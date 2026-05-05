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"sportstudio live: FIFA WM 2026": Countdown und Eröffnungsspiel im ZDF

ZDF überträgt 30 WM-Spiele

Zusammenfassungen aller WM-Partien online

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Mainz (ots)

Mehr Mannschaften, mehr Spiele, mehr Turniertage: Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada hält einige Superlative bereit. ARD und ZDF übertragen 60 der 104 WM-Spiele live, jeder Sender somit jeweils 30 Partien. Das Eröffnungsspiel und das Finale sind live im ZDF zu sehen, sämtliche Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei ARD und ZDF. Alle Tore und Highlights, alle Infos und relevanten Stimmen zur Weltmeisterschaft sind zudem auf sportstudio.de, im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute.de zu finden. Der WM-Countdown ist am Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 17.15 Uhr im ZDF zu erleben.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Wir sind bestens vorbereitet auf den Höhepunkt dieses großen Sportjahres. Bei dieser herausfordernden WM steht in unseren Übertragungen der Sport im Mittelpunkt – mit all seinen Spannungsmomenten und mitreißenden Geschichten, die ein solches Turnier bereithält. Zugleich werden wir die politische und gesellschaftliche Situation rund um die WM genau beobachten."

WM-Countdown im ZDF

Zum WM-Countdown für das XXL-Turnier begrüßen am Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 17.15 Uhr Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem ZDF-WM-Studio im Berliner Zollernhof. Beiträge, Schaltgespräche und Talks stimmen auf die bevorstehenden 39 WM-Tage ein. Beim Auftakt mit dabei ist die ZDF-Expertenriege mit den 2014er-Weltmeistern Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie mit Trainerin Friederike Kromp und ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer. Das offizielle WM-Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika ist ab 21.00 Uhr live im ZDF zu sehen, kommentiert von Oliver Schmidt – das erste von 20 WM-Gruppenspielen, die bis zum 27. Juni 2026 im ZDF übertragen werden.

Das ZDF smart und effizient vor Ort

Angesichts der Anzahl an WM-Spielen und der Entfernungen zwischen den WM-Spielorten ist das ZDF redaktionell und technisch sehr smart und effektiv aufgestellt: Am Quartier der deutschen Nationalmannschaft in den USA präsentiert ein kompaktes ZDF-Team mit Moderatorin Lili Engels alles Wissenswerte rund um die DFB-Elf und an den verschiedenen WM-Stadien fangen kleine Teams um Reporterin Amelie Stiefvatter und Reporter Alexander Ruda die Stimmung vor Ort ein. Eine besondere WM-Stimmung ist zudem an den ZDF-Übertragungstagen im Berliner Zollernhof zu erleben, wo das Studiopublikum Teil der Livesendungen ist und die Spiele auf Videowänden verfolgt. Die WM-Übertragungen haben ihr technisches Rückgrat wiederum im ZDF-Sendezentrum in Mainz, von wo aus die logistischen Herausforderungen einer WM mit 16 unterschiedlichen Anstoßzeiten und 16 Spielorten in drei Ländern koordiniert werden.

Ausblick auf die WM-Gruppenphase im ZDF

Nach dem Eröffnungsspieltag ist "sportstudio live: FIFA WM 2026" erneut am Samstag, 13. Juni 2026, von 20.15 bis 2.30 Uhr auf Sendung, unter anderem mit der Übertragung der Partien Katar – Schweiz (Anstoß: 21.00 Uhr, Kommentator: Gari Paubandt) und Brasilien – Marokko (Kommentatorin: Claudia Neumann). Der nächste WM-Abend in der mitteleuropäischen Primetime steht am Mittwoch, 17. Juni 2026, von 18.00 bis 0.30 Uhr, auf dem ZDF-Programm – mit der Live-Übertragung der Partien Portugal – DR Kongo (Anstoß: 19.00 Uhr, Kommentatorin Claudia Neumann) und England – Kroatien (Anstoß: 22.00 Uhr, Kommentator: Oliver Schmidt). Und am Samstag, 20. Juni 2026, ist "sportstudio live" erneut von 18.05 bis 0.55 Uhr auf Sendung – mit der Live-Übertragung der Partie Niederlande – Schweden (Anstoß: 19.00 Uhr, Kommentatorin: Claudia Neumann) und dem zweiten Gruppenspiel des DFB-Teams: Deutschland – Elfenbeinküste startet um 22.00 Uhr, Kommentator: Oliver Schmidt.

Der weitere WM-Verlauf

Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.o.-Runde gibt es live im ZDF das deutsche Sechzehntel- und Viertelfinale zu sehen. In der ARD wird ein etwaiges Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung live übertragen. Das WM-Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, 21.00 Uhr, ist zudem live im ZDF zu sehen.

Umfassendes Online-WM-Angebot auf sportstudio.de und ZDFheute.de

Im Mittelpunkt des ZDF-Online-Angebots stehen die ausführlichen Zusammenfassungen aller 104 WM-Spiele. Diese sind zeitnah nach dem Abpfiff der Spiele online auf allen ZDF-Plattformen präsent. Im ZDF-Streaming-Portal, auf sportstudio.de und im Nachrichtenportal ZDFheute.de erfahren die Nutzerinnen und Nutzer alles Wissenswerte zum Turnier.

Die WM barrierefrei im ZDF erleben

Damit das Fußball-Event des Jahres dem gesamten ZDF-Publikum zugänglich gemacht wird, werden sämtliche WM-Übertragungen barrierefrei angeboten. Die im ZDF gesendeten WM-Gruppenspiele erhalten Untertitel. Zwölf Vorrundenspiele werden zusätzlich mit Audiodeskription ausgestattet. Ab dem Sechzehntelfinale werden sämtliche im ZDF ausgestrahlten WM-Spiele mit Untertiteln und mit Audiodeskription angeboten, auch das WM-Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, um 21.00 Uhr live im ZDF.

Kontakt

Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- Die Fußball-WM 2026 auf ZDFheute

- Die Fußball-WM 2026 im ZDF streamen

- Sport auf ZDFheute

- Presseinformation zu "sportstudio live: FIFA WM 2026"

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