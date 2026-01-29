PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 30.01.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Freitag, den 30. Januar 2026 eine zusätzliche Pressemitteilung mit dem Titel "Gründe für Teilzeit (Endergebnisse Mikrozensus), Jahr 2024" veröffentlichen.

+++

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

  • 29.01.2026 – 08:00

    Bevölkerung Deutschlands nimmt im Jahr 2025 um rund 100 000 Personen ab

    WIESBADEN (ots) - - Rund 83,5 Millionen Menschen in Deutschland zum Jahresende 2025 - Zahl der Sterbefälle übersteigt Zahl der Geburten deutlich: Geburtendefizit im vierten Jahr in Folge größer als 300 000 Personen - Nettozuwanderung sinkt 2025 gegenüber 2024 um mindestens 40 % und gleicht damit Geburtendefizit erstmals seit 2020 nicht aus Zum Jahresende 2025 ...

  • 29.01.2026 – 08:00

    3,9 % mehr Fluggäste im Jahr 2025 als im Vorjahr

    WIESBADEN (ots) - - Mit 207,2 Millionen Fluggästen blieb die Passagierzahl an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen um 8,6 % niedriger als im Rekordjahr 2019 - Innerdeutscher Luftverkehr nahezu unverändert und im Vergleich zu 2019 auf deutlich niedrigerem Niveau (-48,4 %) als der Auslandsverkehr (-4,1 %) - Luftfrachtaufkommen im Vorjahresvergleich um 1,7 % gestiegen und damit um 1,4 % über dem Rekordniveau des Jahres ...

  • 28.01.2026 – 08:00

    Immer mehr Frauen entscheiden sich für ein MINT-Studium

    WIESBADEN (ots) - - Anteil der Studienanfängerinnen im 1. Fachsemester im MINT-Bereich mit 36 % im Studienjahr 2024 so hoch wie nie - Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger in MINT-Fächern zuletzt wieder gestiegen - Auch Zahl der neu gestarteten Auszubildenden in MINT-Berufen gestiegen, Frauenanteil bei 12 % Frauen entscheiden sich nach wie vor seltener für ein Studium im Bereich Mathematik, Informatik, ...

