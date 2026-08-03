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"ZDFsportstudio live" mit Schwimm-EM, Leichtathletik-EM und mehr

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Mainz (ots)

Zwei Jahre nach den Olympischen Spielen in Paris werden dort auch die Schwimm-Europameisterschaften ausgetragen: Die Freiwasserwettbewerbe sind ab Dienstag, 4. August 2026, im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. In der Woche vom 10. bis 16. August 2026 überträgt das ZDF dann im Wechsel mit der ARD die EM-Wettbewerbe im Beckenschwimmen. Und auch die Leichtathletik-Europameisterschaften, die in derselben Woche im britischen Birmingham stattfinden, sind dann bei "ZDFsportstudio live“ mitzuerleben.

Von den beiden Saisonhöhepunkten im Schwimmen und in der Leichtathletik berichtet "ZDFsportstudio live" ausführlich in langen Sendestrecken am 11., 13. und 15. August 2026. Und auch auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal sind die beiden Europameisterschaften zu verfolgen. Zunächst stehen die Freiwasser-Wettbewerbe der Schwimm-EM im ZDF-Livestream-Fokus: Am Dienstag, 4. August 2026, ist ab 10.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal das Zehn-Kilometer-Wettschwimmen der Männer im Freiwasser zu sehen, ab 14.30 Uhr folgt die Zehn-Kilometer-Strecke der Frauen. Weiter geht es am Mittwoch, 5. August 2026, ab 10.00 Uhr, mit der Fünf-Kilometer-Distanz für die Männer im Open Water und ab 14.30 Uhr für die Frauen. Am Freitag, 7. August 2026, bieten sportstudio.de und das ZDF-Streaming-Portal ab 9.00 Uhr die Drei-Kilometer-Knock-out-Sprints von Frauen und Männern, am Samstag, 8. August 2026, ab 10.00 Uhr dann die Mixed-Staffel. Andreas Kürten kommentiert die Livestream-Übertragungen der Freiwasser-Wettbewerbe.

Leichtathletik-EM tagsüber und abends in der Primetime

Zum ersten Mal in der Geschichte der Leichtathletik-Europameisterschaften wird das Turnier in Großbritannien ausgetragen. Aus dem Alexander-Stadium in Birmingham meldet sich ZDF-Moderatorin Maral Bazargani am Dienstag, 11. August 2026, ab 11.15 Uhr, zu der ersten knapp dreistündigen "sportstudio live"-Übertragung von dort. Die zweite folgt abends von 19.25 bis 23.00 Uhr im ZDF, unter anderem mit den Finals im Hammerwurf und Weitsprung der Männer, im 5000-Meter-Lauf und 100-Meter-Hürden-Lauf der Frauen sowie mit dem Finale im 100-Meter-Lauf der Männer. Im Wechsel kommentieren Alexandra Dersch, Fabian Meseberg und Mark Windgassen. Als neue ZDF-Leichtathletik-Expertin und Co-Kommentatorin ist zudem Lisa Mayer dabei, vor zwei Jahren Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Paris mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel.

Am Donnerstag, 13. August 2026, ist die Leichtathletik-EM erneut von 11.15 bis 15.00 Uhr und von 19.25 bis 23.00 Uhr im ZDF präsent. Sowohl in der "sportstudio live"-Übertragung am Dienstagabend als auch in der am Donnerstagabend stehen ab 19.25 Uhr zunächst die Wettbewerbe der Schwimmerinnen und Schwimmer im Centre Aquatique Olympique in Saint-Denis im Fokus. Durch die Übertragung von der Schwimm-EM aus Paris führt ZDF-Moderatorin Lena Kesting, die Wettbewerbe kommentiert Volker Grube, als ZDF-Schwimm-Experte ist Christian Keller dabei.

Sowohl am Dienstag, 11. August 2026, als auch am Donnerstag, 13. August 2026, können die Schwimm-Fans bereits ab 9.30 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal die EM-Vorläufe und EM-Entscheidungen am Tage verfolgen.

"ZDFsportstudio live": Leichtathletik, Schwimmen, Reiten, Turnen

Am Samstag, 15. August 2026, bietet "ZDFsportstudio live" seinen Zuschauerinnen und Zuschauer über den gesamten Sendetag noch mehr sportliche Vielfalt in großer Opulenz: In den Sendestrecken von 8.25 bis 16.10 Uhr, von 18.05 bis 19.00 Uhr, von 19.25 bis 22.55 Uhr und von 23.10 bis 24.00 Uhr sind neben der Leichtathletik- und Schwimm-EM auch die Reit-WM in Aachen und die Turn-EM in Zagreb sowie die Weltmeisterschaft Rhythmische Sportgymnastik in Frankfurt präsent. Bei der Reit-WM sind Moderatorin Katja Streso und Kommentator Hermann Valkyser für das ZDF im Einsatz, bei der Turn-EM Kommentator Alexander Ruda und Experte Ronny Ziesmer. Die Zusammenfassungen von der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik kommentiert Sylvia Warnke.

Wer sich bei dieser Vielfalt lieber auf eine Sportart konzentrieren will: Ab 9.30 Uhr ist die Schwimm-EM im Livestream auf sportstudio.de zu verfolgen. Der Grand Prix Kür Einzel bei der Reit-WM in Aachen ist ab 19.00 Uhr im Livestream präsent und zudem spätabends von 23.10 bis 24.00 Uhr im linearen ZDF-Programm. Und auch schon am Dienstag, 11. August 2026, können Reitsportfans ab 14.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal die WM in Aachen miterleben.

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