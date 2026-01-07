ARD Mediathek - Die Highlights im Februar 2026

ARD Mediathek

Oderbruch, Staffel 2 (ARD Degeto Film/SWR)

Serie, Deutschland 2025 (6 x 45 Min.) Ab 20. Februar 2026 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 22. Februar 2026 | ab 22:05 Uhr | Folge 1 + 2 | Das Erste

Zwei Jahre nach den ungeklärten Leichenfunden im Oderbruch sind alle Beteiligten tot oder untergetaucht. Die Geschwister Maggie (Karoline Schuch) und Kai Kring (Julius Gause) wollen den todbringenden Blutdurst ihrer Art endlich stoppen. In ganz Europa spüren sie die wenigen verbleibenden "Jäger" des Strigoi-Ordens auf. Ihre Mission führt die Geschwister nach Spanien, wo sie versuchen, den mutmaßlichen Serienmörder Cristóbal (Miguel Álvarez) auszuschalten. Maggie verheimlicht Kai, was sie außerdem dort hinzieht: Ihre Tochter Vera (Emily Kusche), die sie nach der Geburt zur Adoption freigegeben hat. Die Musik-Studentin, die in einem Tierheim jobbt, ahnt weder etwas von ihrer Abstammung noch von ihrer Bedeutung für den Vampirorden ...

Nachtstreife, Staffel 6 (NDR)

Doku-Serie, Deutschland 2026 (5 x 45 Min.) Ab 4. Februar 2026 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 4. Februar 2026 | 22:50 Uhr und 11. Februar 2026 | 23:30 Uhr | Das Erste (Folge 1 + 2) und ab 18. Februar | 21:00 Uhr | NDR Fernsehen

In der 6. Staffel "Nachtstreife" steht wieder die Polizei Hamburg im Mittelpunkt. Sechs Einsatzteams geben Einblick in ihren nächtlichen Berufsalltag: Schutzpolizistinnen und -polizisten verschiedener Kommissariate, der Kriminaldauerdienst sowie die "Dienstgruppe Autoposer" zeigen, wie vielfältig, fordernd und oft auch emotional die Einsätze in einer Millionenstadt sein können. Zum Polizeialltag zwischen Kiez und Hamburg-Rahlstedt gehören waghalsige Einbruchsfälle, Partnerschaftsgewalt und Verfolgungsfahrten ebenso wie der Verdacht auf den Einsatz von K.O.-Tropfen, eine mutmaßliche Brandstiftung oder ein tragischer Leichenfund.

Olympische Winterspiele (BR/MDR)

Sport-Event Von 6. bis 22. Februar 2026 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: Ab 6. Februar 2026 | 18:00 Uhr | Das Erste (Neun Sendetage im Wechsel mit dem ZDF)

Die ARD zündet eine wahre Olympia-Offensive in der Mediathek: Vom 6. bis 22. Februar berichtet sie täglich von den XXV. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina. Auftakt ist die große Eröffnungsfeier im San Siro in Mailand, die am 6. Februar ab 20:00 Uhr live übertragen wird. Alle Wettbewerbe der Winterspiele können live in der ARD Mediathek verfolgt werden - insgesamt bis zu 700 Stunden Livestream. Auch wer eine spannende Medaillen-Entscheidung verpasst hat, ist in der ARD Mediathek genau richtig: Unter dem Motto "Re-Live" gibt es dort alle Wettkämpfe als Video-on-demand mit Originalkommentar. Sprungmarken innerhalb der Clips ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die olympischen Highlights. Ein vielseitiges Angebot an Dokumentationen rundet das Thema Olympia in der ARD Mediathek ab.

Y-Kollektiv (SWR)

Reportagen, Deutschland 2026 (20-45 Min. Immer montags | für zwei Jahre | in der ARD Mediathek

Ab 2. Februar 2026: Plötzlich Security. So einfach werde ich Sicherheitskraft (SWR)

Der Film begleitet Reporterin Annkathrin Weis bei ihrer Schnell-Ausbildung zur Sicherheitskraft - als junge Frau, ohne "klassisches" Security-Profil. Dieses Experiment zeigt hautnah, wie leicht der Berufseinstieg ist, wie wenig reguliert die Branche agiert und welche Schattenseiten der Job bereithält. Viele Securities treten ihren schwierigen Job unvorbereitet an. Wie sicher kann man sich mit ihnen wirklich fühlen?

Mein Körper. Meine Lust - Wie können wir unsere Erregung beeinflussen? (BR)

Dokumentation, Deutschland 2026 (45 Min.) Ab 3. Februar 2026 | für fünf Jahre | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 9. Februar 2026 | 23:35 Uhr | Das Erste

Sexuelle Lust scheint einfach so über uns zu kommen: willkürlich, magisch, mysteriös. Doch das ist ein Trugschluss. Wir können unsere Lust viel mehr beeinflussen, als viele denken - sofern wir genug über sie wissen. Die "ARD Wissen"-Dokumentation begleitet eine Studentin beim sexualtherapeutischen Coaching und den Stand-Up-Comedian Hauke van Göns zu einem Auftritt, bei dem er über seine Erektionsstörungen spricht. Gemeinsam mit Expert*innen zeigt sie: Um unsere Lust zu befreien, brauchen wir Wissen. Was ist sexuelle Lust? Warum sind die Lustorgane gleich groß? Unterscheiden sich vaginaler und klitoraler Orgasmus? Und wie können wir langweilige Sex-Skripte loswerden - und unsere Lust befreien?

extra 3 (NDR)

Satire-Show (26 x 45 Min.) Ab 5. Februar 2026 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: Ab 5. Februar | donnerstags 22:50 Uhr | Das Erste

In der neuen Staffel von extra 3 präsentiert Kabarettist und Moderator Christian Ehring noch mehr realen Irrsinn - von politischen Pannen bis zu provinziellen Possen. Mit gewohnt bissigem Humor, frischen Ideen und neuen Ensemble-Mitgliedern feiert die Satireshow im Jahr 2026 ihr 50-jähriges Jubiläum mit krönendem Abschluss im Herbst!

School of Champions, Staffel 3 (BR/ORF)

Serie (8 x 45 Min.) Ab 6. Februar 2026 | für ein Jahr | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 7. Februar 2026 | ab 23:25 Uhr und 9. Februar 2026 | ab 00:20 Uhr | Das Erste

Das dritte Jahr an der Akademie beginnt mit einem Paukenschlag: Die Schule wird geschlossen! Das setzt insbesondere Luca (Mikka Forcher) massiv zu. Und treibt ihn unverhofft in die Arme von Freeriderin Fabienne (Nadja Sabersky). Dani (Emilia Warenski) steht für ihre Kritik an Trainer Veighofer (Simon Hatzl) heftig am Pranger. Nikki (Imre Lichtenberger) trainiert härter als je zuvor, die Olympia-Teilnahme ist sein Ziel. Georg (Moritz Uhl) hingegen vernachlässigt nach seinem Outing die sportlichen Ambitionen und auch seine Beziehung. Nawal (Luna Mwezi) ist derzeit familiär belastet. Eine schwierige Situation für Trainer Mark (Jakob Seeböck), der den Jugendlichen weiter Hoffnung geben will. Zum Glück erweist sich Albin (Ferdinand Hofer) als verlässlicher Freund. Kann die Schule gerettet werden, wenn die Kids beim internationalen Champions Cup gewinnen?

Hot Summer Nights (ARD Degeto Film)

Spielfilm, USA 2017 (105 Min.) Ab 13. Februar 2026 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 15. Februar 2026 | 00:05 Uhr | Das Erste

Der Teenager Daniel (Timothée Chalamet) verbringt den Sommer im Urlaubsparadies Cape Cod. Unter den reichen Kids tut sich der unscheinbare Neuling anfangs schwer. Doch als er ein Marihuana-Tütchen für den Kleinstadtdealer Hunter (Alex Roe) vor der Polizei versteckt, gewinnt er das Vertrauen des Bad Boys. Daniel steigt ins Drogengeschäft ein, sein Selbstvertrauen wächst. Trotz Warnungen beginnt er eine leidenschaftliche Beziehung mit Hunters Schwester McKayla (Maika Monroe), dem begehrten Mädchen im Ort. Als er gegen Hunters Veto auch noch heimlich beginnt, mit härteren Drogen zu dealen, gerät Daniel in ernsthafte Schwierigkeiten... Coming-of-Age-Story mit einem Gangsterplot.

Die Last der Spiele - mentale Gesundheit und Olympia mit Esther Sedlaczek (BR)

Sport-Doku, Deutschland 2026 (60 Min.) Ab 13. Februar 2026 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: Anfang März 2026 | Das Erste

Die Olympischen Spiele sind das Lebensziel vieler Sportlerinnen und Sportler. Für dieses Karriere-Highlight trainieren sie viele Jahre und verzichten auf vieles. Und dann ist auf einen Schlag alles vorbei. Manche fallen in ein tiefes mentales Loch, das Phänomen nennt sich Post-Olympia-Depression: Leere, Traurigkeit, fehlender Antrieb, Schlaflosigkeit. Über Wochen, Monate oder auch länger. Treffen kann es jede Sportlerin, jeden Sportler. Der Film zeigt auf, welche Dimension das Phänomen hat - und dass es noch immer ein Tabu-Thema ist.

Moderatorin Esther Sedlaczek spricht mit der Kanutin Ricarda Funk und mit dem Skeletoni Axel Jungk darüber, wie sie sich auf Olympische Spiele mental vorbereiten und wie es ihnen nach den Spielen psychisch geht. Weitere Protagonisten sind Judoka Anna-Maria Wagner, Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl, der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger, der ehemalige Skispringer Sven Hannawald u. v. m.

team.recherche: Rechte Frauen - Ideologie, Strategien, Netzwerke (SR)

Reportage, Deutschland 2026 (30 Min.) Ab 17. Februar 2026 | ARD Mediathek

Brot, Flechtfrisuren - und rechtsextreme Ideologie. Auf den ersten Blick präsentiert sich die Frauengruppe "Lukreta" im Netz harmlos und traditionell. Zwischen Tradwife-Ästhetik und Alltagsinszenierungen finden sich jedoch harte politische Botschaften wie wiederholte Forderungen nach "Remigration" oder der Slogan "Neue Deutsche machen wir selbst". Der Film zeigt, wie gezielt diese Akteurinnen Alltagsinhalte mit rechter Propaganda verknüpfen. Die Recherche macht deutlich, wie eng sie mit der Bundes- und EU-Politik vernetzt sind und dass sie enge Kontakte zu internationalen Größen der rechtsextremen Szene pflegen. Die Reporterinnen sprechen außerdem mit einer Aussteigerin und einer Frau, deren persönliche Geschichte von rechten Gruppen instrumentalisiert wurden.

Essen als Religion - Vom Zwang, sich gesund zu ernähren (WDR)

Dokumentation, Deutschland 2026 (60 Min.) Ab 18. Februar 2026 | in der ARD Mediathek

Was wir essen, ist heute ein Weg zur Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung. Die "ideale Ernährung" wird vor allem für jüngere Menschen sinnstiftend. Die Doku zeigt, wie Essen zur Glaubensfrage werden kann: Regeln, Rituale und Heilsversprechen bestimmen den Alltag. Was auf dem Teller liegt, ist Statement und Identität. Das "richtige Essen" wird für viele eine Art Ersatzreligion - mit allen Chancen, aber auch den Risiken von Zwang und Kontrollverlust. Es ist die Geschichte von Niko Rittenau, dem Food-Fluencer und veganen Koch, und seiner Freundin Katharina, den Zwillingen und Influencerinnen "Anabel & Maria" und dem Modejournalisten und Autor Nils Binnberg. Sie alle haben ihr Leben komplett nach einer bestimmten Essensphilosophie ausgerichtet - rein vegan, Low Fat/High Protein bis hin zu Askese mit nur noch fünf Lebensmitteln. Die Doku erzählt von ihren Zielen, Hoffnungen, Herausforderungen und auch Rückschlägen.

ARD Crime Time: Rosa Riese (AT) (SWR)

True-Crime-Reihe (3 x 30 Min.) Ab 24. Februar 2026 | für 2 Jahre | in der ARD Mediathek

Ein Serienmörder versetzt in der Wendezeit die Region Potsdam-Mittelmark in Angst und Schrecken: Er ist meist am helllichten Tag unterwegs, im Schatten der brandenburgischen Wälder. Das Phantom macht Jagd auf Frauen, tötet sie und vergeht sich an ihnen. Die Boulevardpresse stürzt sich auf den spektakulären Fall. So wird der Serienmörder als "Rosa Riese" bekannt - wegen seiner Körpergröße und dem Tragen von rosafarbener Damenunterwäsche. Gemeinsam mit ARD Crime Time begibt sich die Kriminalbuchautorin Sophie Sumburane auf Spurensuche in die düstere Vergangenheit ihrer Heimat. Die Narben dieser Taten sind bei den Menschen vor Ort immer noch tief, ihre Erinnerungen lebendig: Zeitzeug:innen, Ermittler:innen und Reporter:innen erzählen ihre Geschichten. Stück für Stück entsteht ein Bild, das ebenso viel über den gesellschaftlichen Umbruch jener Zeit verrät wie über den Täter.

Kinderschauspieler - Der Preis des Erfolgs (NDR)

Dokumentation, Deutschland 2026 (60 Min.) Ab 26. Februar 2026 | für 3 Jahre | in der ARD Mediathek

Sie waren Stars - und das schon als Kinder. Sie standen vor der Kamera, haben Filme gemacht, Autogramme gegeben, wurden hofiert und gefeiert. Doch zu welchem Preis? Die Doku begleitet drei ehemalige Kinderstars und blickt mit ihnen hinter die Kulissen von Kinder- und Jugendschauspiel: Nick Romeo Reimann war Darsteller in der erfolgreichen Kinoreihe "Die Wilden Kerle". Luna Jordan war schon als junges Mädchen an Filmsets zu Hause, als Teenager lernte sie dann die Schattenseiten der Glamourwelt kennen. Für Constantin von Jascheroff begannen bereits mit sieben Jahren die Dreharbeiten zu seiner ersten großen Rolle in "Rennschwein Rudi Rüssel", kurz darauf spielte er die Hauptrolle in "Titus, der Satansbraten".

Die vielleicht beste Zeit ihres Lebens hat bei ihnen auch Narben hinterlassen. Ruhm und Erfolg auf der einen Seite, Mobbing und teilweise Missbrauch auf der anderen. Und immer die Frage: Werde ich an damalige Erfolge jemals anknüpfen können?

"Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026"

Live-Show (180 Min.) Ab 28. Februar 2026 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: Am 28. Februar um 20:15 Uhr live | Das Erste

70 Jahre Hits und magische Momente: Der Eurovision Song Contest begeistert und verbindet seit sieben Jahrzehnten Millionen von Menschen in ganz Europa und weit darüber hinaus. Welcher Act Deutschland bei der Jubiläumsausgabe des größten Musikwettbewerbs der Welt im Mai in Wien vertreten darf, entscheidet sich in der großen Live-Show "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026".

Carolin Kebekus - "Shesus"

Comedy (90 Min.) Ab 25. Februar | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: Am 28. Februar um 23:40 Uhr | Das Erste

Halleluja! Carolin Kebekus sorgt mit ihrem himmlischen Comedyprogramm "Shesus" für Frohlocken unter Comedyfans. Als Hohepriesterin des Humors liefert sie zahllose Pointen und feiert eine nicht enden wollende Zeremonie hemmungsloser Heiterkeit. Im Mittelpunkt des Programms steht die Frau: Es geht um Frauenbilder und Doppelmoral, um Schwangerschaft und ums Gebären, ums Muttersein, ums Stillen in der Öffentlichkeit und auch um Hasskommentare. Geschickt springt Carolin über 90 Minuten von einer persönlichen Geschichte zur anderen und verkündet ihre feministischen Botschaften mit einem unverwechselbaren Mix aus Spaß, Charme und klarer Haltung.

