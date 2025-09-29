eprimo GmbH

Starkes Bundle kombiniert grüne Energie und bestes Entertainment

Neu-Isenburg (ots)

Aktionsstart im September 2025: eprimo Neukunden erhalten "Sky Entertainment Plus inklusive Netflix" für 12 Monate zum Stromvertrag dazu

Neuer Tarif "eprimoStrom Entertainment Pur" bietet Ökostrom und umfassendes Streaming-Erlebnis

Auch Bestandskunden profitieren von exklusiven Angeboten

Für Fans von grünem Strom und einem vielfältigen Entertainment-Programm haben eprimo und Sky ein starkes Angebot geschnürt: Ab sofort erhalten eprimo Neukunden beim Abschluss des Tarifs "eprimoStrom Entertainment pur" ein 12-monatiges "Sky Entertainment Plus"-Abo mit dazu. Auf sie wartet eine attraktive Kombination aus günstigem Ökostrom und besten Serien, Dokumentationen und Shows sowie Live-Sport mit allen Freitagsspielen der Fußball-Bundesliga zu einem herausragenden Preisvorteil. Inklusive ist dabei auch das Netflix Standard-Abo mit Werbung. Auch Bestandskunden der beiden Unternehmen können sich über exklusive Vorteile freuen und richtig sparen.

Neukunden von Sky profitieren von einem besonders günstigen Tarifangebot bei eprimo. Wer hingegen bereits Ökostrom von eprimo bezieht, erhält 15 % Rabatt auf alle Paketkombinationen von Sky.

"Mit der Aktion bringen wir Verbraucherinnen und Verbraucher einen starken Mix aus bester Unterhaltung und grüner Energie für Fernseher, Getränkekühlschrank und Popcorn-Maschine in Deutschlands Wohnzimmer", freut sich Katja Steger. "Egal ob Serien-Junkies oder Fußball-Fans - mit dem neuen Angebot gehen Verbraucherinnen und Verbraucher als Gewinner vom Platz."

Mehr zur Aktion steht auf www.eprimo.de/sky.

