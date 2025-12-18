ARD Mediathek

Erfolgreiche ARD-Doku-Soap "Raus aufs Land" geht in die sechste Staffel

Das Erfolgsformat "Raus aufs Land" von rbb, hr, BR, SWR und MDR startet am 27. Januar 2026 mit zehn neuen Folgen in der ARD Mediathek. Auch die sechste Staffel der Doku-Soap begleitet erneut Menschen, die den Mut fassen, ihr vertrautes Leben in der Stadt hinter sich zu lassen und ihren Traum vom Glück auf dem Land zu verwirklichen. Abschiede, Neuanfänge und jene besonderen Momente, in denen aus einem Ort ein Zuhause wird, stehen im Mittelpunkt. Acht sehr unterschiedliche Heldenreisen, verbunden durch einen gemeinsamen Wunsch: die Sehnsucht nach Weite, Natur und Freiheit. Die neuen Episoden sind ab 31. Januar auch in den koproduzierenden Dritten Programmen zu sehen.

Zwischen Aufbruch, Gegenwind und großen Gefühlen

Es gibt ein Wiedersehen mit Victoria, die schon in Staffel 1 und 5 zu sehen war. Die Wahl-Brandenburgerin aus dem Landkreis Dahme-Spreewald ist inzwischen Mutter. Neben Care-Arbeit und Job versucht sie mit ihrem Partner Daniel, einen Lebenshof aufzubauen, wo die beiden geretteten Tieren ein Zuhause bieten wollen. Allerdings sind nicht alle im Dorf davon begeistert - kritische Stimmen drohen in der Gemeindeversammlung, das Projekt zu verhindern. Doch Victoria kämpft um ihre Vision.

Einst hat der bekannte Sänger Markus mit seinem Hit "Ich will Spaß" die Charts gestürmt. Von vergangenen Erfolgen allein lässt es sich allerdings nicht leben. Sein Traum: ein Hotel auf dem Land im Rheingau. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Yvonne und seinem Sohn Hannes aus erster Ehe will Markus eine in die Jahre gekommene Herberge mit neuem Schwung beleben. Die Patchwork-Familie muss dabei aber lernen, dass die Renovierungskosten weit über ihrem Budget liegen. Zwischen Umbaustress, hohen Erwartungen und familiären Spannungen wird jeder Tag zum Balanceakt zwischen Traum und Realität.

Aurelia und Fiona haben sich eigentlich gar nicht selbst entschieden, von Berlin aufs Land zu ziehen. Ihre Eltern haben einen Hof in Groß Kreutz gekauft, und damit auch für ihre Kinder die Entscheidung gefällt, dass sie ihr altes soziales Umfeld verlassen und in der Provinz neu anfangen müssen. Doch Aurelia tut sich schwer, in der neuen Schule Freunde zu finden, und weint abends beim Ins-Bett-Gehen vor Heimweh.

Andreas und Bernd waren bis vor kurzem gut bezahlte Manager in Zürich, doch mit 50 hängen sie ihre Jobs an den Nagel und verwirklichen ihren lang gehegten Traum: Hobbybauer auf einem alten Hof in Alleinlage im Schwarzwald. Doch der große Garten und die Pflege von Hühnern, Schafen und Hundewelpen bringen die Aussteiger schnell an ihre Grenzen.

Pascal ist erst seit zwei Jahren mit Alina zusammen. Als deren Opa stirbt, müssen sie plötzlich entscheiden: Ist ihre junge Liebe stark genug, um gemeinsam in dessen leerstehendes Haus auf den Fildern zu ziehen? Pascal kündigt seine Stuttgarter Wohnung und setzt alles auf eine Karte. Doch der Umbaustress wird zur Belastungsprobe für die Beziehung.

Sabrina und Dennis suchen ein - wie sie es nennen - "Place of F**k you": einen Ort, wo sie sich um keine Nachbarn scheren müssen und ihre Freiheit voll auskosten können. Für nur 76.000 Euro haben sie ein heruntergekommenes Haus in Mainfranken gekauft, das sie nun in Eigenarbeit renovieren wollen. Allerdings machen den beiden Heavy-Metal-Fans nicht nur die Behörden einen Strich durch die Rechnung, sondern auch die Natur: Siebenschläfer nisten sich in ihrem Dach ein und rauben ihnen den Schlaf.

Stella und Andreas sind mit ihrer Tochter Zoe aus Österreich und Bayern in die Einsamkeit des Thüringer Waldes gezogen. Dort haben sie für 750.000 Euro einen Campingplatz gekauft, entdeckt bei ebay, in einer Vollmondnacht. Verrückte Idee oder vielversprechendes Investment? Ihr ganzes Erspartes haben sie in dieses Projekt gesteckt und schon bald werden die ersten Raten für ihren Kredit fällig. Wird die Vision vom naturnahen Ferienort zur Belastungsprobe?

Anna ist hochschwanger. Kurz vor der Geburt zieht sie aus Köln in die Heimat ihres Partners Moritz. Im Westerwald renovieren sie das alte Stammhaus von Moritz' Familie. Hier werden Traditionen großgeschrieben. Obwohl Anna schon mit dem Dialekt so ihre Probleme hat, muss sie von ihrer Schwiegermutter schnell die regionale Küche erlernen, ebenso wie das Brauchtum auf dem Dorf.

Große Sehnsucht, unerwartete Rückschläge und mutige Neuanfänge - die sechste Staffel von "Raus aufs Land" zeigt authentisch, wie Menschen sich aufmachen, ihr Glück auf dem Land zu suchen und welche Herausforderungen sie dabei meistern müssen.

"Raus aufs Land - Staffel 6" ist eine Produktion von ITV im Auftrag von rbb, hr, BR, SWR und MDR für die ARD.

Übersicht über die Sendetermine im TV

rbb Fernsehen

ab 31.1.2026 immer samstags zwei Folgen ab 16.30 Uhr (10x30 Minuten)

hr-fernsehen

ab 31.01.2026 immer samstags um 18.15 Uhr (10x 30 Minuten)

MDR-Fernsehen

ab 01.02.2026 immer sonntags zwei Folgen um 14.00 Uhr (10x30 Minuten)

BR Fernsehen

ab 02.02.2026, immer montags um 21.00 Uhr (4x45 Minuten)

ab 02.03.2026 immer montags um 23.30 Uhr (10x30 Minuten)

SWR Fernsehen

ab 11.05.2026 immer montags um 20.15 Uhr (4x45 Minuten)

