2026 sogar noch günstiger als im Vorjahr ist.

Ein Einkauf aus 14 Produkten[1] des täglichen Bedarfs - von Molkereiprodukten über Obst und Gemüse bis hin zu Fleisch- und Backwaren - hat im Januar 2025 30,50 Euro gekostet. Heute zahlen Kunden für dieselben Produkte nur noch 27,44 Euro. Der von Lidl an die Kunden weitergegebene Preisvorteil von 10 Prozent ist ein Ergebnis der gesunkenen Rohstoffpreise und effizienter Prozesse.

Besonders deutlich zeigt sich die Preisentwicklung bei zentralen Grundnahrungsmitteln:

Frischer Orangensaft: Der Preis sank im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 13 Prozent (von 2,99 Euro auf 2,59 Euro).

Speisekartoffeln (3kg): Reduzierung des Preises um rund 18 Prozent.

Rote Äpfel (2kg): Preisreduzierung um mehr als 46 Prozent.

H-Milch & Fruchtsäfte: Signifikante Senkungen zwischen 10 und 13 Prozent.

"Wir arbeiten täglich daran, den Wocheneinkauf für unsere Kunden bei gleichbleibend hoher Qualität günstig zu halten. Das ist unser Anspruch bei Lidl. Als Preisführer geben wir sinkende Rohstoffpreise konsequent weiter", erklärt Friedrich Fuchs, Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. Insbesondere bei den Eigenmarken, die rund 75 Prozent des Sortiments ausmachen, kann der Discounter Preise oftmals unmittelbar und spürbar senken. Um diese Entlastung sicherzustellen, verzichtet Lidl bewusst auf Marge.

In der aktuellen Kundenkommunikation erklärt der Lebensmitteleinzelhändler transparent, wie der Verzicht auf Komplexität in den Betriebsabläufen und Lieferketten dauerhaft niedrige Preise ermöglicht.

[1] Weizenmischbrot Bauernmildes, Weizenmehl Type 405, Hackfleisch gemischt, Hähnchenfilets, Delikatess Kochhinterschinken geschnitten, H-Milch 3,5%, Dt. Markenbutter, Naturjoghurt 3,5%, Apfel rot süß-säuerlich, Speisekartoffeln, Zwiebeln gelb, Zucker, Mineralwasser still, Frischer Orangensaft 100%

