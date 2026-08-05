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Sonnenfinsternis über Mallorca: "Terra X Harald Lesch" live im ZDF und in 3sat

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Mainz (ots)

ZDF und 3sat sind live dabei, wenn am 12. August 2026 der Himmel über Mallorca zum Schauplatz eines seltenen Naturschauspiels wird: einer totalen Sonnenfinsternis bei Sonnenuntergang. Harald Lesch und Co-Moderatorin Jasmina Neudecker sind gemeinsam mit prominenten Gästen vor Ort. Sie beantworten spannende Fragen zur Himmelsmechanik und begleiten das Ereignis in einer Spezialausgabe mit eindrucksvollen Bildern von Land und Meer. Zu sehen ist die Sendung am 12. August 2026 ab 20.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co", ab 20.15 Uhr in 3sat und bei entsprechenden Witterungsverhältnissen von ca. 20.25 bis 20.35 Uhr im ZDF-Hauptprogramm.

Totale Sonnenfinsternis bei Sonnenuntergang um 20.31 Uhr

Um 20.31 Uhr ist es so weit: Zu diesem Zeitpunkt verdeckt der Mond die untergehende Sonne vollständig. Astrophysiker Harald Lesch und Co-Moderatorin Jasmina Neudecker begleiten das Ereignis gemeinsam mit ihren Gästen auf Mallorca und begrüßen die österreichische Astronomin und Astrophysikerin Lisa Kaltenegger sowie den Astronauten Alexander Gerst. Gemeinsam gehen sie unter anderem der Frage nach, ob sich eine Sonnenfinsternis auch aus dem All beobachten lässt und ob es anderswo im Universum ähnliche Spektakel geben könnte.

Umfangreiches Multiscreen-Angebot mit "Terra X"

Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehen und im ZDF-Streaming-Portal werden zusätzliche Inhalte und Live-Streams angeboten, ergänzt durch eine 360-Grad-Kamera. Das umfangreiche Multiscreen-Angebot macht das seltene Himmelsereignis zu einem interaktiven Erlebnis. Mehrere Live-Kanäle mit unterschiedlichen Perspektiven stehen parallel zur Verfügung: "Terra X"-Moderator und Meeresbiologe Uli Kunz fährt als Außenreporter auf einem Boot der Sonne entgegen, an den Stränden der Baleareninsel fängt ZDF-Moderator Eric Mayer Eindrücke und Emotionen der Sonnenfinsternis-Begeisterten ein. Auch ein Blick hinter die Kulissen der Live-Produktion wird möglich sein. "Erstmalig startet 'Terra X' ein Ereignis, das auf allen Medienplattformen, also in TV, Streaming und Social Media, live stattfinden wird", so Peter Arens, ZDF-Hauptredaktionsleiter Geschichte und Wissenschaft. Ein Angebot, das man nutzen sollte – in Deutschland wird die nächste totale Sonnenfinsternis erst wieder im Jahr 2081 zu sehen sein.

Warum Menschen von Sonnenfinsternissen bis heute fasziniert sind, erklärt Astrophysiker Harald Lesch so: "Unser gesamtes Gottvertrauen geht zurück auf die Tatsache, dass die Dinge sich am Himmel wiederholen. Eine Sonnenfinsternis durchbricht diese Erfahrung. Dass die Sonne plötzlich nicht mehr scheint, erschüttert uns tief in unseren Erwartungen. Selbst heute bleibt eine gewisse Angst, obwohl wir alle wissen, dass es wieder hell wird."

Noch mehr Wissenschaft im ZDF-Streaming-Portal und auf YouTube

Vertiefende Inhalte sowie ausführliche Interviews mit Expertinnen und Experten der Sendung sind im zeitlichen Umfeld von "Terra X: Harald Lesch" im ZDF-Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co" abrufbar.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-16478. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Im ZDF-Presseportal finden Sie weitere Informationen zur Sendung sowie Videoclips und O-Töne von Harald Lesch. - Trailer zum Programm

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