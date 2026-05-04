ZDF

Bundesliga der Frauen: FC Bayern – TSG Hoffenheim live im ZDF streamen

DFB-Pokal-Finale VfL Wolfsburg – FC Bayern München live im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Nach dem Halbfinal-Aus in der UEFA Champions League empfangen die Fußballerinnen des FC Bayern München nur drei Tage später zum Abschluss des 24. Spieltags der Frauen-Bundesliga die TSG Hoffenheim. Die Partie ist am Mittwoch, 6. Mai 2026, ab 17.50 Uhr, im ZDF-Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen (Kommentatorin: Meili Scheidemann). Die Bayern-Frauen, die sich den Deutschen Meistertitel bereits am 23. Spieltag gesichert hatten und in Barcelona am Sonntag vor 1,688 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern live im ZDF aus ihren Triple-Träumen gerissen wurden, lockt nun das Double: Das DFB-Pokal-Finale zwischen Rekord-Pokalsieger VfL Wolfsburg und Titelverteidiger Bayern München überträgt das ZDF am Donnerstag, 14. Mai 2026, ab 15.40 Uhr.

Im 46. Endspiel in der Geschichte des DFB-Pokals der Frauen stehen sich im Rhein-Energie-Stadion in Köln mit dem elfmaligen Pokalsieger VfL Wolfsburg und Titelverteidiger FC Bayern München die Dauerrivalinnen der vergangenen Spielzeiten gegenüber. Zuletzt gewann der VfL Wolfsburg 2024 das Pokalfinale gegen Bayern München, in der zurückliegenden Saison setzten sich die Bayern im Pokalfinale gegen die Frauen von Werder Bremen durch.

Die Vorberichterstattung zum diesjährigen DFB-Pokal-Finale startet an Christi Himmelfahrt um 15.40 Uhr im ZDF, der Anstoß erfolgt um 16.00 Uhr. Moderator Sven Voss führt durch den Fußball-Nachmittag am Feiertag, die ehemalige Fußballerin Kathrin Lehmann bringt ihre Expertise ein, die Spiel-Übertragung im ZDF kommentiert Claudia Neumann. Das DFB-Pokal-Finale wird mit Audiodeskription angeboten.

ZDF-Livestream mit Kommentar der Nachwuchsreporterin Cleo

Das DFB-Pokalfinale der Frauen wird zudem für die zwölfjährige Cleo aus Regensburg ein ganz besonderes Erlebnis. Die "Nachwuchsreporterin" hat sich bei einer Mitmach-Aktion des Kinderkanals KiKA unter Hunderten von Bewerbungen durchgesetzt und wird das Endspiel live kommentieren. Cleo ist am 14. Mai 2026 in Köln beim Duell der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und Bayern München gemeinsam mit ZDF-Kommentator Gari Paubandt im ZDF-Livestream des DFB-Pokal-Finales im Einsatz.

Finale der UEFA Champions League der Frauen live im ZDF streamen

Ein weiteres Highlight im Frauen-Fußball bietet das ZDF am Samstag, 23. Mai 2026, 18.00 Uhr. Live aus Oslo ist dann im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal das Finale der UEFA Champions League der Frauen zwischen Bayern-Bezwinger FC Barcelona und Olympique Lyon zu sehen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell