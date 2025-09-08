Jackery Inc.

IFA 2025 - Jackery und everHome: Echtzeit-Transparenz und automatisierte Energieoptimierung für urbane Haushalte

Pünktlich zur IFA 2025 erweitert Jackery, weltweit führender Anbieter mobiler und nachhaltiger Stromlösungen, das Funktionsspektrum seines neuesten All-In-One-Balkonkraftwerkpeichers HomePower 2000 Ultra durch eine Kooperation mit everHome. So ist der Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter ab sofort nicht nur mit dem EcoTracker kompatibel, sondern integriert die Verbrauchsüberwachung übersichtlich in die Jackery-App. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer Echtzeit-Transparenz über Stromverbrauch, Erzeugung und Netznutzung sowie von einer automatisierten Verbrauchssteuerung, die den Eigenverbrauch optimiert und die Abhängigkeit vom Netz reduziert.

Nachhaltig, einfach und nutzerzentriert

Beide Unternehmen setzen bei ihren Produkten auf eine einfache Installation, nahtlose Integration und benutzerfreundliches Design, um den Zugang zu grüner Energie und Smart-Home-Upgrades einfacher zu gestalten. Während der HomePower 2000 Ultra als DIY-System mit wenigen Handgriffen auch für Laien sofort einsatzbereit ist, haftet der EcoTracker ganz einfach per Magnet am Stromkasten und liest Smart-Meter-Daten per Infrarot aus – ohne Neuverkabelung oder den Einsatz eines Elektrikers. Die Daten werden drahtlos in die Jackery Home App übertragen und übersichtlich aufbereitet. So behalten Anwenderinnen und Anwender stets den Überblick darüber, wie viel Strom verbraucht, erzeugt oder ins Netz eingespeist wird – sekundengenau und auf ein Watt präzise. Darüber hinaus ermöglicht das System eine intelligente Verbrauchssteuerung, um den selbst erzeugten Solarstrom optimal zu nutzen und die Stromkosten bestmöglich zu senken.

Jackery und everHome teilen die Überzeugung, dass nachhaltige Energie nicht nur verfügbar, sondern auch leicht verständlich und im Alltag nutzbar sein muss. „Mit dieser Partnerschaft verbinden wir das Beste aus beiden Welten: die Unabhängigkeit durch die eigene Solarenergie und die Transparenz eines intelligenten Smart-Home-Systems. Nach der Installation läuft das System automatisch – ohne manuelle Bedienung oder Energieplanung. Dank der Smart-Meter-Erfassung durch den everHome EcoTracker profitieren User unseres HomePower 2000 Ultra von einer intelligenten, sorgenfreien „0-Einspeise"-Lösung: Solarstrom wird optimal genutzt und die Abhängigkeit vom stetig teurer werdenden Netzstrom sinkt", erklärt Stefan Jachmann, Country Sales Director DACH bei Jackery.

„Die Kopplung des EcoTracker mit dem HomePower 2000 Ultra zeigt eindrucksvoll, wie Digitalisierung und Energiewende Hand in Hand gehen, wenn zwei Firmen wie Jackery und everHome ihre Kräfte bündeln. Nutzerinnen und Nutzer erhalten nicht nur Daten, sondern echte Steuerungsmöglichkeiten – und das ohne technische Hürden oder die Installation durch einen Elektriker", unterstreicht Marcel Hülsmann, Head of Global Sales & Partnerships bei everHome.

HomePower 2000 Ultra – All-In-One-Balkonkraftwerk

Mit dem DIY-Balkonkraftwerk bietet Jackery einen 2 kWh starken LiFePO4-Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter, der auf bis zu 8 kWh erweiterbar ist. Für maximale Sicherheit sorgt neben dem nicht brennbaren LiFePO4-Akku ein intelligentes Brandschutzsystem mit Echtzeit-Risikoerkennung, Alarmmeldung und automatischer Brandbekämpfung. Per App steuerbar, bietet das System bereits durch die Integration dynamischer Stromtarife die Möglichkeit, auch bei Regenwetter Stromkosten zu senken. Ab sofort vereinfacht die Kombination mit dem EcoTracker das smarte Energiemanagement des Jackery-Speichers und hilft, die Eigenverbrauchsquote des Solarstroms bestmöglich und automatisiert zu erhöhen.

Jackery präsentiert seine Lösungen auf der IFA 2025 in Halle 2.2, Stand 119.

