Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda mobilisiert Radsportklassiker Eschborn–Frankfurt und startet mit Škoda Veloteam bei den Jedermann-Rennen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Weiterstadt (ots)

› Traditionell bildet Eschborn–Frankfurt den Auftakt der Profi-Radsportsaison in Deutschland

› Škoda Veloteam mischt sich unter die Teilnehmer bei den Jedermann-Rennen

› Škoda begleitet Elite- und Jedermann-Rennen mit insgesamt 40 Fahrzeugen

› Flotte umfasst unter anderem den neuen Škoda Elroq und den neuen Enyaq

› Neuer Enyaq führt das Fahrerfeld an

Škoda Auto Deutschland unterstützt Eschborn-Frankfurt und damit die erste Veranstaltung der diesjährigen deutschen Profi-Radsportsaison als Fahrzeugpartner. Insgesamt 40 Begleit- und Organisationsfahrzeuge kommen zum Einsatz, darunter auch das elektrische Kompakt-SUV Škoda Elroq. Als Führungsfahrzeug für den Rennleiter stellt Škoda einen neuen Enyaq bereit. Die Fahrzeugflotte kommt sowohl beim Profi- als auch bei den Jedermann-Rennen zum Einsatz, die in diesem Jahr als ADAC Velotour firmieren. In den Jedermann-Rennen starten zahlreiche Hobby-Athleten als Teil des Škoda Veloteams.

Traditionell startet mit Eschborn–Frankfurt die deutsche Profi-Radsportsaison. 2025 geht der Radsportklassiker, der erneut zur UCI WorldTour zählt, in seine 62. Runde. Über 200 Kilometer Strecke und über 3.000 Höhenmeter hält der Taunus für die Mannschaften aus aller Welt bereit. Feldberg und Mammolshainer Stich sind für ihre anspruchsvollen Anstiege bekannt und werden das Peloton auch in diesem Jahr wieder fordern. Erstmals startet das Profirennen am Rathausplatz in Eschborn – ein traditionell beliebter Zuschauer-Hotspot, der nun zum offiziellen Auftaktort wird. Um 12:05 Uhr erfolgt der neutralisierte Start für die Profis, 20 Minuten später starten die Nachwuchsfahrer.

Škoda Auto Deutschland unterstützt den Saisonauftakt seit 2011 als Fahrzeugpartner. 2025 mobilisiert das Unternehmen die Veranstaltung mit 40 Fahrzeugen für Organisation und Begleitung. Die Flotte umfasst zum Beispiel die neue Superb-Generation, Markenbestseller Octavia und das Kompakt-SUV Karoq. Außerdem setzt Škoda den neuen Elroq, das elektrische Pendant zum Karoq, sowie den neuen Enyaq ein.

Škoda Veloteam geht bei den Jedermann-Rennen an den Start

Neben der Profiveranstaltung umfasst Eschborn–Frankfurt auch ein beliebtes Jedermann-Rennen. Hier können die Teilnehmer zwischen mehreren Distanzen die passende Herausforderung auswählen. Der Start für alle Distanzen erfolgt zwischen 08:45 Uhr und 09:50 Uhr. Im vergangenen Jahr gingen 10.000 Hobby-Athleten bei Eschborn–Frankfurt an den Start. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Radsport-Fans im Trikot des Škoda Veloteams an den Jedermann-Rennen teilnehmen. Die begehrten Plätze verlost Škoda Auto Deutschland auf www.welovecycling.de. Dort informiert die Marke auch stets über Neuigkeiten rund um den Radsport. Zusätzlich zum Startplatz erhalten die Mitglieder des Škoda Veloteams ein attraktives Škoda Trikot und Zugang zum Škoda VIP-Bereich.

Škoda mit großer Tradition als ,Motor des Radsports‘

Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei Škoda bis in die Anfänge der Unternehmenshistorie zurück: 1895 gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereits zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit Škoda. Heute ist Radsport ein Eckpfeiler der Škoda Sponsoring-Strategie. Die Marke engagiert sich auf vielen Ebenen als ,Motor des Radsports‘: Neben der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt (,Vuelta‘) unterstützt Škoda weitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Fahrrad-Accessoires zählen zum erweiterten Škoda Produktangebot.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell