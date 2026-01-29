Statistisches Bundesamt

Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 30.01.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Freitag, den 30. Januar 2026 eine zusätzliche Pressemitteilung mit dem Titel "Gründe für Teilzeit (Endergebnisse Mikrozensus), Jahr 2024" veröffentlichen.

