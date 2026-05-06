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"maybrit illner" im ZDF: Globaler Machtkampf um KI – hat Deutschland eine Chance?

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Mainz (ots)

Der Kampf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz wird mit allen Mitteln geführt: Staaten, Firmen und Investoren stecken Milliarden in die Entwicklung der selbstlernenden Maschinen und suchen den entscheidenden Vorsprung. Die USA oder China – wer die Schlacht gewinnt, ist noch ungewiss, aber eines steht schon fest: Wer KI beherrscht, hat nicht nur Wirtschaftsmacht, sondern gewinnt auch Kriege: "Globaler Machtkampf um KI – hat Deutschland eine Chance?" ist am Donnerstag, 7. Mai 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

KI-Modelle, Rechenzentren, Roboter und Drohnen werden zu Schlüsselfaktoren. Während die USA und China Tempo und Strecke machen, ist Europa mit vielen Regulierungen und nationalen Egoismen überhaupt erst gestartet. Auch Deutschland will digitale Souveränität, bleibt aber bei Plattformen, Rechenleistung und Programmen abhängig vor allem von den USA. Dabei sind KI-Anwendungen längst im Alltag angekommen: Chatbots, Übersetzer, KI-Agenten, Analyse-Tools. Sie wollen das Leben leichter machen, greifen dafür aber auf unsere Daten zu.

Wie nutzt man die Chancen der KI und begrenzt gleichzeitig deren Risiken? Wo verläuft die Grenze zwischen Freiheit und Regulierung? Hat Deutschland noch eine Chance im Wettlauf um die KI der Zukunft?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, der Physiker und Journalist Ranga Yogeshwar, Jeanette zu Fürstenberg, President and Managing Director bei General Catalyst, Digitalisierungsexperte Sascha Lobo und die ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Weitere Sendungen aus dem aktuellen ZDF-Programmangebot zu "KI trifft Arbeitswelt" sind hier zu finden: KI trifft Arbeitswelt | ZDF-Programmangebot.

Kontakt

Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF und zum Programmangebot "KI trifft Arbeitswelt" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

"maybrit illner" im ZDF streamen.

"KI trifft Arbeitswelt" im ZDF streamen

Mainz, 6. Mai 2026

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