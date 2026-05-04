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Ein Jahr im Amt: "Was nun, Herr Merz?" im ZDF

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Mainz (ots)

Vor einem Jahr ist Friedrich Merz im zweiten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt worden. Nun stellt sich die Frage: Was hat die Bundesregierung seitdem erreicht? "Was nun, Herr Merz?" fragt am Mittwoch, 6. Mai 2026, 19.20 Uhr, ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten gemeinsam mit ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek – genau ein Jahr nach dem ersten "Was nun"-Interview mit dem Bundeskanzler am Tag seiner Wahl.

Im Mittelpunkt der Sendung steht die Bilanz der ersten zwölf Monate im Amt: Die schwarz-rote Koalition steht unter Druck, die Zufriedenheit in der Bevölkerung ist gesunken, zentrale Reformprojekte kommen nur schleppend voran. Vor allem bei den großen Vorhaben im Renten- und Gesundheitssystem zeigen sich tiefe inhaltliche Differenzen zwischen den Koalitionspartnern. Zugleich verschärfen sich die Konflikte innerhalb der Regierung: Diskussionen über Steuerpolitik, Sozialstaatsreformen und wirtschaftspolitische Weichenstellungen prägen die politische Debatte. Auch aus den eigenen Reihen wächst die Kritik am Kurs des Kanzlers.

Neben der innenpolitischen Lage geht es auch um die außenpolitische Rolle Deutschlands in einer zunehmend angespannten Weltlage. Der Kurs der Bundesregierung im Verhältnis zu den USA sowie im Umgang mit internationalen Krisen – etwa im Iran-Konflikt – sorgt für Diskussionen.

Ein Jahr nach seinem Amtsantritt muss sich der Bundeskanzler im ZDF zentralen Fragen stellen: Warum kommen Reformen nur langsam voran? Wie stabil ist seine Regierung noch? Und gelingt es ihm, verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen?

Info zu "Was nun, …?" im ZDF

Bei "Was nun, …?" im ZDF stehen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker seit mehr als 40 Jahren Rede und Antwort. Die erste Sendung lief im August 1985, damals moderiert von Klaus Bresser und Wolfgang Herles.

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