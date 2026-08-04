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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 36/26

Mainz (ots)

Woche 36/26

Mo., 31.8.

Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten:

22.15     Montagskino im ZDF   (VPS 22.14)
          The Silent Hour
          (Text und weitere Angaben s. Mo., 7.9.2026, 22.15 Uhr.)

23.45     heute journal update   (VPS 23.40)

 0.00     Das kleine Fernsehspiel   (VPS 23.55)
          Blind & Hässlich 

 1.35     The Killing Kind   (VPS 1.30)


(Weiterer Ablauf ab 2.20 Uhr wie vorgesehen. "Montagskino im ZDF: Night Call - Überlebe die Nacht" wird auf Mo., 7.9.2026, 23.15 Uhr verschoben.)


Di., 1.9.

Bitte Programmänderung ab 0.15 Uhr beachten:

 0.15     The Silent Hour   (VPS 0.14)
          (Text und weitere Angaben s. Di., 8.9.2026, 1.15 Uhr.)

 1.45     Queenstown Murders - Zum Sterben schön   (VPS 1.40)

 3.15     The Tourist – Duell im Outback   (VPS 3.10)

 4.15     WISO (VPS 4.10)

 4.55-    hallo Deutschland   (VPS 4.50)
 5.30

(Night Call - Überlebe die Nacht" wird auf Di., 8.9.2026, 1.15 Uhr verschoben.)



Woche 37/26

Mo., 7.9.

Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00     heute

19.20     Wetter

19.25     ZDF spezial   (VPS 19.24/HD/UT)
          Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt 
          Moderation: Shakuntala Banerjee
          Im Streaming: 7. September 2026, 19.20 Uhr bis 7. September 2028

20.15     Der Fernsehfilm der Woche
          Die Toten vom Bodensee – Im Schattenreich

_______________________





zu Mo., 7.9.


21.45     heute journal

22.15     Markus Lanz   (VPS 22.14/HD/UT)
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 8. September 2026, 01.00 Uhr bis 8. September 2028

23.15     Montagskino im ZDF
          Night Call - Überlebe die Nacht
          (Text und weitere Angaben s. Mo., 31.8.2026, 22.15 Uhr.)

 0.40     heute journal update   (VPS 23.45)

 0.55     Das kleine Fernsehspiel   (VPS 0.00)
          Bis es blutet

 2.20     Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll   (VPS 1.25)

 4.10     Pistazien – Genuss mit Beigeschmack   (HD/UT)
          Film von Christina Gantner 
          (Erstsendung 19.10.2025) 
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 17. Oktober 2025, 08.30 Uhr bis 17. Oktober 2030

 4.55-    hallo deutschland    (VPS 4.45)
 5.30


("Montagskino im ZDF: The Silent Hour" wird auf Mo., 31.8.2026, 0.15 Uhr vorgezogen. "Ein ganz großes Ding" verschiebt sich auf einen späteren Termin. "WISO" entfällt.)


Di., 8.9.

Bitte Programmänderung um 1.15 Uhr beachten:

 1.15     Night Call - Überlebe die Nacht   (VPS 1.14)
          (Text und weitere Angaben s. Di., 1.9.2026, 22.15 Uhr.)

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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