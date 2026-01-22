ARD-Doku „Artemis 2 – Zurück zum Mond“: Wie die NASA mit Technik aus Deutschland zum Mond fliegt

ARD Mediathek

Die NASA-Mission „Artemis 2“ eröffnet eine neue Ära der bemannten Raumfahrt: Zum ersten Mal seit den legendären Apollo-Missionen fliegen im Februar wieder Menschen zum Mond. Die ARD-Wissen-Doku „Artemis 2 – Zurück zum Mond“ (MDR/HR) zeigt die Crew bei den Vorbereitungen und verdeutlicht: Ohne Hightech aus Deutschland wäre diese historische Mission nicht möglich. Zu Wort kommen die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer sowie weitere Expertinnen und Experten der internationalen Raumfahrt. Die Doku ist ab sofort in der ARD Mediathek und am 26. Januar um 23 Uhr im Ersten zu sehen. Sie wird eingerahmt von einem MDR-Themenschwerpunkt mit Live-Berichten und weiteren informativen und interaktiven Angeboten zur Mondmission – Online, im Radio und im TV.

Vier Menschen, eine Mission. Die Crew von „Artemis 2“ wird als erste seit über 50 Jahren wieder bis in die Mondumlaufbahn vordringen – und damit den nächsten großen Schritt der Menschheit vorbereiten: eine dauerhafte Präsenz von Menschen auf dem Mond. Die Doku öffnet Türen, die sonst verschlossen bleiben: zu den vier Astronautinnen und Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen, in Trainingshallen der NASA und hinein in das Raumschiff selbst. Alexander Gerst, Matthias Maurer und andere Expertinnen und Experten erklären, welche Herausforderungen zu meistern sind und was dieser Aufbruch für die Raumfahrt bedeutet.

Hightech aus Bremen und Thüringen im Einsatz

Der Film macht deutlich, wie unverzichtbar deutsches Knowhow für die Mondmission ist. In Bremen baut Airbus das Europäische Servicemodul – das „Lebenserhaltungssystem“ des Orion-Raumschiffs, das die Besatzung mit Energie, Wasser, Sauerstoff und Antrieb versorgt. Ohne dieses Herzstück wäre der Flug zum Mond undenkbar.

In Thüringen fertigt Jena-Optronik hochpräzise Sternsensoren, die die Orientierung des Raumschiffs im All überhaupt erst möglich machen. Die kleinen, von Hand gebauten Geräte aus Mitteldeutschland halten Orion auf Kurs – ein Schlüssel für Sicherheit und Erfolg der Mission.

Was treibt Astronautinnen und Astronauten an?

Am Ende stellt die Dokumentation die Grundfrage der Exploration: Warum riskieren Menschen ihr Leben, um andere Himmelskörper zu erreichen? Abgesehen von neuen Entdeckungen und wissenschaftlichen Durchbrüchen berichten Astronautinnen und Astronauten immer wieder davon, wie beeindruckt sie vom sogenannten „Overview-Effekt“ sind, dem Moment, in dem die Erde als zerbrechliche blaue Kugel im Schwarz des Alls erscheint.

„Artemis 2 – Zurück zum Mond“ ist ein Film von Dorothea Nölle und eine Produktion der Tellux-Film GmbH Dresden im Auftrag des MDR in Ko-Produktion mit dem HR.

MDR-Themenschwerpunkt zur Mondmission

Neben der Dokumentation bietet der MDR einen umfangreichen Themenschwerpunkt zur „Artemis 2“, deren Startfenster sich voraussichtlich am 6. Februar öffnen wird. MDR Wissen begleitet die Geschehnisse mit einem Newsticker und Hintergrundberichten auf mdr.de. Darüber hinaus wird der MDR-Podcast „Die Großen Fragen in 10 Minuten“ beginnend mit dem 4. Februar wöchentlich eine neue Folge für Weltraumbegeisterte anbieten. Die monothematischen Episoden thematisieren Fragen wie „Wie gesund müssen Astronautinnen und Astronauten sein?“ und „Wem gehört der Mond?“.

Spannende Einblicke und Hintergründe zur Mission liefern die beiden Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer nicht nur in der Dokumentation „Artemis 2 – Zurück zum Mond“. Sie werden als Interviewgäste am 31. Januar sowohl bei dem vom MDR für die ARD produzierten Magazin „Brisant“ als auch in der Nachrichtensendung „MDR Aktuell“ Rede und Antwort stehen. Nach dem Besuch von Gerst und Maurer gibt es bei „MDR Aktuell“ eine Schwerpunktwoche vom 2. bis 6. Februar zur geplanten Mondmission. Auch das ARD-Mittagsmagazin wird in dieser Woche eine Mini-Serie zur Mondmission senden.

