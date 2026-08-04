ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 36/26

Mainz (ots)

Woche 36/26 Mo., 31.8. Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten: 22.15 Montagskino im ZDF (VPS 22.14) The Silent Hour (Text und weitere Angaben s. Mo., 7.9.2026, 22.15 Uhr.) 23.45 heute journal update (VPS 23.40) 0.00 Das kleine Fernsehspiel (VPS 23.55) Blind & Hässlich 1.35 The Killing Kind (VPS 1.30) (Weiterer Ablauf ab 2.20 Uhr wie vorgesehen. "Montagskino im ZDF: Night Call - Überlebe die Nacht" wird auf Mo., 7.9.2026, 23.15 Uhr verschoben.) Di., 1.9. Bitte Programmänderung ab 0.15 Uhr beachten: 0.15 The Silent Hour (VPS 0.14) (Text und weitere Angaben s. Di., 8.9.2026, 1.15 Uhr.) 1.45 Queenstown Murders - Zum Sterben schön (VPS 1.40) 3.15 The Tourist – Duell im Outback (VPS 3.10) 4.15 WISO (VPS 4.10) 4.55- hallo Deutschland (VPS 4.50) 5.30 (Night Call - Überlebe die Nacht" wird auf Di., 8.9.2026, 1.15 Uhr verschoben.) Woche 37/26 Mo., 7.9. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt Moderation: Shakuntala Banerjee Im Streaming: 7. September 2026, 19.20 Uhr bis 7. September 2028 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Die Toten vom Bodensee – Im Schattenreich _______________________ zu Mo., 7.9. 21.45 heute journal 22.15 Markus Lanz (VPS 22.14/HD/UT) Deutschland 2026 Im Streaming: 8. September 2026, 01.00 Uhr bis 8. September 2028 23.15 Montagskino im ZDF Night Call - Überlebe die Nacht (Text und weitere Angaben s. Mo., 31.8.2026, 22.15 Uhr.) 0.40 heute journal update (VPS 23.45) 0.55 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.00) Bis es blutet 2.20 Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll (VPS 1.25) 4.10 Pistazien – Genuss mit Beigeschmack (HD/UT) Film von Christina Gantner (Erstsendung 19.10.2025) Deutschland 2025 Im Streaming: 17. Oktober 2025, 08.30 Uhr bis 17. Oktober 2030 4.55- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 ("Montagskino im ZDF: The Silent Hour" wird auf Mo., 31.8.2026, 0.15 Uhr vorgezogen. "Ein ganz großes Ding" verschiebt sich auf einen späteren Termin. "WISO" entfällt.) Di., 8.9. Bitte Programmänderung um 1.15 Uhr beachten: 1.15 Night Call - Überlebe die Nacht (VPS 1.14) (Text und weitere Angaben s. Di., 1.9.2026, 22.15 Uhr.)

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